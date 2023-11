Beetlejuice 2: nuovi video dal set e Willem Dafoe rivela dettagli sul suo personaggio

Condivisi sui social media nuovi video dal set di Beetlejuice 2 di Tim Burton. I video mostrano Jenna Ortega nei panni della figlia di Lydia, Astrid, mentre va in bicicletta per la città, e c’è anche un fugace sguardo a Michael Keaton nei panni di Beetlejuice.

Michael Keaton in una precedente intervista con Empire aveva spiegato quanto è stato divertente tornare sul set nel ruolo di Beetlejuice:

Beetlejuice è la cosa più fottutamente divertente che puoi fare lavorando, è così divertente, è così fantastico. E sai cos’è? Lo stiamo facendo esattamente come abbiamo fatto nel primo film…C’è una donna nella grande sala d’attesa per l’aldilà che letteralmente con una lenza – voglio che la gente lo sappia perché mi piace – tira la coda di un gatto per farlo muovere. [Burton] e io ne stavamo parlando anni e anni fa, senza mai dirlo a nessuno. Ho detto: ‘Se succede deve essere fatto il più vicino possibile al modo in cui l’abbiamo fatto la prima volta. Inventare cose, far accadere cose, improvvisare e rifare, ma letteralmente cose fatte a mano come persone che creano cose con le loro mani e costruiscono qualcosa. Fottutamente grandioso. È stato il momento in cui mi sono divertito di più a lavorare su un film non so dirti da quanto tempo.