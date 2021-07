Cannes 2021, Bergman Island: trailer del film con Tim Roth e Mia Wasikowska

Teodora Film ha annunciato la distribuzione italiana di Bergman Island, primo film in lingua inglese della regista e sceneggiatrice francese Mia Hansen-Løve. Il film con protagonisti Tim Roth, Mia Wasikowska e Vicky Krieps è stato selezionato in concorso al Festival di Cannes.

La trama ufficiale: “Bergman Island” segue una coppia di cineasti che decide di passare un’estate sull’isola di Fårö, la prediletta del grande regista svedese Ingmar Bergman. Entrambi in cerca di ispirazione per i loro prossimi film, scopriranno che in quel posto suggestivo realtà e finzione finiscono spesso per confondersi…

Il cast è completato da Anders Danielsen Lie, Melinda Kinnaman, Joel Spira, Anki Larsson, Gabe Klinger, Wouter Hendrickx, Stig Björkman, Siri Hjorton Wagner, Grace Delrue, Oscar Reis, Matthew Lessner, Clara Strauch, erstin Brunnberg, Jonas Larsson Grönström, Hampus Nordenson, Felix Berg e Teodor Abreu.

Mia Hansen-Løve dirige “Bergman Island” da una sua sceneggiatura, i precedenti lavori della regista includono Tout est pardonné, film d’esordio presentato nella Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2007 e vincitore del Premio Louis-Delluc; Il padre dei miei figli opera seconda presentata al Festival di Cannes 2009 dove ha vinto il premio speciale della giuria della sezione Un Certain Regard, Un amore di gioventù, Eden, Le cose che verranno premiato con l’Orso d’argento per il miglior regista al Festival di Berlino e Maya. Prodotto da Charles Gillibert, Erik Hemmendorff, Rodrigo Teixeira e Lisa Widén il film uscirà in Francia dopo la premiere di Cannes.

Vedremo Tim Roth prossimamente nel thriller d’azione The Misfits al fianco di Pierce Brosnan, nel dramma The Jesuit con Ron Perlman e l’attore sta attualmente girando la serie tv She-Hulk in cui riprenderà il ruolo di Emil Blonsky aka Abominio e il dramma Punch che segue il giovane pugile Jim che si sta preparando per il suo primo incontro professionale, ma inizia a ripensare alla sua vita e alla sua sessualità un burrascoso incontro con Whetu, un ragazzo gay Maori che trascorre le sue giornate in una vecchia baracca sulla spiaggia.

Fonte: YouTube