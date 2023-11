Beverly Hills Cop 4: prima immagine ufficiale di Eddie Murphy in “Beverly Hills Cop: Axl Foley”

Netflix ha reso disponibile una prima immagine ufficiale di Eddie Murphy in Beverly Hills Cop 4 aka Beverly Hills Cop: Axl Foley. Il film segnerà la prima interpretazione di Murphy nei panni del personaggio della precedente trilogia di film di “Beverly Hills Cop” dopo 30 anni.

“Ogni volta che cammina sul set, non sai mai cosa otterrai. Ed è sempre piuttosto brillante”, dice il produttore Jerry Bruckheimer a Empire, che ha rivelato la foto come parte di uno speciale sul “Cinema 2024”. “Ogni giorno che è lì ti riporta indietro agli anni ’80.”

L’esordiente Mark Malloy dirigerà “Beverly Hills Cop 4” per Netflix. Will Beall, Tom Gormican e Kevin Etten hanno scritto la sceneggiatura.

Il cast che si unisce a Murphy in “Beverly Hills Cop 4” comprende Judge Reinhold, Paul Reiser, John Ashton e Bronson Pinchot, che riprendono tutti i loro ruoli dalla trilogia.

Beverly Hills Cop 4 – Prima immagine ufficiale

WORLD-FIRST LOOK 🚨 Beverly Hills Cop: Axel Foley brings Eddie Murphy back in his most iconic role, coming in 2024. "Every day he’s there throws you back to the ‘80s," producer Jerry Bruckheimer tells Empire. "It's always pretty brilliant." READ MORE: https://t.co/vvJ0VvosgT pic.twitter.com/ogLGusoQoL — Empire Magazine (@empiremagazine) November 20, 2023

Kevin Bacon interpreta un ufficiale di un’unità speciale della polizia di Los Angeles che interpreta un antagonista di Foley. Taylour Paige interpreta Jane, la figlia di Axel e un avvocato difensore penale. Joseph Gordon-Levitt interpreta il nuovo partner di Axel, che secondo Bruckheimer “rimane incastrato con Axel e insieme sono isterici. Joseph è un uomo etero eccezionale per Eddie”.

Beverly Hills Cop – Il franchise

Il franchise “Beverly Hills Cop” conta tre film e un pilota inedito del 2013 per una serie tv mai prodotta scritta da Shawn Ryan (The Shield) e con Brandon T. Jackson nel ruolo del figlio di Axel Foley. Nel primo film datato 1984 viene introdotto Eddie Murphy nei panni di Axel Foley, un poliziotto ribelle, sboccato ma dal grande intuito che da Detroit si reca a Beverly Hills, in California, per indagare sull’omicidio di un fraterno amico d’infanzia. Lì incontra il detective Billy Rosewood (Judge Reinhold), il sergente John Taggart (John Ashton) e il tenente Andrew Bogomil (Ronny Cox). Il primo film è un grande successo, si guadagna una candidatura all’oscar per la migliore sceneggiatura originale e genera un sottovalutato sequel, Beverly Hills Cop 2 diretto dal compianto Tony Scott che vede Axel tornare a Beverly Hills, dopo aver scoperto che il capitano Bogomil è stato ucciso, per fare ancora squadra con Rosewood e Taggart e scovare il responsabile della morte del capitano, che si scoprirà essere una banda di rapinatori guidata dal trafficante di armi Maxwell Dent (Jürgen Prochnow). Nel 1994 arriva un terzo film ambientato in un parco divertimenti usato come copertura di una banda di falsari. Il film è un disastro e viene criticato dallo stesso Murphy con il franchise che entra in una fase di stallo in cui la Paramount tenta per anni e senza successo di produrre un quarto film, fino al 2016 quando sono saliti a bordo El Arbi e Fallah del sequel Bad Boys For Life ed è arrivata la conferma di un ritorno di Eddie Murphy nel ruolo di Axel Foley.

His job is stunts. Ryan Gosling's #TheFallGuy heads up Empire's epic 2024 Preview issue – including world-exclusive looks at Nosferatu, The Penguin, the new Beverly Hills Cop, and more. On sale Thursday 23 November. READ MORE: https://t.co/22zmpoikvw pic.twitter.com/181Da8jGt8 — Empire Magazine (@empiremagazine) November 17, 2023