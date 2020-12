Batman: Soul of the Dragon: trailer e prima clip del nuovo film animato DC

Warner Bros. Animation ha reso disponibile una prima clip del film animato Batman: Soul of the Dragon che vi proponiamo insieme al trailer ufficiale. Il film riporta il Cavaliere Oscuro agli anni ’70 per quella che viene descritta come “una stravaganza con arti marziali carica di sovrannaturale” a noi è sembrato una sorta di “Batman Begins incontra I 3 dell’Operazione Drago”. La storia del film è originale e non basata su uno specifico fumetto.

Le scene incluse nella clip di concentrano su Bruce Wayne (David Guintoli) mentre “raggiunge la sua destinazione di allenamento nelle arti marziali e ha il suo primo incontro con il maestro O-Sensei”. Vediamo Wayne scalare una montagna e poi sostare davanti ad una grande porta in attesa che qualcuno lo faccia entrare, la scena ricorda l’addestramento di Christian Bale in Batman Begins.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Ambientata nel bel mezzo degli anni ’70, questa avventura si svolge in una realtà alternativa in cui Bruce Wayne si allena sotto la guida di un maestro sensei. È qui che Bruce, insieme ad altri studenti d’élite, viene forgiato nel fuoco della disciplina delle arti marziali. I legami per tutta la vita che si formano saranno messi alla prova quando una minaccia mortale sorgerà dal loro passato. Ci vorranno gli sforzi congiunti di Batman, artisti marziali di fama mondiale Richard Dragon, Ben Turner e Lady Shiva e il loro mentore O-Sensei per combattere i mostri di questo mondo e oltre!”

Il cast vocale per il film include David Giuntoli (Grimm, A Million Little Things) nei panni di Bruce Wayne / Batman, Mark Dacascos (John Wick 3 – Parabellum) nei panni di Richard Dragon, Kelly Hu (Arrow, X-Men 2) nei panni di Lady Shiva e Michael Jai White (Spawn) nei panni di Ben Turner / Bronze Tiger ruolo già interpretato in Arrow.

Il loro mentore O-Sensei è doppiato da James Hong (Grosso guaio a Chinatown, Blade Runner). Josh Keaton (Voltron: Legendary Defender; Green Lantern: The Animated Series) interpreterà Jeffrey Burr e voci aggiuntive sono fornite da Gray Griffin, Chris Cox, Erica Luttrell, Robin Atkin Downes, Patrick Seitz, Jamie Chung ed Eric Bauza.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film è diretto da Sam Liu (Reign of the Supermen, Batman: The Killing Joke) da una sceneggiatura di Jeremy Adams (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge). Bruce Timm (Batman: The Animated Series, Superman: Red Son) e Sam Register sono i produttori esecutivi.

Warner Bros. Home Entertainment distribuirà Batman: Soul of the Dragon in digitale a partire dal 12 gennaio 2021 e in 4K Ultra HD Combo Pack e Blu-ray il 26 gennaio 2021.

Fonte: Warner Bros.