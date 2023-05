Stasera in tv: “Beckett” con John David Washington su Rai 4

Beckett, su Rai 4 il thriller di Ferdinando Cito Filomarino ambientato in Grecia, prodotto da Luca Guadagnino e con protagonisti il candidato all’Oscar John David Washington (Tenet), il premio Oscar all’Oscar Alicia Vikander (Tomb Raider) e la Vicky Krieps dell’acclamato Il corsetto dell’imperatrice.

Beckett – Cast e doppiatori

John David Washington: Beckett

Boyd Holbrook: Tynan

Vicky Krieps: Lena

Alicia Vikander: April

Panos Koronis: poliziotto corrotto

Lena Kitsopoulou: rapitrice

Maria Votti: Eleni

Doppiatori italiani

Jacopo Venturiero: Beckett

Gianfranco Miranda: Tynan

Emanuela Damasio: Lena

Valentina Favazza: April

Beckett – Trama e video

Il turista americano Beckett (John David Washington) è in vacanza in Grecia quando si ritrova al centro di una caccia all’uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l’ambasciata americana dall’altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta.

Curiosità sul film

“Beckett” è diretto dal regista Ferdinando Cito Filomarino al suo secondo lungometraggio dopo aver realizzato il dramma biografico Antonia.

Ferdinando Cito Filomarino dirige da una sceneggiatura basata su un suo racconto e scritta dall’esordiente Kevin A. Rice.

Originariamente intitolato “Born to be Murdered” e destinato alla tradizionale uscita nelle sale prima che i diritti di distribuzione fossero acquisiti da Netflix e il titolo cambiato in “Beckett”.

Questo è il primo film originale Netflix girato in Grecia e primo film girato nelle antiche rovine di Delfi.

Quando Beckett e Tynan lasciano l’ambasciata degli Stati Uniti in macchina, il cancello del parcheggio mostrato è quello di “Megaro Mousikis”, una sala per concerti, proprio dall’altra parte della strada.

.

Il nome del politico presente nel film è Karras. Durante il confronto del protagonista con l’agente dell’ambasciata degli Stati Uniti, l’agente suggerisce che il candidato a Primo ministro abbia legami con l’industria navale. Una delle famiglie di spedizionieri più antiche e famose della Grecia è la famiglia Karras.

Nella scena alla stazione di polizia, quando Beckett è al telefono con il padre di April, mentre l’inquadratura passa all’ufficiale di polizia che lo osserva, puoi vedere le lettere “ACAB” scritte sul muro sopra l’interruttore della luce. Questo è un accenno alla corruzione della polizia mostrata nel film.

Il film è prodotto da Luca Guadagnino, Marco Morabito, Francesco Melzi’Eril e Gabriele Moratti.

John David Washington – Note biografiche

John David Washington (nato il 28 luglio 1984) è un attore americano ed ex giocatore di football professionista, ha trascorso quattro anni come running back per i Sacramento Mountain Lions della United Football League. Washington è passato a una carriera di attore come suo padre, Denzel Washington, e sua madre, Pauletta. Ha fatto parte del cast principale della serie tv comedy Ballers (2015-2019) al fianco di Dwayne Johnson. La sua svolta è arrivata interpretando Ron Stallworth nel film crime di Spike Lee del 2018 BlacKkKlansman, per il quale ha ricevuto nomination ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Award. Nel 2020 ha recitato nell’action-thriller fantascientifico Tenet di Christopher Nolan, per il quale ha vinto il Saturn Award come miglior attore, e nel 2022 ha affiancato Christian Bale e Margot Robbie nella commedia thriller Amsterdam di David O. Russell.

Ferdinando Cito Filomarino – Note biografiche

Ferdinando Cito Filomarino (Regista) è nato a Milano nel 1986. Dopo aver completato gli studi di cinema all’Università di Bologna, Ferdinando ha iniziato a lavorare nell’industria cinematografica, prima come assistente alla regia e poi come montatore di documentari e cortometraggi. Nel 2010 Ferdinando ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio Diarchy, su una misteriosa tensione e competizione tra due giovani uomini in una villa decadente – con Louis Garrel, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher – prodotto da Luca Guadagnino e Marco Morabito, dando inizio alle loro numerose collaborazioni.

Il cortometraggio è stato premiato al Locarno e al Sundance Film Festival, ai Nastri d’argento d’Italia e nominato agli European Film Awards. Ferdinando ha fatto seguito a “Diarchy” dirigendo il documentario Deceit. Conversation Piece di Visconti, un’esplorazione del capolavoro di Visconti — è stato presentato in anteprima al Festival di Roma.

Il primo lungometraggio di finzione di Ferdinando, Antonia – un ritratto della poetessa italiana Antonia Pozzi – è un viaggio onirico attraverso gli ultimi dieci anni della breve vita dell’artista. Antonia è stato presentato in anteprima al 50° Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, dove ha ricevuto il Premio della Giuria. Ferdinando ha continuato la sua collaborazione con il regista Guadagnino come regista della seconda unità in Chiamami col tuo nome, A Bigger Splash e Suspiria. Il film d’esordio in lingua inglese di Ferdinando è “Beckett”, un thriller con caccia all’uomo ambientato nella Grecia contemporanea.

Intervista a regista, protagonista e produttore

QUAL È STATA LA PREMESSA CENTRALE E L’ISPIRAZIONE DIETRO QUESTO FILM?

Ferdinando Cito Filomarino: L’ispirazione per Beckett è venuta da una moltitudine di storie di caccia all’uomo nel cinema e nella letteratura, dove queste grandi poste in gioco sono tutte poste sulle spalle di un singolo personaggio. Nel creare questa storia, ho pensato che sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo se quell’eroe archetipo fosse stato solo un ragazzo normale. Quindi, la premessa ruotava attorno alla domanda: Come se la cava un uomo comune in una situazione estrema come questa? Come farà a sopravvivere? Luca Guadagnino: C’è stato un tempo in cui Ferdinando voleva portare sullo schermo un’altra storia di caccia all’uomo, ma i diritti non erano disponibili. E ricordo di avergli detto: “Conosci molto bene il genere. Perché non scrivi una storia di caccia all’uomo e la realizzi? Ferdinando, ovviamente, accettò il mio invito. Ed è così che è iniziato. Alla fine, durante il processo di sviluppo, ho presentato Ferdinando a Kevin Rice e hanno iniziato a lavorare insieme alla sceneggiatura.

QUALI ASPETTI DEL TRADIZIONALE THRILLER CON CACCIA ALL’UOMO HAI CERCATO DI SOSTENERE, MA ANCHE DI RIBALTARE?

FCF: Ci sono certamente elementi di genere che ho preso in prestito, come il teatro politico e lo spionaggio, da libri e film che amo — I tre giorni del condor, fuggiasco, Il Club dei 39 (libro) — ma ho usato questi ingredienti nel cercare di rendere qualcosa di più riconoscibile in Beckett. Nella grande tradizione dei thriller con caccia all’uomo, c’è sempre qualcosa di esaltato e fantastico in quello che sta succedendo, e qualcosa di sovrumano nelle capacità e nell’intelligenza del protagonista. Tenevo cari quegli insegnamenti e mantenevo il senso di avventura che il genere porta con sé, ma quello che stavo cercando di fare era far sentire il pubblico più vicino al protagonista – che non è una spia o un poliziotto – ma una persona normale che sta vivendo una profonda crisi personale, cercando di capire le cose come potrebbe fare la maggior parte di noi. Questa essenza drammatica del personaggio principale, e una cornice radicata intorno a lui (a sua volta ispirata da vari eventi reali), potrebbe dare alla storia una sensazione di realtà tangibile. LG: Penso che la grandezza di Beckett risieda nel fatto che è il protagonista sbagliato per il film. Non è un eroe naturale. Non è qualcuno che in qualche modo sarebbe diventato una forza della natura. È un uomo qualunque nel film sbagliato, ma deve sopravvivere. Penso che il pubblico abbia l’opportunità di vedere il dipanarsi della fragilità di un uomo e il suo processo di elaborazione del lutto. Penso che sia bello che tu sia in un thriller ad altissimo livello che ti coinvolge in prossimità del meccanismo di una caccia all’uomo, ma allo stesso tempo ti permette di assistere al comportamento dell’attore. È un bellissimo studio di contrasto tanto quanto è un thriller.

BECKETT È UN PERSONAGGIO MOLTO DIVERSO DA QUELLO CHE TI ABBIAMO VISTO INCARNARE NEI TUOI RUOLI PRECEDENTI. COSA TI HA ATTRATTO DI QUESTO PERSONAGGIO?

John Daviod Washington: Sono stato attratto dalla storia di un uomo che lotta per il suo diritto alla vita. Un uomo che deve sforzarsi di fare la cosa giusta e di essere una versione migliore di se stesso a causa delle circostanze che gli si presentano. Mi sono riferito a quello. Cerco sempre di spingermi per vedere di cosa sono capace e imparare quali sfide aiutano a realizzarlo. Sembrava che Beckett fosse a un bivio nella sua vita all’inizio del film. Non è affatto una persona ambiziosa. Qualunque fossero i suoi sogni, per qualche motivo erano andati perduti. Oppure ha semplicemente lasciato andare la vita. Ma la cosa interessante è che non sai di cosa è capace una persona quando sta guardando la morte in faccia. La volontà umana di sopravvivere ti dà una forza sovrumana in qualche modo. Quindi, mi sono ritrovato ad ammirare ciò che Beckett fa per sopravvivere, ma anche a rendermi conto che non avrebbe potuto vivere con se stesso se non avesse fatto la cosa giusta.

Beckett – La colonna sonora

Le musiche originali di “Beckett” sono del compositore giapponese premio Oscar Ryuichi Sakamoto (L’ultimo imperatore, Furyo, Revenant – Redivivo, Piccolo Buddha, Tacchi a spillo, Omicidio in diretta, Il tè nel deserto). Sakamoto è morto di cancro il 28 marzo 2023, all’età di 71 anni.

1. Mountains (1:03)

2. Lost (4:30)

3. Shot (3:20)

4. Another Danger (2:05)

5. Bus Ride (1:23)

6. Train Ride (3:09)

7. Blonde Beast (2:10)

8. Car Ride (1:52)

9. Athens (2:36)

10. Train Ride 2 (0:56)

11. Station Attack (1:27)

12. Embassy (1:09)

13. Requiem (1:35)

14. Run (1:56)

15. Chasing The Blonde (2:36)

16. Slow Motion (1:14)

17. Ticking (0:34)

18. End (3:53)

19. Born to Be – Devonté Hynes (3:12)