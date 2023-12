Stasera in tv “Bla Bla Baby” con Alessandro Preziosi su Rai 1

Bla Bla Baby, su Rai 1 la commedia di Fausto Brizzi prodotta da Luca Barbareschi e interpretata da Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Maria Di Biase e Massimo De Lorenzo. Il film è un mix che pesca elementi da Senti chi parla e What Women Want – Quello che le donne vogliono con l’aggiunta di una strizzatina d’occhio al film d’animazione Baby Boss.

Alessandro Preziosi: Luca

Matilde Gioli: Silvia

Massimo De Lorenzo: Ivano

Maria Di Biase: Celeste

Chiara Noschese: Doriana

Cristiano Caccamo: Mattia De Bortoli

Nicolas Vaporidis: Herbert

Nina Torresi: Simona

Nico Di Rienzo: Mauro

Fabrizio Nardi: Ignazio

Pietro e Leonardo Veronese: Martino

Nathan e Luis Loi: Giangi

Cecilia e Livia Trivella: Bettina

Melissa e Valeria Di Fusco: Loredana

Mattia e Samuele Gennuso: Renatino

Adele Ammendola: sé stessa

Doppiatori originali

Edoardo Vivio: Martino

Emanuele Puccio: Giangi

Isaia Follega: Bettina

Emma Puccio: Loredana

Arturo Sorino: Renatino

“Bla Bla Baby” è la storia di una sfida. Una sfida di scrittura e di regia. Provare a realizzare un film per famiglie, seguendo una consolidata tradizione anglosassone, poco o niente frequentata dal cinema nostrano. Qualcosa che potesse piacere ai bambini e ai loro genitori, come i film Disney degli anni ’70 con i quali sono cresciuto. A complicare la questione, la sceneggiatura vede come protagonisti alcuni bambini di nemmeno un anno, che hanno imparato a camminare durante le riprese. I neonati a volte sono ricreati con i VFX, altre invece mi hanno regalato corpo, volto ed espressioni dal vero. Ho messo a punto, giorno dopo giorno, un metodo di ripresa che assomigliava più al documentario che al cinema. Bisognava attendere che i bambini facessero alcune azioni necessarie allo sviluppo delle storia. Un po’ come nei prodotti del National Geographic in cui l’operatore attende la mossa giusta da parte di un ghepardo o di un coccodrillo. Producevamo più di tre ore di materiale girato al giorno, in attesa di quell’attimo magico che finiva nel montaggio definitivo. Alle riprese ha fatto seguito una lunga fase di post-produzione per ottenere il risultato che vedete sullo schermo. Anche in questo caso, la Stargate che si è occupata dei VFX, ha dovuto inventare un modo nuovo di inserire effetti nel girato “improvvisato” dei neonati che non stavano certamente fermi davanti ad un green back. Dicevo una sfida. E qui devo ringraziare due persone, tra le mille che hanno contribuito a realizzare questo progetto: Paolo Del Brocco di Rai Cinema che ci ha creduto fin dal primo giorno, anche quando il film era solo una mezza idea, e il mio produttore Luca Barbareschi, che non ha risparmiato budget e consigli per portare il prodotto al risultato che speravamo. Hanno creduto in un film che non esisteva, non avevo esempi da mostrargli o film passati da imitare, navigavamo davvero a vista. E quindi, grazie, grazie davvero. Grazie anche ad Alessandro Preziosi e Matilde Gioli che hanno recitato spesso con il nulla di fronte, e solo a film completato hanno potuto apprezzare quello che avevo in mente quando gli dicevo “guarda qui, sorridi”. Sono stati i miei principali alleati durante le riprese con il loro talento e la loro pazienza. Intorno a loro ho costruito un cast di attori brillanti di talento. Mi perdoneranno se ne cito solo uno che per me è un fratello minore: Nicolas Vaporidis. Erano più di 10 anni che non condividevamo un set, ed è stato come tornare a casa. È stato un set indimenticabile davvero, e non è una frase fatta. Eravamo pieni di neonati (5 coppie di gemelli per i protagonisti e altri 10 per i compagni di scuola), una seconda unità guidata dal mio bravissimo collega e amico Angelo Licata che si dedicava alle inquadrature più delicate e laboriose con i bimbi, un’equipe di effetti speciali sempre sul set, una Babele vera e propria. Ora il giudizio passa ai piccoli spettatori. Che, si sa, sono i più esigenti di tutti. [Fausto Brizzi]