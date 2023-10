Beetlejuice torna al cinema dal 23 al 25 ottobre e fino al 7 aprile 2024 “Il mondo di Tim Burton” in mostra a Torino

A ridosso di Halloween Warner Bros. Pictures riporta nei cinema per tre giorni (23-25 ottobre) la classica commedia-horror Beetlejuice – Spiritello porcello, uno dei film più amati del regista di culto Tim Burton. Del film uscito nel lontano 1988 è in arrivo un sequel ufficiale previsto nel 2024 e in quel di Torino, il Museo Nazionale del Cinema dedica una mostra dedicata al genio creativo di Burton curata da Jenny He in collaborazione con la Tim Burton Productions.

Cosa può fare una coppia di fantasmi quando la loro bella e caratteristica casa nel New England viene rilevata da una coppia di newyorkesi alla moda? Può solamente assoldare un bio-esorcista in proprio, per spaventare gli intrusi. E così ce ne sarà per tutti! Il regista Tim Burton (Batman, Mars Attacks!) fa coppia con Michael Keaton (Turno di notte, Batman). Il risultato? Keaton si lancia in una serie interminabile di battute, colpi di scena e sciocchezze, elargisce spiritosaggini, assume forme grottesche, ingurgita insetti e non riesce a lasciare stare le donne (che siano vive o morte). La selvaggia interpretazione di Keaton in questo film e in Fuori dal tunnel gli valse nel 1988 il Premio della National Society of Film Critics come Miglior Attore. Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Ryder e Sylvia Sidney ben supportano la sua interpretazione, assieme a una scenografia fantastica, alle canzoni di Harry Belafonte e a un premio Oscar vinto per il Miglior Trucco. Dite tre volte la lettera B e godetevi una bella giornata!

Curiosità sul film

Questo è il film preferito di Michael Keaton.

Inizialmente lo studio voleva intitolare il film “House Ghosts”. Per scherzo, Tim Burton suggerì il nome “Scared Sheetless” e rimase inorridito quando lo studio prese effettivamente in considerazione l’idea di utilizzarlo.

Secondo Michael Keaton, il personaggio di Beetlejuice gli è stato descritto dal regista Tim Burton come “vissuto in ogni periodo di tempo ma in nessun periodo di tempo”. Keaton lo ha utilizzato come punto di partenza per creare il personaggio con caratteristiche come un’acconciatura shock, un trucco a stampo e denti grandi. Ha detto che quando si è presentato per la prima volta sul set come Beetlejuice, la troupe cantava: “Juice, Juice, Juice!” Ciò ha entusiasmato Keaton per il suo ruolo.

Michael Keaton ha improvvisato il 90% delle sue battute.

Tim Burton temeva che la sequenza del “Day-O” non sarebbe andata bene, poiché secondo lui non era molto divertente. Si è rivelato sbagliato: il pubblico l’ha adorato e la considera una delle scene più iconiche del film.

Quando Adam e Barbara sono in ufficio, una voce nel sistema PA annuncia “Il volo 409 sta arrivando al Gate 3”. Il volo 409 della United Airlines si schiantò contro una montagna nel Wyoming il 6 ottobre 1955, uccidendo tutti i passeggeri e l’equipaggio a bordo. All’epoca fu uno dei peggioriincidenti aerei della storia. (Tre incidenti aerei nel 1955 hanno avuto un totale di 66 vittime.) Fino ad oggi, nessuno sa perché si è schiantato.

Quando Glenn Shadix (Otho) morì nel settembre 2010, l’ultima canzone eseguita durante la sua cerimonia funebre fu “Day-O (The Banana Boat Song)”, che fu usata nella scena della cena.

Il piano originale per la cena prevedeva che gli ospiti ballassero “una canzone di The Ink Spots”, ma Jeffrey Jones e Catherine O’Hara suggerirono che la musica fosse calypso.

Il budget per gli effetti visivi era di appena 1 milione di dollari, un fattore importante che ha spinto Tim Burton a decidere di rendere gli effetti il più pacchiani e che rievocasseero un film di serie B.

Tutte le persone nella sala d’attesa e nell’ufficio sono nelle stesse condizioni in cui sono morte e il modo in cui sono morte è mostrato chiaramente. Tuttavia, i Maitland, annegati, non sono bagnati. Tim Burton pensava che tenere gli attori sempre bagnati sarebbe stato troppo scomodo.

Il successo al botteghino del film ha creato piani per un sequel: Beetlejuice Goes Hawaiian. È stata commissionata una sceneggiatura e Michael Keaton e Winona Ryder hanno entrambi firmato per riprendere i rispettivi ruoli. Tim Burton perse interesse per il progetto e passo a dirigere Batman (1989) e Batman – Il ritorno (1992).

Michael Keaton ha ideato gran parte dell’aspetto del personaggio da solo: ha detto al reparto trucco che voleva della muffa sul viso e che i suoi capelli sembrassero come se avessero infilato un dito in una presa elettrica, e ha chiesto al reparto guardaroba di mandargli dei vestiti di svariate epoche.

La scena del serpente era stata girata prima che Michael Keaton fosse scelto per il ruolo di Beetlejuice, e il serpente animatronico utilizzato non gli somigliava. Dopo che Keaton fu scelto, furono girate altre sequenze utilizzando un serpente in stop-motion che somigliava più a Beetlejuice. Questo è stato suggerito dallo studio per assicurarsi che il pubblico sapesse che il serpente è in realtà Beetlejuice e non un mostro casuale dell’aldilà.

Tim Burton inizialmente voleva che Sammy Davis Jr., una delle sue star preferite fin dall’infanzia, interpretasse il ruolo di Beetlejuice, ma ai dirigenti dello studio l’idea non piaceva affatto.

Secondo Tim Burton, ci è voluto molto tempo per convincere i membri del cast a firmare, poiché pensavano che la sceneggiatura fosse troppo strana. Geena Davis era l’unico membro del cast che all’inizio si sarebbe impegnata nel progetto. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara e Sylvia Sidney hanno detto tutti di no almeno una volta. Il produttore David Geffen ha convinto il manager di Michael Keaton a convincere Keaton ad incontrare Burton. Una volta che Keaton ha detto di sì, Burton ha chiamato personalmente Sidney e l’ha implorata di fare il film, volando da lei per convincerla.

L’idea per il film è arrivata dopo che Poltergeist è diventato un film di successo, ma l’idea dei fantasmi cattivi è stata ribaltata. Le persone che si sarebbero trasferite in quella casa sarebbero state loro quelle orribili.

Il personaggio del titolo prende il nome da una stella rossa brillante nella costellazione di Orione, Betelgeuse.

Secondo il produttore, Larry Wilson, il finale originale era significativamente più cupo, terminava con la Lydia di Winona Ryder che muore in un incendio e si unisce ai suoi amici nell’aldilà. L’hanno cambiato dopo aver considerato il messaggio che avrebbe inviato ai giovani, secondo cui la morte sarebbe stata un lieto fine.

Beetlejuice rivela un volto orribile (anche se invisibile) ad Adam e Barbara. Originariamente, il “volto spaventoso” di Beetlejuice doveva essere visto e a tal fine è stato creato un elaborato effetto di trucco, ma alla fine è rimasto inutilizzato.

La testa di scheletro in cima alla giostra di Beetlejuice assomiglia notevolmente a Jack Skellington, una figura scheletrica che Tim Burton aveva disegnato dal 1982 e che alla fine sarebbe stata usata come personaggio principale di Nightmare Before Christmas (1993), che Burton ha co -sceneggiato e prodotto.

La serie tv “Community”, andato in onda oltre 20 anni dopo l’uscita di Beetlejuice, ha messo in scena un elaborato ma estremamente sottile tributo pluriennale al film. Durante le prime tre stagioni dello show, un personaggio pronunciava la parola “beetlejuice” una volta a stagione fino a quando, subito dopo la menzione della terza stagione, una comparsa in costume di Halloween da “Beetlejuice” passa sullo sfondo. Questo è un riferimento all’idea stabilita nel film secondo cui se pronunci il nome di Beetlejuice tre volte, apparirà.

Il casting di Lydia si è ridotto a sole due attrici, vale a dire Winona Ryder e Alyssa Milano, con Ryder che alla fine ha ottenuto il ruolo.

Originariamente Michael Keaton rifiutò il ruolo perché “semplicemente non lo capiva”. Alla fine, tuttavia, è tornato dopo aver incontrato Tim Burton e aver visto Pee-wee’s Big Adventure.

Lo spot televisivo di Beetlejuice è una parodia di Cal Worthington, un concessionario di automobili noto per una serie di spot televisivi insoliti a tarda notte sulla costa occidentale con “il mio cane Spot” (che non è mai stato un cane, ma di solito era invece un animale esotico). Al momento dell’uscita di questo film, Worthington guadagnò 316,8 milioni di dollari, rendendolo all’epoca il più grande proprietario di una catena di concessionari di automobili.

Otho recita versi della poesia “The Warning” di Thomas Lovell Beddoes mentre resuscita i Maitland.

Michael Keaton ha basato la sua interpretazione di Beetlejuice su Chop Top da Non aprite quella porta – Parte 2 (1986). Keaton sarebbe poi stato co-protagonista insieme allo stesso Chop Top, Bill Moseley, nel film della HBO del 2002, Live from Baghdad (2002), uscito 14 anni e mezzo dopo.

Sebbene il vero nome del personaggio sia Betelgeuse, nel titolo è stato scritto “Beetlejuice” perché è più divertente e si sarebbe venduto meglio.

Una linea di giocattoli è stata rilasciata in concomitanza con il film e comprendeva action figure della maggior parte delle incarnazioni di Beetlejuice, nonché Otho, Adam (la cui figure lo vedeva indossare un berretto da baseball rosso) e l’Uomo dalla testa rimpicciolita della sala d’attesa (la cui figura si chiamava “”Harry the Haunted Hunter” e veniva fornito con una testa staccabile che mostrava il suo aspetto prima della morte).

Il successo del film ha dato vita a una serie animata a (In che mondo stai Beetlejuice?) presentata in anteprima un anno dopo l’uscita del film. Sebbene non utilizzi molto di ciò che era nel film stesso, utilizza comunque riferimenti sottili.

La scena in cui mangia la mosca è un omaggio al film horror L’esperimento del dottor K. (1958). Geena Davis ha recitato nel remake La mosca (1986). Allo stesso Michael Keaton è stato offerto il ruolo principale nel remake e ha rifiutato. Quando Beetlejuice tira la mosca sottoterra puoi sentire la mosca urlare la famosa frase del film del 1958: “Aiutami! Aiutami!”

Quando Adam e Barbara si scambiano i regali, la carta da regalo che Barbara toglie dalla sua contiene degli scarafaggi.

Il film ha vinto un Saturn Award nel 1990 come miglior film horror.

Il primo film di Tim Burton a vincere un Oscar (Miglior trucco).

Il suono del segnale acustico (o della sveglia) di Juno sul suo orologio proviene dalla Marcia funebre di Chopin (Sonata Op. 35, movimento 3).

Kirstie Alley è stata la prima scelta per il ruolo di Barbara. Ma i produttori della serie tv Cin cin (1982) non le hanno permesso di rescindere il contratto per accettare il ruolo. Per il ruolo sono state prese in considerazione anche Sigourney Weaver, Linda Blair, Goldie Hawn, Laura Dern e Linda Hamilton.

Dustin Hoffman, Robin Williams, Christopher Lloyd, Jim Carrey, Tim Curry, Jack Nicholson, Bill Murray, Robert DeNiro e John Cleese erano tutti considerati per interpretare Betelgeuse.

I giocatori di football che infastidiscono Juno sono un riferimento allo schianto del volo 932 della Southern Airways del 1970, che costò la vita a trentasette giocatori della squadra di football della Marshall University, insieme a otto membri dello staff tecnico e venticinque booster. Mentre i colori della scuola Marshall sono il verde e il bianco, la squadra indossa uniformi rosse.

Juliette Lewis ha fatto il provino per il ruolo di Lydia. Lori Loughlin, Diane Lane, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields, Justine Bateman, Molly Ringwald e Jennifer Connelly hanno rifiutato tutte lo stesso ruolo.

Tim Burton, lo scenografo Bo Welch e il produttore Richard Hashimoto hanno viaggiato per l’intero stato del Vermont alla ricerca della casa giusta che si adattasse a quella dei Maitland.

Heather Langenkamp è stata presa in considerazione per il ruolo di Lydia dopo che Tim Burton la vide in Nightmare – Dal profondo della notte (1984). La Langenkamp ha rifiutato la parte perché non voleva interpretare una ragazza goth.

Anjelica Huston originariamente doveva essere Delia, ma era malata e non poteva stare sul set.

Winona Ryder è stata scelta grazie alla sua interpretazione in Lucas (1986).

La camicia a quadretti bianchi e neri di Adam è la stessa indossata da Tom Selleck in Tre scapoli e un bebè (1987).

Quando Adam trova l’annuncio di Beetlejuice, in realtà dice il nome tre volte, ma poiché lo pronuncia “Bay-til Guy-ce”, l’incantesimo non funziona.

Il film aveva un budget medio, quindi la maggior parte degli effetti visivi sono stati realizzati direttamente davanti alla macchina da presa; i vermi della sabbia e le scene spaziali sono state realizzate in post-produzione.

La fascia intera di Miss Argentina può essere vista con l’anno “1939”. Poiché il film è ambientato nel 1988, lavora come receptionist degli inferi da quarantanove anni.

Ad un certo punto, Tim Burton prese in considerazione Arnold Schwarzenegger per il ruolo di Beeteljuice. Tuttavia, The Geffen Company riteneva che, a causa della reputazione di Schwarzenegger all’epoca come star d’azione, la gente non l’avrebbe preso sul serio. Ma Burton si avvicinò comunque a Schwarzenegger che rifiutò poiché impegnato a girare L’impacabile (1987).

Tim Burton voleva Sammy Davis, Jr. per il ruolo del protagonista poiché il personaggio di Beetlejuice era drasticamente diverso da quello che poi abbiamo visto sullo schermo. Originariamente concepito come una presenza alata e demoniaca, che assumeva la forma umana di un piccolo uomo mediorientale, le bozze successive lo resero più afroamericano e parlava in una sorta di dialetto pidgin (idioma derivante dalla mescolanza di lingue di popolazioni differenti, venute a contatto a seguito di migrazioni, colonizzazioni, relazioni commerciali).

Ad Alec Baldwin il film non piacque ed era molto scontento della sua interpretazione.

Inizialmente, Lionel Newman fu assunto per dirigere la colonna sonora. Tuttavia, durante il primo giorno di registrazione, continuò ad apportare modifiche alla partitura scritta da Elfman, e il risultato fu che Newman fu sostituito da William Ross.

Appropriato al tema di Beetlejuice, l’uomo che ha scritto la sceneggiatura originale, Michael McDowell, era sia personalmente che professionalmente fissato sulla morte e sul morire. Quando conseguì un dottorato in letteratura inglese presso la Brandeis University, la sua tesi di dottorato era intitolata “American Attitudes Toward Death, 1825-1865”. Era un romanziere prolifico nei generi del mistery, del thriller e dell’horror(in particolare horror gotico meridionale). Inoltre (con il suo partner romantico di lunga data, il professore di teatro Laurence Senelick) ha accumulato un’ampia collezione personale di cimeli storici della morte, tra cui cartoline commemorative funebri, spartiti per canzoni sulla morte, cimeli post-mortem (come arte dei capelli umani e gioielli memento mori), pubblicità di abiti funebri, lapidi e altri documenti relativi all’industria funeraria, nonché fotografie che spaziano dalle cosiddette truffe della “fotografia degli spiriti” alle immagini post mortem di bambini e adulti deceduti, fino alle foto dei dipartimenti di polizia di scene di crimini macabri. Dopo la morte di McDowell (nel 1999 all’età di 49 anni, per cause legate all’AIDS), la biblioteca delle collezioni speciali della Northwestern University acquistò i cimeli della morte da Senelick; una mostra della collezione è stata esposta nel 2013.

John Candy, John Goodman e Bob Hoskins furono presi in considerazione per il ruolo di Otho.

Bill Pullman è stato considerato per il ruolo di Adam Maitland.

L’età di Lydia non è mai stata dichiarata, ma Winona Ryder aveva 17 anni quando il film è stato girato, e Barbara si riferisce a Lydia come a una “bambina”. Quindi è possibile che il personaggio abbia cdai 13 ai 16 anni.

Adam e Barbara si ispirano a Barbra e Johnny della scena iniziale de La notte dei morti viventi (1968). Lydia menziona il film anche quando incontra i due per la prima volta. Charles viene anche visto leggere “The Living and the Dead”, una rivista che condivide un titolo simile. Charles Deetz viene mostrato mentre legge la rivista, al cui interno però c’è un numero di Macworld del gennaio 1988. L’oggetto di scena originale è stato venduto all’asta per 1.375$.

Wes Craven è stata la prima scelta per la regia.

Tim Burton cercò Anton Furst come scenografo, ma Furst si era impegnato con High Spirits – Fantasmi da legare (1988), un film che stava andando fuori controllo. I due hanno poi lavorato insieme su Batman (1989), per il quale Furst ha vinto un Oscar.

La melodia che Charles fischia poco prima di iniziare a osservare gli uccelli è tratta da “Light Cavalry Overture” di Franz von Suppe.

L’auto Maitlands è una Volvo 245 DL del 1977.

Delia fa notare che qualcuno alla sua cena ha scritto su Art in America. Alla fine del film, ha un numero incorniciato di lei in copertina con il titolo: “Immagini dell’aldilà”, e presenta le sculture che hanno attaccato lei e Charles.

Dudley Moore è stato considerato per il ruolo di Beetlejuice.

Linda Blair è stata brevemente considerata per il ruolo di Barbara Maitland.

Beetlejuice (Michael Keaton) dice: “Ho visto L’esorcista (1973) circa centosessantasette volte, e diventa sempre più divertente ogni volta che lo vedo!” Geena Davis (Barbara Maitland) ha poi interpretato il ruolo di Angela Rance (l’adulta Regan MacNeil) nell’adattamento televisivo The Exorcist (2016).

Larry Wilson è stato ingaggiato per rimodellare la sceneggiatura di Michael McDowell, ma le differenze creative tra McDowell e Tim Burton hanno portato il primo ad essere sostituito da Warren Skaaren.

Il film presenta una vincitrice dell’Oscar: Geena Davis e quattro candidati all’Oscar: Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin e Silvia Sydney.

La testa di uccello di Adam ricorda il personaggio Gogo Dodo del cartone animato della Warner Bros. I favolosi Tiny (1990).

Beetlejuice somiglia al cattivo di Batman, il Joker, con i capelli verdi e la pelle bianca (Betelgeuse aveva i capelli biondi nell’adattamento a cartoni animati), un anno dopo Michael Keaton era in Batman (1989) come personaggio titolare con Jack Nicholson che interpretava il Joker, sebbene Beetlejuice assomiglia più alla versione del Joker di Heath Ledger in Il cavaliere oscuro (2008).

Quando i Maitlin si recano al negozio, il cane che passa davanti alla loro macchina è quello che causa la loro morte nella scena successiva.

La mostra di Tim Burton

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta Il mondo di Tim Burton, dedicata al genio creativo di Tim Burton e curata da Jenny He in collaborazione con la Tim Burton Productions. Per la prima volta in Italia, la mostra è allestita alla Mole Antonelliana dal 10 ottobre 2023 al 7 aprile 2024.

È un viaggio nell’universo visionario e nella creatività di Tim Burton e il nucleo principale dell’esposizione si concentra sull’archivio personale del regista, mostrando un’incredibile varietà della sua produzione creativa. Non solo quindi preziosi documenti ma anche disegni e bozzetti con i temi e i motivi visivi ricorrenti da cui hanno preso vita i suoi personaggi che caratterizzano i suoi mondi cinematografici distintivi.

Tim Burton è stato anche protagonista di una straordinaria Masterclass e ha ricevuto il premio Stella della Mole come riconoscimento del suo contributo visionario e innovativo con il suo stile inimitabile alla storia del cinema.

“Ancora una volta il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a un grande artista di fama internazionale – sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. Con la sua grande creatività e maestria ha dato vita a film universali, apprezzati da tutti, appassionati e non. Per oltre 30 anni ci ha conquistato con le sue storie, da Beetlejuice e Batman fino al recente grande successo di Mercoledì, la seconda serie Netflix in lingua inglese più vista in assoluto”.

“Ospitare Tim Burton a Torino è un sogno che si realizza – afferma Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema. L’immaginario fantastico dei suoi film ha accompagnato le nostre vite, dai bambini agli adulti, e sarà meraviglioso vedere come il mondo colorato e stravagante di Tim Burton si inserirà nel magico spazio della Mole Antonelliana. La mostra è stata ospitata in altri Paesi in spazi espositivi convenzionali, e sono sicuro che il Museo Nazionale del Cinema si trasformerà per unire follia architettonica e genio creativo, oltre a inserirsi nel progetto strategico di internazionalizzazione del nostro ente”.

Questa grande mostra immersiva è una sorta di viaggio esclusivo nella mente di un genio creativo, l’esplorazione definitiva della produzione artistica, dello stile inimitabile e della prospettiva specifica di Tim Burton. Suddivisa in 10 sezioni tematiche, presenta oltre 500 esempi di opere d’arte originali, raramente o mai viste prima, dagli esordi fino ai progetti più recenti, passando per schizzi, dipinti, disegni, fotografie, concept art, storyboard, costumi, opere in movimento, maquette, pupazzi e installazioni scultoree a grandezza naturale. Un’ambientazione suggestiva condurrà i visitatori e i fan a immergersi nello straordinario universo di Tim Burton, sperimentando un approfondimento della sua sensibilità e scattando foto con la figura del Balloon Boy, e si avrà la possibilità di esplorare l’esatta replica dello studio personale dell’artista insieme a uno speciale sneak peek di progetti attuali o non realizzati.

La mostra ripercorre le orme del regista e dell’evoluzione della sua singolare immaginazione visiva di artista postmoderno multidimensionale, in una sorta di autobiografia raccontata attraverso il suo processo creativo senza limiti. Attraverso la presentazione unica dell’opera di Tim Burton, la sua visione unica trascende i mezzi e i formati, rendendo chiaro come idee, temi e persino alcune immagini specifiche della sua arte siano finite nei film più iconici che oggi associamo allo sfarzoso spettacolo cinematografico.

Molto prima del successo critico e commerciale nei generi live-action e animazione, Burton si è ispirato ai film in televisione, alle animazioni, ai fumetti sui giornali, ai miti e alle favole raccontate a scuola e ad altre forme di cultura popolare, incorporando queste influenze di sempre nella sua arte e nei suoi film. Gli schizzi della sua infanzia dimostrano la varietà di Burton e richiamano il lavoro dei suoi predecessori, tra cui fumettisti e illustratori classici come Edward Gorey, Charles Addams, Don Martin e Theodore Geisel. Anche l’impatto dei film di mostri giapponesi, del cinema espressionista, del catalogo horror degli Universal Studios e dei maestri della suspense William Castle e Vincent Price permeano il suo lavoro.

Tim Burton – Note biografiche

Timothy Walter Burton (1958) è cresciuto a Burbank, in California, un quartiere omogeneo della periferia americana che lo ha spinto a trovare tregua e a fuggire dalla sua insipidezza.

Ampiamente conosciuto come uno degli artisti più fantasiosi e come regista capace di realizzare gli effetti visivi più fantastici, ha reinventato il cinema di genere hollywoodiano come espressione di una visione personale, raccogliendo per sé un pubblico internazionale di fan e influenzando una generazione di giovani artisti che lavorano nel cinema, nel video e nella grafica.

Burton ha studiato al CalArts per diventare un pioniere di un genere cinematografico onirico, grottesco e bellissimo che non era mai esistito prima.

La sua iconica filmografia degli ultimi tre decenni comprende Beetlejuice (1988), Batman (1989), Edward mani di forbice (1990), Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas (1993), Ed Wood (1994), Big Fish (2003), La sposa cadavere (2005), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), Alice in Wonderland (2010), Dumbo (2019) e Wednesday, la seconda serie Netflix in lingua inglese più vista.

Ha creato uno stile artistico chiamato “Burtonesque” e, sebbene sia ampiamente conosciuto come regista, Tim Burton è anche un artista di spicco, dotato di talento in varie aree artistiche, tra cui belle arti, fotografia e scultura, che lavora nello spirito del Pop Surrealism.

Beetlejuice – La colonna sonora

Main Titles (2:27)

Travel Music (1:07)

The Book!/Obituaries (1:30)

Enter the Family/Sand Worm Planet (2:50)

The Fly (0:50)

Lydia Discovers? (0:59)

In The Model (1:35)

Juno’s Theme (0:48)

Beetle-Snake (2:08)

Sold (0:35)

The Flier/Lydia’s Pep Talk (1:25)

Day-O (traditional, performed by Harry Belafonte) (3:05)

The Incantation (3:11)

Lydia Strikes A Bargain… (0:52)

Showtime! (1:05)

Laughs (2:33)

The Wedding (2:02)

The Aftermath (1:21)

End Credits (2:47)

Jump in Line (Shake, Shake Señora) (written by Aldwyn ‘Lord Kitchener’ Roberts, performed by Harry Belafonte) (3:08)

Running Time: 36 minutes 18 seconds

Music composed by Danny Elfman. Conducted by William Ross. Orchestrations by Steve Bartek. Recorded and mixed by Robert Fernandez. Edited by Bob Badami & Nancy Fogary. Album produced by Danny Elfman & Steve Bartek.