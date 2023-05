Beetlejuice 2: prima foto dal set con Winona Ryder nei panni di Lydia Deetz

Dal 6 settembre 2024 nei cinema con Warner Bros Beetlejuice 2, sequel che vede il ritorno di Tim Burton alla regia e Michael Keaton nei panni del truce demone titolare e Winona Ryder in quelli di Lydia Deetz.

Beetlejuice 2 – Trama e cast

Al momento non ci sono dettagli sulla trama, ma sappiamo che oltre a Michael Keaton (Beetlejuice) e Winona Ryder (Lydia Deetz), tornano anche Catherine O’Hara nei panni di Delia Deetz, Jenna Ortega (Mercoledì) nei panni della figlia di Lydia, Justin Theroux (The Leftovers) e Monica Bellucci (Irreversible, Spectre) nei panni della moglie di Beetlejuice. Anche Willem Dafoe è a bordo e interpreta un macabro agente delle forze dell’ordine dell’Oltretomba.

Curiosità sul film

Tim Burton ha detto che questo film sarebbe stato realizzato solo se Michael Keaton tornava per riprendere il suo ruolo. Keaton ha detto nel marzo del 2014 che questo è l’unico sequel che è interessato a fare.

Tim Burton dirige da una sceneggiatura di Alfred Gough e Miles Millar a cui ha collaborato Mike Vukadinovich (Rememory e serie tv Kidding) con prime bozze scritte da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg che sono anche i produttori del film. La sceneggiatura è basata su personaggi creati da Michael McDowell e Larry Wilson.

Alla fine di febbraio 2022 è stato confermato che la società di produzione di Brad Pitt, la Plan B, è entrata a far parte di “Beetlejuice 2”.

Si è iniziato a parlare di “Beetlejuice 2” subito dopo che il film è arrivato sul grande schermo nel 1988. Molti registi e scrittori sono stati coinvolti nel progetto in varie fasi dello sviluppo, ma nulla è andato oltre una prima fase fase di scrittura. Per un po’, sembrava che il sequel stesse effettivamente accadendo con il titolo di Beetlejuice Goes Hawaiian, ma anche di quel progetto non se ne è saputopiù nulla.

I poster dei film con Keaton e Ryder sono apparsi su Internet un paio di anni fa, alimentando le speranze dei fan che il film fosse in produzione. Ma non sono ufficiali. I poster sono stati creati dal grafico professionista Alex Murillo che non ha creato questi manifesti per perpetuare una bufala, ma in realtà li ha realizzati nell’agosto 2016 come tributo al franchise, e quando si pensava che il film “Beetlejuice 2” era stato confermato e in pre-produzione con il regista Tim Burton al timone.

Video e immagini dei social media

Prima foto dal set pubblicata il 19 maggio 2023

Il film originale

Il “Beetlejuice” datato 1988 interpretato da Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jeffrey Jones e Michael Keaton nel ruolo del truce demone titolare narrava le vicissitudini di una coppia di coniugi e fantasmi che cerca l’aiuto dell’odioso “bio-esorcista” Betelgeuse per liberarsi dei nuovi proprietari viventi che “infestano” la loro casa nel New England, una famiglia di yuppie metropolitani di New York. La pellicola si aggiudicò l’Oscar al miglior trucco, conquistò pubblico e critica e generò una serie televisiva animata (In che mondo stai Beetlejuice?) e più recentemente un musical ufficiale.

Beetlejuice 2 – La colonna sonora

Danny Elfman, il compositore feticcio di Tim Burton, ha confermato che sarà lui a comporre le musiche di Beetlejuice 2 (“Adoro essere una mosca sul muro quando sta girando.Tra un paio di mesi, come forse saprai, farò un altro progetto di Tim Burton. È molto eccitante tornare in quel mondo”)

Elfman ha anche scherzato sul ritorno di Keaton al ruolo dopo oltre trent’anni: “Ho detto che secondo me non sembrerà nemmeno molto diverso. Questa è la bellezza del trucco di Beetlejuice. Sembrava già che avesse 150 anni nel primo…È perfetto, sai? Tutti gli altri devono interpretare la prossima generazione, tranne Michael. Voglio dire, è ancora molto in forma, molto attivo e davvero sul pezzo. E con il trucco Beetlejuice, non posso nemmeno immaginare quello che farà e cosa andrà a cambiare Quindi, non vedo l’ora”.

Danny Elfman è diventato famoso come cantautore della band new wave Oingo Boingo nei primi anni ’80. Da quando ha realizzato la colonna sonora del suo primo film in studio nel 1985, Elfman ha ottenuto riconoscimenti internazionali per aver composto oltre 100 colonne sonore per lungometraggi, oltre a composizioni per la televisione, produzioni teatrali e sale da concerto.

Elfman ha spesso lavorato con i registi Tim Burton, Sam Raimi e Gus Van Sant, contribuendo alla musica di quasi 20 progetti di Burton, tra cui Pee-Wee’s Big Adventure, Batman, Edward mani di forbice, Big Fish e la serie tv Mercoledì; a cui si aggiungono Darkman, L’armata delle tenebre, Spider-Man, Spider-Man 2 e Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi e i film vincitori dell’Oscar di Van Sant Will Hunting – Genio ribelle e Milk.

Elfman ha scritto inoltre la musica per tutti i film dei franchise Men in Black e Cinquanta sfumature di grigio, le canzoni e la colonna sonora per il musical d’animazione The Nightmare Before Christmas di Henry Selick e le sigle per le popolari serie tv Desperate Housewives e I Simpson. Tra i suoi riconoscimenti ci sono quattro nomination agli Oscar, due Emmy Awards, un Grammy, sette Saturn Awards per la migliore musica e il Disney Legend Award 2015.