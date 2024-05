Stasera in tv: “Prey” su Rai 2

Prey, su Rai 2 il quinto film del franchise Predator, un prequel ambientato nella nazione dei nativi americani Comanche 300 anni prima degli eventi narrati nel film originale del 1987 con Arnold Schwarzenegger. Il film vede protagonista la Amber Midthunder della serie tv reboot Roswell, New Mexico, vista al fianco di Liam Neeson nel thriller d’azione L’uomo dei ghiacci – The Ice Road.

Prey – Cast e doppiatori

Amber Midthunder: Naru

Dakota Beavers: Taabe

Dane DiLiegro: Feral Predator

Michelle Thrush: Aruka

Stormee Kipp: Wasape

Bennett Taylor: Raphael Adolini

Julian Black Antelope: Capo Kehetu

Corvin Mack: Paaka

Harlan Kytwayhat: Itsee

Tymon Carter: Huupi

Skye Pelletier: Tabu

Samuel Marty: Puhi

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica: Naru

Andrea Checchi: Taabe

Ilaria Latini: Aruka

Leonardo Lugni: Wasape

Frédéric Lachkar: Raphael Adolini

Leonardo Caneva: Paaka

Luca Baldini: Itsee

Andrea Carpiceci: Huupi

Prey – Trama e trailer

Ambientato nella nazione Comanche 300 anni fa, “Prey” è la storia di una giovane donna, Naru (Amber Midthunder), una guerriera feroce e altamente abile. È cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che vagano per le Grandi Pianure, quindi quando il pericolo minaccia il suo accampamento, si propone di proteggere il suo popolo. La preda che insegue, e alla fine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnicamente avanzato, che si traduce in una resa dei conti feroce e terrificante tra i due avversari.

Note di produzione

Al timone di “Predator 5” troviamo il regista Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) che dirige da sceneggiatura di Patrick Aison al suo primo lungometraggio, dopo aver scritto e prodotto episodi per serie tv come Kingdom (2013), Jack Ryan (2014) e Treadstone (2019).

I realizzatori di “Prey” si sono impegnati a creare un film che fornisse un ritratto accurato dei Comanche e portasse un livello di autenticità che suonasse fedele ai suoi popoli indigeni. Myers, un’acclamata regista, borsista del Sundance lei stessa membro della nazione Comanche, è nota per la sua attenzione e dedizione ai film che circondano le nazioni Comanche e Piedi Neri e per la sua passione per onorare i lasciti delle comunità native. Di conseguenza, “Prey” presenta un cast composto quasi interamente dal talento di Nativi e Prima Nazione, tra cui Amber Midthunder (“L’uomo dei ghiacci – The Ice Road”, “Roswell, New Mexico”), l’esordiente Dakota Beavers, Stormee Kipp (“Sooyii”), Michelle Tordo (“Il viaggio verso casa”), Julian Black Antelope (“Tribale”). Il cast include anche l’attore ed ex campione di basket universitario Dane DiLiegro che interpreta il Predator. DiLiegro ha già interpretato creature nelle serie tv Home Sweet Home, American Horror Stories e The Quest: L’impresa dei Paladini.

Prey – La colonna sonora

Le musiche originali di “Prey” sono della compositrice Sarah Schachner, alla sua quarta colonna sonora per un lungometraggio, dopo aver musicato l’horror d’azione Remains (2011), il documentario UnHung Hero (2013) e l’horror fantascientifico The Lazarus Effect (2015) con Olivia Wilde. I crediti di Schachner includono anche musiche per diversi videogiochi, la compositrice ha musicato tre capitoli della saga di Assassin’s Creed (Unity, Origins e Valhalla), due del franchise Call of Duty (Modern Warfare e Infinite Warfare) e l’avventura fantascientifica Anthem.

1 Predator Instinct – Sarah Schachner

2 Thrill of the Chase – Sarah Schachner

3 Naru and Surii – Sarah Schachner

4 Beyond the Great Plains – Sarah Schachner

5 Five Senses – Sarah Schachner

6 The Night Has Ears – Sarah Schachner

7 Communion (feat. Robert Mirabal) – Sarah Schachner & Robert Mirabal

8 Naru’s Way – Sarah Schachner

9 Flesh and Bone – Sarah Schachner

10 Orange Totsiyaa – Sarah Schachner

11 Moon Wanderer – Sarah Schachner

12 The Onslaught – Sarah Schachner

13 Trapped – Sarah Schachner

14 Foolish Foray – Sarah Schachner

15 The Cruel Delight – Sarah Schachner

16 Horseback Ambush – Sarah Schachner

17 Human Bait – Sarah Schachner

18 Brave Girl – Sarah Schachner

19 Seeing with New Eyes – Sarah Schachner

20 The Hunter – Sarah Schachner

La colonna sonora di “Prey” è disponibile su Amazon.