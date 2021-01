Warner Bros ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di Locked Down, precedentemente noto come Lockdown, il thriller con rapina diretto dal regista Doug Liman e come esplica il titolo ambientato durante la pandemia di Covid-19. Il film girato in soli 18 giorni segue una coppia sull’orlo della separazione, interpretata da Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, costretta a proseguire forzatamente la convivenza quando un lockdown causato dal COVID li costringe in casa; la situazione si fa interessante quando i due decidono di rubare un diamante molto costoso dal grande magazzino di lusso Harrods.

La trama ufficiale:

Non appena decidono di separarsi, Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor) scoprono che la vita ha altri piani quando sono bloccate a casa in un lockdown obbligatorio. La convivenza si sta rivelando una sfida, ma alimentata dalla poesia e da abbondanti quantità di vino, li avvicinerà nel modo più sorprendente.

Il cast è completato da Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dulé Hill, Jazmyn Simon, Ben Stiller, Ben Kingsley, Mark Gatiss, Bobby Schofield, Shereen Gray e Anna Behne.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Doug Liman (The Bourne Identity, Mr & Mrs Smith, Edge of Tomorrow, Barry Seal – Una storia americana) dirige “Locked Down” da una sceneggiatura scritta da Steven Knight (Locke, La promessa dell’assassino). Warner Bros distribuirà “Locked Down” negli Stati Uniti direttamente in streaming su HBO Max il 14 gennaio 2021.

Liman che il 5 marzo vedrà finalmente il suo travagliato adattamento Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley approdare nelle sale (ove possibile), ha già una fitta agenda di potenziali progetti tra cui scegliere che include il remake de La corsa più pazza d’america con star odierne al posto di quelle dei due film originali degli anni ottanta. Liman dirigerà inoltre Tom Cruise in tre progetti fantascientifici: Live Die Repeat and Repeat, sequel di Edge of Tomorrow – Senza domani attualmente in pre-produzione; è a bordo del progetto senza titolo che sarà filmato nello spazio in partnership con la SpaceX di Elon Musk e dirigerà anche Luna Park, avventura d’azione che segue un gruppo di lavoratori spaziali ribelli che si avventurano sulla luna per rubare una fonte di energia.

