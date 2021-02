Ben Stiller adatterà in un film il podcast “Bag Man”

Ben Stiller e Focus Features adatteranno in un lungometraggio Bag Man, un podcast creato da Rachel Maddow incentrato su Spiro T. Agnew, il vice dell’ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Quando era in carica, gestiva un giro di corruzione ed estorsione, e al culmine dello scandalo Watergate, tre giovani procuratori federali scoprirono i suoi crimini e intrapresero una missione per fermarlo una volta per tutte.

Il podcast nel frattempo è stato tradotto in un romanzo dal titolo”Bag Man: The Wild Crimes, Audacious Cover-up, and Spectacular Downfall of a Brazen Crook in the White House” che sarà la base per il progetto di Ben Stiller.

La sinossi ufficiale del romanzo:

È possibile per un vicepresidente in carica dirigere una vasta impresa criminale all’interno delle sale della Casa Bianca? Fare in modo che uno degli scandali di corruzione più sfacciati della storia americana si svolga senza che nessuno presti attenzione? E che quello scandalo sarebbe stato quasi dimenticato decenni dopo? L’anno era il 1973 e Spiro T. Agnew, l’ex governatore del Maryland, era il secondo in comando di Richard Nixon. Ben fornito sulla retorica degli attacchi eversivi e a corto di esperienza politica, Agnew aveva condotto per anni un giro di corruzione ed estorsione in carica, quando – al culmine del Watergate – tre giovani procuratori federali scoprirono i suoi crimini e lanciarono una missione per fermarlo prima che fosse troppo tardi, prima che l’imminente caduta di Nixon elevasse Agnew alla presidenza. Il sedicente vice presidente esperto nel contrattacco fece tutto il possibile per seppellire le loro indagini: liquidandola come una “caccia alle streghe”, accumulando la sua base partigiana, rendendo la stampa il nemico e, con un circolo fatiscente di lealisti, tramando per ostacolare la giustizia allo scopo di sopravvivere. In questo resoconto di grande successo, Rachel Maddow e Michael Yarvitz descrivono in dettaglio l’indagine che ha rivelato i crimini di Agnew, i tentativi di insabbiamento – che hanno coinvolto il futuro presidente George HW Bush – e l’accordo dietro le quinte che ha costretto Agnew alle dimissioni, ma gli hanno anche risparmiato anni in prigione federale. Basato sul pluripremiato podcast di successo, Bag Man espande e approfondisce la storia dello scandalo di Spiro Agnew e la sua influenza duratura sulla nostra politica, i nostri media e la nostra comprensione di ciò che serve per affrontare un criminale alla Casa Bianca.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Stiller non si limiterà a dirigere il progetto, ma scriverà anche la sceneggiatura e produrrà il progetto con Lorne Michaels, Adam Perlman e Mike Yarvitz, produttore esecutivo del podcast e co-autore del romanzo,