Black Mirror, cos’è il Nubbin e perchè tutti ne stanno parlando

La settima stagione di Black Mirror ha riportato sotto i riflettori il misterioso Nubbin. Ecco cosa è questo dispositivo.

Black Mirror non è mai stato solo una serie tv. Fin dal suo esordio, ha avuto la straordinaria capacità di insinuarsi nelle paure più profonde del nostro rapporto con la tecnologia. E con la settima stagione, uscita da poco su Netflix, senza ombra di dubbio Charlie Brooker è riuscito di nuovo nel suo intento.

Questa volta, però, il dispositivo che ha acceso le fantasie del pubblico è il cosiddetto Nubbin, un piccolo oggetto tecnologico ideato da TCKR Systems, la stessa azienda fittizia già introdotta nella serie nel famoso episodio “San Junipero”.

Il Nubbin di Black Mirror esiste davvero? Perché ne parlano tutti

Nella narrazione di Black Mirror, il Nubbin è presentato come un apparecchio apparentemente innocuo, quasi minimale, ma dal potenziale incredibilmente invasivo. Serve, infatti, a registrare in tempo reale i pensieri, i ricordi e persino le emozioni degli utenti. Una sorta di estensione della mente umana che, attraverso un design semplice e tascabile, permette a chi lo utilizza di archiviare ogni aspetto della propria esistenza. Non è difficile immaginare quanto possa diventare pericoloso un oggetto del genere, soprattutto in un mondo in cui la privacy sembra essere già ampiamente compromessa.

Il modo in cui viene raccontato il Nubbin è così realistico che, infatti, molti spettatori hanno iniziato a chiedersi se si trattasse di una vera innovazione tecnologica e non solo di un’invenzione narrativa. Netflix ha saputo giocare perfettamente su questa ambiguità, lanciando una campagna marketing virale che ha incluso addirittura un sito web dedicato a TCKR Systems e al Nubbin.

Il sito, costruito con una cura tale da sembrare autentico, offre descrizioni dettagliate del dispositivo, video promozionali e testimonianze di “utenti” che lodano l’impatto rivoluzionario del Nubbin sulla loro vita quotidiana. Tutto questo, senza ombra di dubbio, ha reso ancora più sottile il confine tra finzione e realtà.

Bisogna ammettere che il fascino del Nubbin sta proprio qui: nella sua plausibilità. Viviamo in un’epoca in cui ogni giorno vengono sviluppate nuove tecnologie capaci di raccogliere dati sempre più personali. Non è quindi così assurdo pensare che un dispositivo simile possa esistere o essere in fase di progettazione. Però, almeno per ora, è importante chiarire che il Nubbin non è reale. Non esiste davvero. Si tratta di un’invenzione pensata per la trama di Black Mirror, supportata da una campagna marketing estremamente immersiva, creata apposta per alimentare la suggestione e far riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia.

In fondo, è sempre stato questo il grande pregio di Black Mirror: riuscire a creare mondi così credibili da farci mettere in dubbio la realtà stessa. E il Nubbin è solo l’ultima, geniale, trovata di una serie che continua a farci domandare dove finisce la fantasia e dove, invece, potrebbe iniziare il nostro prossimo futuro.