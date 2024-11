Better Man – La vera storia di Robbie Williams: secondo trailer italiano, nuovo poster e prima featurette del film di Michael Gracey

Nelle sale italiane dal 1° gennaio 2025 con Lucky Red Better Man, un musical in live-action che porterà il pubblico a ripercorrere le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams.

Better Man – Trama e cast

“Better Man” è la storia vera dell’ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Con la visionaria regia di Michael Gracey (The Greatest Showman), il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di Williams, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile. Ripercorre le tappe del successo di Robbie, dall’infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche, fino agli ineguagliabili successi da solista fuori da ogni record, affrontando al contempo le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé.

A vestire i panni di Williams da adolescente e poi da adulto Jonno Davies (Hunters, Kingsman: The Secret Service). Nel cast anche Steve Pemberton, Alison Steadman, Damon Herriman, Kate Mulvany, Anthony Hayes, Tom Budge, Raechelle Bann, Jake Simmance, Liam Head, Chase Vollenweider e Jesse Hyde.

Better Man – nuovo trailer ufficiale in italiano

Curiosità

Ci è voluto un anno e mezzo per ottenere il permesso di girare la sontuosa sequenza di danza in Regent Street a Londra per quattro notti, poiché è in realtà di proprietà della famiglia reale britannica. Due notti prima della data prevista per le riprese, dopo aver trascorso un’intera settimana di prove in uno studio in cui registrano la strada, la regina Elisabetta II è morta e le riprese hanno dovuto essere posticipate. Tutti dovevano essere pagati comunque, compresi negozi e troupe, e l’assicurazione di produzione non copriva le perdite dovute alla morte di un monarca, quindi i produttori hanno dovuto raccogliere fondi aggiuntivi per girare la sequenza, che è stata girata cinque mesi dopo.

Il film è nato da molteplici registrazioni di interviste che il regista Michael Gracey ha realizzato con Robbie Williams nel corso di un anno e mezzo nello studio di registrazione di Williams a Los Angeles, negli Stati Uniti. Sebbene le interviste non fossero originariamente per un film, poiché Gracey “voleva solo catturare [Williams] con la sua voce mentre raccontava la sua storia”, la maggior parte della voce fuori campo di Williams nel film proviene da quelle registrazioni.

Il poster del film usa la stessa foto utilizzata per la copertina del primo album solista di Robbie Williams del 1997, “Life thru a Lens”. L’immagine originale della copertina dell’album è stata scattata dal famoso fotografo musicale e ritrattista Andy Earl, responsabile di oltre 120 copertine di album memorabili, lavorando con artisti come Robbie Williams, i Pink Floyd, Johnny Cash, Madonna e Prince.

Better Man – Prima featurette sottotitolata in italiano

“È una storia particolare e Robbie è un personaggio unico,” afferma il regista Michael Gracey. “Volevo essere sicuro che il modo in cui abbiamo rappresentato la sua vita fosse creativamente unico.”

“La mia vita è apparsa ai miei occhi come l’esecuzione di un numero da funambolo senza l’imbracatura di sicurezza,” dice Williams. “Sento di poter cadere in qualsiasi momento e molte volte lo faccio. Quando Michael mi ha proposto di essere interpretato da una scimmia ho sentito l’audacia della scelta ma allo stesso tempo ho capito che dovevamo andare avanti…”

Robbie Williams è uno degli artisti musicali più premiati al mondo, con sei dei 100 album più venduti nella storia britannica, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 singoli al primo posto e un record di 18 BRIT Awards – più di qualsiasi altro artista.

Con ‘XXV’ ha ottenuto il primo posto delle classifiche nel Regno Unito, battendo il record come artista solista con il maggior numero di album al primo posto nel Regno Unito. Considerando i suoi lavori da solista e i dischi pubblicati con i Take That, sono 19 i dischi che si sono piazzati al primo posto.

Nel 2003, i suoi concerti a Knebworth hanno fatto registrare 375.000 presenze in tre serate – un record che deve ancora essere superato.

Il nuovo poster ufficiale