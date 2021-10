Black Friday: trailer e tutte le anticipazioni sulla commedia horror con Bruce Campbell

L’icona horror Bruce Campbell, noto ai fan del genere per il ruolo di Ash Williams nel franchise Evil Dead è protagonista di una nuova commedia horror dal titolo Black Friday, ispirata come suggerisce il titolo dal frenetico periodo di acquisti che si tiene ogni anno negli Stati Uniti il giorno dopo il Ringraziamento. Il film è incentrato sugli infelici dipendenti di un negozio di giocattoli costretti a combattere contro gli acquirenti nel giorno più trafficato dell’anno, quando un parassita alieno fa sì che l’orda di clienti diventino dei folli assassini assetati di sangue.

La trama ufficiale: La notte del Ringraziamento, poco prima del Black Friday, un gruppo di dipendenti scontenti di un negozio di giocattoli arriva a malincuore al lavoro per aprire il negozio a mezzanotte per il giorno di shopping più impegnativo dell’anno. Nel frattempo, un parassita alieno si schianta sulla Terra nascosto in una meteora. Questo gruppo di emarginati è guidato dal direttore del negozio Jonathan (Bruce Campbell) e dal dipendente di lunga data Ken (Devon Sawa), che presto si ritrovano a combattere contro orde di acquirenti delle feste che sono stati trasformati in creature mostruose decise a scatenare una furia omicida durante il Black Friday.