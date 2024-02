Beetlejuice 2: primo poster ufficiale del sequel “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton

Warner Bros. ha pubblicato un teaser poster per Beetlejuice 2 di Tim Burton che rivela anche il titolo del film Beetlejuice Beetlejuice e la data di uscita fissata al 6 settembre 2024.

“Beetlejuice 2” riporta Michael Keaton nei panni del sordido “bio-esorcista” insieme a Winona Ryder nei panni di Lydia Deetz. Nel film figurano anche Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid; Monica Bellucci nel ruolo della moglie di Beetlejuice e Willem Dafoe interpreta un macabro agente delle forze dell’ordine nell’altro mondo (Neitherworld).

Il regista Tim Burton ha recentemente concluso la produzione di “Beetlejuice 2″ annunciando il fine riprese sui social media con una foto che lo ritrae sul set. La foto presenta un luogo familiare del primo film, ovvero la sala d’attesa di Neitherworld. L’immagine è accompagnata anche da una nota di Burton che dice: “Ho appena finito di girare Beetlejuice. Grazie a tutte le persone coinvolte.”

Michael Keaton in una precedente intervista con Empire aveva spiegato quanto è stato divertente tornare sul set nel ruolo di Beetlejuice:

Beetlejuice è la cosa più fottutamente divertente che puoi fare lavorando, è così divertente, è così fantastico. E sai cos’è? Lo stiamo facendo esattamente come abbiamo fatto nel primo film…C’è una donna nella grande sala d’attesa per l’aldilà che letteralmente con una lenza – voglio che la gente lo sappia perché mi piace – tira la coda di un gatto per farlo muovere. [Burton] e io ne stavamo parlando anni e anni fa, senza mai dirlo a nessuno. Ho detto: ‘Se succede deve essere fatto il più vicino possibile al modo in cui l’abbiamo fatto la prima volta. Inventare cose, far accadere cose, improvvisare e rifare, ma letteralmente cose fatte a mano come persone che creano cose con le loro mani e costruiscono qualcosa. Fottutamente grandioso. È stato il momento in cui mi sono divertito di più a lavorare su un film non so dirti da quanto tempo.