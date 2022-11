Belle & Sebastien 4 – Next Generation: trailer, nuovi spot tv in italiano e anticipazioni (al cinema dal 17 novembre)

Dal 17 novembre nei cinema italiani con Notorious Picture Belle & Sebastien 4 – Next Generation, a distanza di 4 anni dall’ultimo capitolo, torna #soloalcinema e in una veste tutta nuova il grande classico che ha conquistato intere generazioni.

Chi acquisterà un biglietto per vedere Belle & Sebastien – Next Generation aiuterà l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) a prendersi cura dei nostri amati amici a quattro zampe! Notorious Pictures, infatti, devolverà parte dell’incasso in sala a sostegno di progetti ENPA. Clicca qui per saperne di più sull’iniziativa e scoprire tutti i cinema aderenti.

Belle & Sebastien 4 – Trama e cast

La trama ufficiale: A distanza di 4 anni dall’ultimo capitolo, torna al cinema in una veste tutta nuova Belle & Sebastien, il grande classico che ha conquistato intere generazioni. Siamo ai giorni nostri e Sebastien (Robinson Mensah Rouanet), 10 anni, trascorre a malincuore le vacanze in montagna con la nonna e la zia, dando una mano nell’ovile. Nulla di troppo entusiasmante per un ragazzo di città come lui. A rompere la monotonia delle sue giornate è l’incontro con Belle, un cane gigantesco e dolcissimo ma ingiustamente maltrattato dal suo padrone. Pronto a tutto pur di difendere e proteggere la sua nuova amica, Sebastien vivrà l’estate più emozionante della sua vita.

Il cast del film è completato da Michèle Laroque, Alice David Alice David, Caroline Anglade, Syrus Shahidi, Aurélien Recoing, Lou Lambrecht, Noa Faure-Duval, Noam Grasset, Alois Pedrono, Eloan Bernasconi-Straub, Raphael Sevault, Inès Pech, Samuel Mathieu, Mikaël Alhawi, Laurent Collombert.

Belle & Sebastien 4 – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Pierre Coré ha diretto anche il lungometraggio d’animazione Sahara (2017) e la commedia per famiglie Il Fantastico Viaggio di Margot e Marguerite (2020).

Pierre Coré dirige “Belle & Sebastien – Next Generation” da una sua sceneggiatura scritta con Alexandre Coffre che ha scritto e diretto Le avventure l’avventura per ragazzi Spirou & Fantasio, la commedia natalizia Un amico molto speciale e la commedia Tutta colpa del vulcano con Danny Boon. Coffre è il regista Pierre Coré sono alla loro seconda collaborazione dopo la commedia per famiglie “Il Fantastico Viaggio di Margot e Marguerite”.

Il film è ispirato all’omonimo sceneggiato francese, a sua volta basato sulla serie di racconti di Cécile Aubry diventati anche un’amata serie d’animazione giapponese in onda negli anni ’80.

Il cane protagonista del film è un cane da montagna dei Pirenei, conosciuto anche con il nome tradizionale di “patou”, una razza canina di origine francese.

Belle & Sebastien – Il franchise

“Belle & Sebastien – Next Generation” è il quarto film di un franchise live-action di produzione francese tratto dai romanzi di Cécile Aubry. Gli altri tre film sono Belle & Sebastien (2013) diretto da Nicolas Vanier, Belle & Sebastien – L’avventura continua (2015) diretto da Christian Duguay e Belle & Sebastien – Amici per sempre (2018) diretto da Clovis Cornillac.

Belle & Sebastien (2013)

Durante la Seconda guerra mondiale, il piccolo orfano Sebastien trova conforto nell’amicizia con Belle, un grande cane dei Pirenei che abita nei boschi intorno al paese. Sebastien, colpito dalla dolcezza dell’animale, dovrà difenderlo da chi lo ritiene un feroce e pericoloso predatore.

Belle & Sebastien – L’avventura continua (2015)

È il settembre del 1945 e si festeggia la fine della guerra. Sebastien è cresciuto, ora ha 10 anni e con Belle attendono impazienti il ritorno di Angelina. Un’attesa vana, perché la loro amica è scomparsa in un incidente aereo nel cuore della foresta transalpina. Tutti in paese hanno perso la speranza. Tutti tranne Sebastien che decide di andare a cercarla con il suo inseparabile amico a quattro zampe. Durante il lungo viaggio, tra mille pericoli e prove da superare si troverà di fronte ad una grande scoperta che cambierà la sua vita.

Belle & Sebastien – Amici per sempre (2018)

Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. Una sera a casa del nonno ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre, ed Angelina, da poco sposi, scoprendo le loro intenzioni di trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via, ma Sebastien è testardo e farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe.

Belle et Sebastien – La serie tv anime (1981)

Belle & Sebastien è un adattamento anime del romanzo Belle e Sebastien, una raccolta di racconti dell’autrice francese Cécile Aubry da cui nel 1965 era già stata realizzata in Francia una serie televisiva live-action in 13 episodi in bianco e nero, poi trasmessa in Italia nel 1967, e due seguiti tra il ’68 e il ’70. La serie anime è andata in onda sulla rete giapponese NHK dal 7 aprile 1981 al 24 marzo 1982. Si compone di 52 episodi ed è stata una coproduzione di MK Company, Visual 80 Productions e Toho Company, Ltd. Toshiyuki Kashiwakura era lo scrittore capo e il design dei personaggi era di Shuichi Seki. La serie è stata trasmessa dalla televisione francese e giapponese nel 1981. Questo anime ha utilizzato molti membri dello staff del franchise World Masterpiece Theatre di Nippon Animation, quindi l’aspetto e l’atmosfera sono simili a quelli di una produzione WMT anche se la stessa Nippon Animation non è stata coinvolta in questa serie. In Italia è stata trasmessa per la prima volta a partire dall’aprile del 1981 su Italia 1 (all’epoca ancora come Antenna Nord). La serie in seguito è stata replicata sulle emittenti televisive Euro TV, Canale 5, Boing, Hiro, DeA Kids e Man-ga. La prima sigla italiana, dal titolo Belle et Sebastien, è stata incisa da Fabiana Cantini. La seconda sigla, per le trasmissioni dalla metà degli anni novanta, si intitola Belle e Sebastien ed è cantata da Cristina D’Avena. Per le trasmissioni del 2016 su Man-ga sono state utilizzate le sigle originali giapponesi.

Belle & Sebastien 4 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore David Menke (The Last Days of American Crime, Stung, La bella e la bestia, Cyrano, serie tv Skylines).

TRACK LISTINGS:

Vie estivale 02:31

Belle et Gas 01:18

Seul chez grand-mère 01:39

Mouton challenge 01:43

Gas Belle cage 01:26

Transhumance 02:58

Ranger les brebis 01:52

Seb carte libre 00:27

Regarde, des vautours 01:13

Peur forêt 00:31

Lac cristallin 01:38

Vie avec Belle 02:04

Gas menace 02:18

Corinne solitude 00:55

Vol parapente 02:25

Gas cherche Belle 02:12

La colonna sonora di “Belle & Sebastien – Next Generation” è disponibile su Amazon.

Belle & Sebastien 4 – Foto e poster