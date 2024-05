I 10 film più bizzarri mai realizzati: un viaggio nel cinema più insolito e stravagante

Dal surrealismo disturbante di David Lynch all’allegoria mistica di Alejandro Jodorowsky, fino alla satira sociale in chiave horror di John Waters, – Un viaggio tra i film più bizzarri e rivoluzionari della storia del cinema

Nel vasto e variopinto panorama del cinema, esistono opere che sfuggono a ogni tentativo di classificazione, film così unici e fuori dagli schemi da meritare l’etichetta di “bizzarri”. Questi film, spesso marginali ma di grande impatto culturale, si distaccano radicalmente dai canoni narrativi e stilistici tradizionali, sfidando le convenzioni e spingendo lo spettatore in territori inesplorati della psiche umana e dell’arte visiva. Questa selezione di pellicole non solo rompe con le narrative convenzionali, ma propone una riflessione profonda sul cinema come forma d’arte capace di esplorare, e talvolta confondere, la realtà stessa.

Leggi anche: I 10 migliori film noir di tutti i tempi

Scopriamo dieci tra i film più bizzarri che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Queste opere sono state scelte non solo per il loro contenuto eccezionalmente originale o per la loro regia innovativa, ma anche per la capacità di sfidare le aspettative dello spettatore e di sperimentare con nuove forme di narrazione. Dal surrealismo disturbante di David Lynch all’allegoria mistica di Alejandro Jodorowsky, fino alla satira sociale in chiave horror di John Waters, questi film rappresentano l’apice della creatività cinematografica, portando alla luce le angosce, le speranze e le ossessioni della condizione umana.

1. “Eraserhead” (1977) di David Lynch

“Eraserhead”, il primo lungometraggio di David Lynch, è un’incursione nel perturbante che ha segnato l’inizio della carriera del regista americano. La pellicola segue le disavventure di Henry Spencer, interpretato da Jack Nance, in un paesaggio industriale caotico e oppressivo, dove deve affrontare la nascita del suo figlio, un essere mostruoso e inquietante. Lynch utilizza una combinazione di immagini disturbanti, suoni industriali e una narrazione frammentata per esplorare temi come l’ansia paterna e l’alienazione urbana, facendo di “Eraserhead” un cult del cinema surreale.

2. “The Holy Mountain / La montagna Sacra” (1973) di Alejandro Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky mescola misticismo, simbolismo religioso e critica sociale in “The Holy Mountain”, una delle opere più audaci e visualmente stupefacenti degli anni ’70. Il film narra il viaggio di un ladro che, trasformatosi in una figura che rievoca il Cristo e, intraprende un pellegrinaggio verso la Montagna Sacra accompagnato da potenti figure intenzionate a sottrarre i segreti dell’immortalità custoditi dai saggi che la abitano. Jodorowsky arricchisce ogni scena con simboli complessi e scenografie strabilianti, creando un’opera che sfida attivamente l’interpretazione dello spettatore.

3. “Swiss Army Man” (2016) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Con “Swiss Army Man”, Daniel Kwan e Daniel Scheinert portano sullo schermo una storia di amicizia insolita tra un uomo naufragato, interpretato da Paul Dano, e un cadavere parlante, interpretato da Daniel Radcliffe. Il film esplora temi come la solitudine, la speranza e la stranezza dell’esistenza umana, il tutto presentato attraverso situazioni assurde e umoristiche, che includono “poteri” bizzarri del cadavere come propulsioni a gas e erezione compass-like. Questa commedia dark si distingue per il suo approccio unico alla narrazione e al significato della vita.

4. “Rubber” (2010) di Quentin Dupieux

“Rubber” è una satira meta-cinematografica che segue le avventure omicide di un pneumatico animato, Robert, che scopre di possedere poteri telecinetici devastanti. Il regista Quentin Dupieux usa questo bizzarro protagonista per esplorare la natura dell’osservazione cinematografica, ponendo interrogativi sul ruolo dello spettatore e sui confini dell’assurdo. “Rubber” è celebrato per il suo umorismo nero e la sua critica alla casualità e alla banalità nella cultura popolare.

5. “A Clockwork Orange / Arancia Meccanica” (1971) di Stanley Kubrick

Stanley Kubrick ci porta in un futuro distopico con “A Clockwork Orange”, basato sul romanzo di Anthony Burgess. Il film segue le violente scorribande di Alex DeLarge, interpretato da Malcolm McDowell, e la sua banda di “droogs”. Il controverso trattamento di rieducazione che Alex subisce solleva questioni etiche e filosofiche sulla libertà di scelta e il condizionamento psicologico. Kubrick mescola immagini disturbanti, musica classica e linguaggio inventato per creare un’opera che rimane un potente commento sulla violenza e la società.

6. “El Topo” (1970) di Alejandro Jodorowsky

Prima di “The Holy Mountain”, Jodorowsky aveva già scosso il pubblico con “El Topo”, un film che fonde western, misticismo e allegoria. La trama segue un pistolero, interpretato dallo stesso Jodorowsky, nel suo viaggio attraverso un paesaggio desertico punteggiato di duelli e sfide spirituali. Conosciuto come uno dei primi “midnight movies”, “El Topo” è celebre per il suo approccio non convenzionale alla narrazione e il suo ricco simbolismo.

7. “Pink Flamingos” (1972) di John Waters

John Waters sfida tutte le convenzioni sociali con “Pink Flamingos”, un film che celebra l’osceno e il tabù. Protagonista è Divine, un’icona drag, che vive per mantenere il suo titolo di “Persona più sporca del mondo”. Waters utilizza lo shock e il disgusto come strumenti artistici, spingendo gli spettatori oltre i limiti del conforto e della decenza in un’esplorazione senza compromessi della sottocultura e dell’identità.

8. “Santa Sangre” (1989) di Alejandro Jodorowsky

In “Santa Sangre”, Jodorowsky continua il suo esplorare temi di religione, redenzione e follia. La storia segue Fenix, un ex artista di circo che vive in un ospedale psichiatrico, e il suo tumultuoso rapporto con la madre, una cultista che ha perso le braccia. Il film è un affresco visivo ricco di simbolismo e scene strazianti che esplorano il conflitto tra desideri personali e obblighi familiari.

9. “Being John Malkovich / Essere John Malkovich” (1999) di Spike Jonze

“Being John Malkovich”, scritto da Charlie Kaufman, è una commedia surreale che esplora l’identità e il desiderio. John Cusack interpreta un burattinaio che scopre un portale che conduce letteralmente nella mente dell’attore John Malkovich. Il film combina satira, fantascienza e drama in un’indagine profonda sull’essenza dell’essere, del controllo e della celebrità.

10. “The Rocky Horror Picture Show” (1975) di Jim Sharman

Questo cult musical trasgressivo segue una coppia di fidanzati che si imbattono nella stravagante residenza del Dr. Frank-N-Furter. “The Rocky Horror Picture Show” è una celebrazione del kitsch e del camp, con un’energica colonna sonora e una narrazione che sfida i generi sessuali e musicali. La pellicola è diventata un fenomeno di mezzanotte, amato per il suo spirito liberatorio e la sua capacità di unire le comunità attraverso il suo rituale di visione partecipativa.