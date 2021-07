Beckett: trailer italiano del thriller Netflix con John David Washington

Netflix ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di Beckett in origine intitolato “Born to be Murdered”, un thriller ambientato in Grecia prodotto da Luca Guadagnino e con protagonista John David Washington (Tenet).

A seguito di un incidente stradale in Grecia, Beckett, un turista americano, si trova al centro di una pericolosa cospirazione politica e in fuga per la sua vita. Il film è interpretato da John David Washington insieme a Boyd Holbrook, Vicky Krieps, Alicia Vikander, Yorgos Pyrpasopoulos, Vicky Krieps, Daphne Alexander, Olga Spyraki, Panos Koronis e Isabella Margara.

La trama ufficiale: Durante una vacanza in Grecia, il turista americano Beckett (John David Washington) diventa il bersaglio di una caccia all’uomo dopo un incidente devastante. Costretto a fuggire per salvarsi la vita e nel disperato tentativo di attraversare il paese fino all’ambasciata americana per riabilitare il suo nome, le tensioni aumentano mentre le autorità si avvicinano, i disordini politici aumentano e Beckett cade ancora più profondamente in una pericolosa rete di cospirazioni.

“Beckett” è diretto dal regista Ferdinando Cito Filomarino al suo secondo lungometraggio dopo aver realizzato il dramma biografico Antonia. Filomarino dirige da una sceneggiatura basata su un suo racconto e scritta dall’esordiente Kevin A. Rice. Il film è prodotto da Luca Guadagnino, Marco Morabito, Francesco Melzi’Eril e Gabriele Moratti.

John David Washington è anche nel nutrito cast del nuovo film ancora senza titolo del regista David O. Russell attualmente in post-produzione e sarà protagonista del misterioso film fantascientifico True Love del regista Gareth Edwards. A febbraio 2020 Edwards ha annunciato di aver scelto un nuovo progetto dopo la regia di Rogue One: A Star Wars Story, un progetto senza titolo, con una trama top-secret e prodotto da New Regency, pare sarà una storia di fantascienza del prossimo futuro che il regista voleva raccontare da tempo.

“Beckett” selezionato per il Locarno Film Festival 2020 (5-15 agosto) debutterà in streaming su Netflix in esclusiva a partire dal 13 agosto.

Fonte: YouTube