Andy Samberg e Ben Stiller per una commedia fantascientifica dal creatore di BoJack Horseman

Ben Stiller sta collaborando con il lanciatissimo Andy Samberg (Palm Springs) ad una commedia fantascientifica ancora senza titolo basata su un’idea Raphael Bob-Waksberg, noto per essere il creatore della serie tv BoJack Horseman, che sarà anche coproduttore del progetto.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce Samberg e Stiller stanno lavorando a questo nuovo progetto che è in sviluppo per Apple Studios, con Andy Siara che ha scritto l’acclamata commedia con loop temporale Palm Springs con protagonisti Samberg e Cristin Milioti che scriverà la sceneggiatura e sarà anche produttore esecutivo del film. Al momento il ruolo di Stiller pare sarà limitato a produttore al fianco di Nicky Weinstock attraverso la società Red Hour.

Andy Samberg reduce dal successo della commedia Palm Springs è attualmente impegnato con la serie tv Brooklyn Nine-Nine giunta all’ottava stagione e sarà doppiatore per il sequel d’animazione Hotel Transylvania 4, dove tornerà a doppiare Jonathan e sarà lo scoiattolo Ciop nell’adattamento live-action / CGI ispirato alla serie tv Cip & Ciop agenti speciali della Disney.

Ben Stiller è recentemente apparso nella commedia Hubie Halloween di Adam Sandler e lo vedremo il 5 marzo nella commedia con rapina Locked Down ambientata durante il lockdown per il Covid-19, diretta da Doug Liman e interpretata da Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. Stiller è anche coinvolto come produttore di Dodgeball 2, sequel della commedia che sarà scritta dal Clay Tarver sceneggiatore della trilogia thriller Radio Killer e di episodi della serie tv Silicon Valley.

Questo sarà il primo progetto cinematografico di Bob-Waksberg che lo scorso anno ha concluso con una sesta e ultima stagione l’acclamata e pluripremiata serie animata “BoJack Horseman” designata dalla rivista GQ come una delle migliori serie tv del decennio e da IndieWire come la più grande serie televisiva animata di tutti i tempi. La serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro Critics ‘Choice Television Awards per la migliore serie animata, tre Annie Awards e due Writers Guild of America Awards. Ha anche ricevuto tre nomination ai Primetime Emmy Award, di cui due per il Miglior programma animato.