AIR: nuovi poster ufficiali del film con Ben Affleck e Matt Damon (Al cinema dal 6 aprile)

Ryuichi Sakamoto è morto a Tokio all’età di 71 anni, il compositore giapponese ha scritto dozzine di colonne sonore per un’ampia gamma di film internazionali dall’inizio degli anni ’80. Ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un Grammy Award per la sua musica per il film di Bernardo Bertolucci del 1987 L’ultimo imperatore (condiviso con David Byrne e Cong Su). È stato anche nominato ai Grammy per le sue colonne sonore per Piccolo Buddha di Bertolucci e Revenant – Redivivo di Alejandro G. Iñárritu (con Alva Noto). Tra gli altri suoi crediti cinematografici ricordiamo Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence) di Nagisa Ôshima (per il quale ha ricevuto il suo primo BAFTA),Il tè nel deserto di Bertolucci (che gli è valso il suo secondo Golden Globe), Il racconto dell’ancella di Volker Schlöndorff, film basato sullo stesso romanzo da cui è stata tratta in seguito la serie tv The Handmaid’s Tale e i thriller di Brian De Palma Omicidio in diretta (Snake Eyes) e Femme Fatale. Negli ultimi anni Sakamoto ha composto le musiche per Beckett di Ferdinando Cito Filomarino, Proxima di Alice Winocour, Il caso Minamata di Andrew Levitas con protagonista Johnny Deeep. Di recente ha anche scritto la colonna sonora di Monster di Hirokazu Kore-eda, film che dovrebbe essere presentato in anteprima al Festival di Cannes di quest’anno. La notizia della morte di Sakamoto è stata annunciata dalla casa discografica giapponese Avex.

Ryuichi Sakamoto – Note biografiche

Quando Ryuichi Sakamoto era un liceale a Tokyo, doveva salire su un treno pendolare per andare a lezione. I passeggeri erano sempre ammassati, intrappolandosi l’un l’altro tra arti vaganti e torsi contorti. Incapace di muoversi, tutto ciò che l’adolescente Sakamoto poteva fare era ascoltare. Si è divertito a contare i suoni prodotti dal treno, individuandone più di 10 che avrebbe ascoltato ogni mattina. L’ascolto ravvicinato è un’abitudine che ha portato Sakamoto attraverso quasi 70 anni di esplorazione musicale, conducendolo ogni decennio in nuove direzioni. È nato nel 1952, l’anno in cui John Cage ha composto 4′33″, e quando era un bambino, è stato introdotto al pianoforte. Con il passare degli anni ’70 agli anni ’80, è passato da una laurea in etnomusicologia e composizione al ruolo di tastierista e cantautore per la Yellow Magic Orchestra, il gruppo proto-synthpop guidato da Haruomi Hosono. Negli anni della carriera da solista che seguirono, l’abbraccio di Sakamoto a una nuova ondata di strumenti elettronici portò a fruttuosi esperimenti di fusione di generi globali, che a loro volta aprirono la strada a studi ravvicinati dell’impressionismo classico. Molte volte il percorso sonoro di Sakamoto è balzato in avanti e poi è tornato indietro su se stesso, raccontando per sempre al presente qualcosa del suo passato e del suo futuro. Il come della composizione è importante per Sakamoto quanto quello che fa, e il più delle volte il suo processo creativo inizia con l’improvvisazione. “Devi aprire le orecchie tutto il tempo perché tutto potrebbe accadere inaspettatamente”, ha detto del suo approccio. “Tutto può essere musica.” Una nota sbagliata potrebbe essere la strada giusta per una nuova idea musicale. I suoni di una città di notte potrebbero diventare l’architettura di un nuovo album. In effetti, è stato un edificio a ispirare Glass, la composizione improvvisata dal vivo di Sakamoto del 2016 con l’amica di lunga data Alva Noto. In particolare, la modernista Glass House di Philip Johnson, che l’architetto americano ha costruito nel Connecticut alla fine degli anni ’40 per viverci. Come parte della loro performance, Sakamoto e Noto hanno suonato la casa di vetro e acciaio di Johnson come uno strumento, facendo scorrere mazze di gomma sul microfono a contatto delle superfici. La relazione tra spazio e suono, come l’uno riflette e rifrange l’altro, è qualcosa che Sakamoto ha esplorato anche nelle sue collaborazioni con artisti visivi. In All Star Video (1984), le sue composizioni digitali sono state arricchite dalla video arte iperattiva di Nam June Paik. Nel 1999, ha presentato in anteprima la sua opera multimediale LIFE, per la quale ha nominato Shiro Takatani il suo direttore visivo. Espandendo i temi della simbiosi e dell’evoluzione di LIFE, Sakamoto e Takatani hanno continuato a produrre insieme diverse installazioni ambient, che combinavano oggetti d’arte, audio e video. Nel 2018, le varie collaborazioni di progetti artistici di Sakamoto sono state riunite per la prima volta a Seoul, come parte di una mostra retrospettiva intitolata LIFE, LIFE.

Al di fuori della sua pratica artistica, Sakamoto ha scritto musica per un’ampia varietà di ambientazioni, tra cui i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, una pubblicità tonificante per la salute (che è diventata “Energy Flow”) e un episodio di Black Mirror (2019). Tuttavia, sono i suoi contributi al cinema per i quali è più spesso riconosciuto. Ha composto le musiche di oltre 30 film in altrettanti anni, tra cui Furyo (Merry Christmas Mr Lawrence) di Nagisa Oshima, L’ultimo imperatore e Un tè nel deserto di Bernardo Bertolucci, Revenant – Redivivo di Alejandro González Iñárritu e Nagasaki: Memories of My Son di Yoji Yamada. I suoi riconoscimenti cinematografici includono un Oscar, un Grammy, un BAFTA e due Golden Globe. “Lavorare su un film è come un viaggio in un luogo sconosciuto”, ha detto una volta Sakamoto. “Non posso sperimentarlo facendo le mie cose.” Negli ultimi anni, il Sakamoto che una volta contava tutti i suoni che poteva sentire durante il suo viaggio in treno verso la scuola è riemerso con rinnovato vigore. Il suo album del 2017, async, dipinge un ritratto audio del passare del tempo, reduce dalla sua guarigione da un cancro alla gola. In un documentario uscito lo stesso anno – Ryuichi Sakamoto: Coda, diretto da Stephen Nomura Schible – si reca nell’Artico per registrare il suono della neve che si scioglie. In un’altra scena, suona un pianoforte “inabissato” che è stato trovato nella prefettura di Miyagi durante le conseguenze del terremoto-tsunami del 2011 che ha innescato un disastro nucleare a Fukushima, in Giappone. “Noi umani diciamo che [il pianoforte] non è accordato”, dice Sakamoto in Coda. “Ma non è proprio esatto. La materia sta lottando per tornare allo stato naturale”. Queste osservazioni sonore non sono solo estetiche; corrono parallelamente al lavoro ambientalista e di attivismo di Sakamoto. Era un attivista anti-nucleare e il fondatore del progetto “more trees”, che si occupa di riforestazione e compensazione del carbonio. Le vene che collegano la musica, l’arte e l’attivismo di Ryuichi Sakamoto sono le sue meditazioni sulla natura in continua evoluzione della vita. “La musica, il lavoro e la vita hanno tutti un inizio e una fine”, ha detto Sakamoto all’inizio del 2019. “Quello che voglio fare ora è musica liberata dai vincoli del tempo”.

TRAVESÍA – Ryuichi Sakamoto Curated by Iñárritu

Dal 3 maggio in Giappone, e dal 5 maggio nel resto del mondo sarà disponibile TRAVESÍA, un album di musiche di Ryuichi Sakamoto curato dal regista Alejandro González Iñárritu. Disponibile in digitale, CD (solo Giappone) e in formato vinile a partire dai primi di maggio. Alejandro González Iñárritu è noto per il film “Revenant – Redivivo” che ha vinto il miglior regista, miglior attore e miglior fotografia agli Oscar 2016, così come i suoi film “BABEL,”Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza)” ecc.

Di Sakamoto, Iñárritu ha detto: “È un talento straordinario e sono un grande fan del suo lavoro da molti anni…”

Iñárritu ha passato più di sei mesi a selezionare l’elenco dei brani ascoltando la discografia di Ryuichi Sakamoto tra più di 1.000 canzoni, inclusi progetti solisti, collaborazioni ed esibizioni dal vivo.

L’album include anche un brano inedito, “The Revenant Main Theme”, rimodellato da Alva Noto.

“Anche se ascolto Ryuichi da decenni, incontro ancora nuovi elementi quando ascolto il lavoro di Ryuichi. La sua musica è come nuvole in continua evoluzione, sempre la stessa e mai la stessa.” (Il commento di Iñárritu estratto dalla compilation)

Cover Art by Pedro Reyes

Ryuichi Sakamoto – Filmografia

FURYO – MERRY CHRISTMAS, MR. LAWRENCE

1983

British Academy Award (BAFTA), Mainichi Film Concours – Best Score

Production Company:

Universal

Director:

Nagisa Oshima

Cast:

Tom Conti, David Bowie, Ryuichi Sakamoto

THE ADVENTURES OF CHATRAN “KONEKO MONOGATARI”

1986

Production Company:

Fuji Television Network

Director:

Masanori Hata

Cast:

Kyoko Koizumi, Chatran, Pū

Soundtrack:

MCA

LE ALI DI HONNEAMISE – ROYAL SPACE FORCE (ANIME)

1987

Production Company:

Bandai/Gainax

Director:

Hiroyuki Yamaga

Cast:

Leo Morimoto, David Thomas, Mitsuki Yayoi

Soundtrack:

MIDI

L’ULTIMO IMPERATORE

1987

Academy Award, Golden Globe, Grammy, British Academy Award (BAFTA) (Nomination), New York, and Los Angeles Film Critics Award – Best Score

Production Company:

Recorded Picture Company

Director:

Bernardo Bertolucci

Cast:

Joan Chen, Peter O’Toole, Ryuichi Sakamoto

Soundtrack:

Virgin

IL TE’ NEL DESERTO

1990

Golden Globe and Los Angeles Film Critics Association Award – Best Score

Production Company:

Recorded Picture Company

Director:

Bernardo Bertolucci

Cast:

Debra Winger, John Malkovich

Soundtrack:

Virgin

IL RACCONTO DELL’ANCELLA – THE HANDMAID’S TALE

1991

Production Company:

Bioskop Film

Director:

Volker Schlondorff

Cast:

Natasha Richardson, Robert Duvall, Faye Dunaway

Soundtrack:

GNP Crescendo

TACCHI A SPILLO

1991

Golden Kikito – Best Score (Melhor Música)

Production Company:

Miramax

Director:

Pedro Almodovar

Cast:

Victoria Abril

Soundtrack:

Polygram and Virgin

CIME TEMPESTOSE

1992

Production Company:

Paramount Pictures

Director:

Peter Kosminsky

Cast:

Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Janet McTeer

Soundtrack:

Eastworld

PEACHBOY

1993

Production Company:

Rabbit Ear

Cast:

Sigourney Weaver

Soundtrack:

Rabbit Ear/Kid Rhino

WILD PALMS (MINISERIE TV)

1993

Production Company:

ABC Television

Director:

Oliver Stone

Cast:

Jim Belushi, Dana Delany

Soundtrack:

Capitol Records

PICCOLA BUDDHA

1993

Grammy – Best Score (Nomination)

Production Company:

Miramax

Director:

Bernardo Bertolucci

Cast:

Keanu Reeves, Chris Isaak, Bridget Fonda

Soundtrack:

Milan Records Records

WILD SIDE

1995

Production Company:

Channel Four Films

Director:

Donald Cammell

Cast:

Christopher Walken, Joan Chen, Steven Bauer, Anne Heche

Soundtrack:

No Current Realease

OMICIDIO IN DIRETTA – SNAKE EYES

1998

Production Company:

Paramount

Director:

Brian DePalma

Cast:

Nicolas Cage, Gary Sinise

Soundtrack:

Hollywood

LOVE IS THE DEVIL

1998

Production Company:

BBC Films/BFI

Director:

John Maybury

Cast:

Derek Jacobi

Soundtrack:

commmons/Flavour Of Sound Ltd/Asphodel

GOHATTO (TABOO)

1999

Production Company:

Shochiku/Oshima

Director:

Nagisa Oshima

Cast:

Beat Takeshi

Soundtrack:

Milan Records Records/Warner Japan

DERRIDA

2001

Production Company:

Jane Doe Films

Director:

Kirby Dick, Amy Ziering Kofman

Cast:

Jacques Derrida

Soundtrack:

Warner Japan

ALEXEI & THE SPRING

2001

Production Company:

Pole Pole/Sosna

Director:

Motohashi Seiichi

Soundtrack:

Warner Japan

FEMME FATALE

2002

Production Company:

Quinta Communication

Director:

Brian DePalma

Cast:

Antonio Banderas, Rebecca Romijn-Stamos

Soundtrack:

Quinta Communications SA/Warner Japan

TONY TAKITANI

2004

Los Angeles Film Critics Award – Best Music (2nd Place)

Production Company:

Breath Inc.

Director:

Jun Ichikawa

Cast:

Issei Ogata, Rie Miyazawa, Shinohara Takahumi

Soundtrack:

commmons

SHINING BOY AND LITTLE RANDY

2005

Production Company:

Fuji Television Network

Director:

Shunsaku Kawake

Cast:

Yūya Yagira, Takako Tokiwa, Katsumi Takahashi

Soundtrack:

Warner Japan

SILK

2007

Genie Awards – Best Achievement in Music – Original Score (Nomination)

Production Company:

Rhombus Media

Director:

François Girard

Cast:

Michael Pitt, Keira Knightley, Kōji Yakusho

Soundtrack:

commmons

WOMEN WITHOUT MEN

2009

Production Company:

Essential Filmproduktion GmbH

Director:

Shirin Neshat, Shoja Azari

Cast:

Shabnam Toloui, Pegah Ferydoni, Arita Shahrzad

Soundtrack:

No Current Realease

HARA-KIRI: DEATH OF A SAMURAI

2011

Asian Film Award – Best Composer (Nomination)

Production Company:

Recorded Picture Company

Director:

Takashi Miike

Cast:

Kōji Yakusho, Munetaka Aoki, Naoto Takenaka

Soundtrack:

commmons

ATARASHII KUTSU WO KAWANAKUCHA (I HAVE TO BUY NEW SHOES)

2012

Production Company:

Toei Company

Director:

Eriko Kitagawa

Cast:

Miho Nakayama, Osamu Mukai, Mirei Kiritani

Soundtrack:

commmons

NAGASAKI: MEMORIES OF MY SON

2015

Mainichi Film Concours – Best Film Score

Production Company:

Asahi Broadcasting Corporation

Director:

Yōji Yamada

Cast:

Sayuri Yoshinaga, Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki

Soundtrack:

commmons/Milan Records

REVENANT -REDIVIVO

2015

Grammy, Golden Globe, ASCAP Award – Best Original Score (Nomination)

Production Company:

New Regency

Director:

Alejandro G. Iñárritu

Cast:

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter

Soundtrack:

commmons/Milan Records

IKARI (RAGE)

2016

Asian Film Award – Best Composer (Nomination)

Production Company:

Chunichi Shimbun

Director:

Sang-il Lee

Cast:

Ken Watanabe, Mirai Moriyama, Aoi Miyazaki

Soundtrack:

Sony Music Japan

THE FORTRESS

2017

Korean Association of Film Critics Award – Best Music

Production Company:

CJ Entertainment

Director:

Dong-hyuk Hwang

Cast:

Byung-Hun Lee, Yoon-Seok Kim, Hae-il Park

Soundtrack:

CJ E&M/commmons/KAB America Inc.

MY TYRANO

2017

Production Company:

Media Castle

Director:

Kôbun Shizuno

Cast:

Kaori Ishihara, Shin’ichirô Miki, Aoi Yûki

Soundtrack:

C&L/commmons

YOUR FACE

2018

Taipei Film Festival Awards – Best Music, 56th Golden Horse Awards – Best Original Film Score (Nomination)

Production Company:

Homegreen Films Co., Ltd

Director:

Ming-liang Tsai

Cast:

Kang-sheng Lee, Ming-liang Tsai

Soundtrack:

No Current Release

BLACK MIRROR – SMITHEREENS

2019

Production Company:

Netflix

Director:

James Hawes

Cast:

Andrew Scott, Damson Idris, Topher Grace

Soundtrack:

commmons/Milan Records

PROXIMA

2019

Production Company:

Dharamsala

Director:

Alice Winocour

Cast:

Eva Green, Matt Dillon, Lars Eidinger

Soundtrack:

Milan Records

PARADISE NEXT

2019

Production Company:

JOINT PICTURES CO.,LTD./ SHIMENSOKA CO.,LTD.

Director:

Yoshihiro Hanno

Cast:

Satoshi Tsumabuki, Etsushi Toyokawa, Nikki Hsieh, Kaiser Chuang, Chung-Kun Huang

Soundtrack:

commmons

THE STAGGERING GIRL

2020

Production Company:

Frenesy Film Company

Director:

Luca Guadagnino

Cast:

Julianne Moore, Mia Goth, Kyle MacLachlan

Soundtrack:

Milan Records

LOVE AFTER LOVE

2020

40th Hong Kong Film Awards – Best Original Film Score

Production Company:

Blue Bird Film Co., Ltd

Director:

Ann Hui

Cast:

Ma Sichun, Faye Yu, Eddie Peng, Chang Chun-ning , Fan Wei

Soundtrack:

No Current Release

BECKETT

2021

Production Company:

Frenesy Film Company

Director:

Ferdinando Cito Filomarino

Cast:

John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook

Soundtrack:

commmons/Milan Records

IL CASO MINAMATA

2021

Production Company:

Metalwork Pictures

Director:

Andrew Levitas

Cast:

Johnny Depp, Bill Nighy, Hiroyuki Sanada

Soundtrack:

commmons/Milan Records

AFTER YANG

2022

Production Company:

A24

Director:

Kogonada

Cast:

Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Justin H. Min, Malea Emma Tjandrawidjaja

Soundtrack:

Milan Records

EXCEPTION

2022

Production Company:

Tatsunoko Production

Director:

Yūzō Satō

Cast:

Nolan North, Ali Hillis, Robbie Daymond, Eugene Byrd, Nadine Nicole

Soundtrack:

Milan Records

Kaibutsu

Production Company:

Soundtrack:

Milan Records

