Warner Bros. porta al cinema il fumetto Black di Kwanza Osajyefo e Tim Smith 3

Il fumetto Black di Kwanza Osajyefo e Tim Smith 3, ambientato in un mondo dove solo le persone di colore hanno superpoteri, diventerà un film. Il sito Deadline riporta che Warner Bros e Studio 8 stanno sviluppando il film, al momento non c’è un regista designato, ma Bryan Edward Hill (Titans, Ash Vs. Evil Dead) ha già pronta una prima bozza della sceneggiatura.

La trama ufficiale del fumetto:

In un mondo che già li odia e li teme – e se solo i neri avessero dei superpoteri? Dopo essere sopravvissuto miracolosamente dall’essere ucciso dalla polizia, un giovane scopre di essere parte della più grande menzogna della storia. Ora deve decidere se è più sicuro mantenerlo segreto o se la verità lo renderà libero.

Parlando del fumetto e dell’adattamento cinematografico, Osajyefo ha spiegato la genesi di “Black”:

Parte dell’ispirazione per Black è venuta dalla mia esperienza della mancanza di rappresentazione nell’editoria di fumetti e di come ciò sia direttamente collegato alla scarsità di personaggi neri. Per la maggior parte della storia dei fumetti, gli emarginati bianchi sono stati usati come allegorie per gruppi emarginati mentre affermavano di riflettere il mondo fuori dalla nostra finestra. BLACK toglie questa patina per giustapporre i superpoteri con la razza, consentendo ai neri di vedersi autenticamente nei media e invitando un pubblico più ampio a parti della nostra esperienza. Siamo entusiasti di portare questa storia a tutti attraverso il film e siamo grati a Studio 8 per averci creduto .

Osajyefo dopo aver collaborato con Marvel e DC ha pensato di creare un fumetto indipendente indirizzato ai lettori di colore e così ha lanciato una campagna Kickstarter e nel 2017 è uscito il primo numero di Black, seguito da altri cinque numeri.

Jeff Robinov, Guy Danella e John Graham produrranno per Studio 8 con Matteo Pizzolo e Brett Gurewitz di Black Mask Studio a bordo come produttore e produttore esecutivo. Osajyefo e Smith autori del fumetto originale sono a bordo come co-produttori del progetto.