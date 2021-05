Black Widow: clip, featurette e nuova locandina con Taskmaster

La Marvel ha reso disponibili una nuova locandina del villain Taskmaster, una featurette e una nuova clip ricca di azione con una adrenalinica sequenza tratta da Black Widow.

Nella clip una scena d’inseguimento in auto in cui la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson e la Yelena Belova di Florence Pugh vengono inseguite da un altro membro della Red Room, il luogo dove, prima il KGB e poi l’FSB, addestrano, tramite allenamenti fisici, lavaggi del cervello e esperimenti genetici, gruppi di bambine al fine di trasformarle in assassine infallibili e senza scrupoli note come “Vedove Nere”.

Nel film Natasha Romanoff alias Black Widow affronta le parti più oscure del suo passato quando sorge una pericolosa cospirazione legata al periodo trascorso al servizio della Red Room. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla per abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia di spia e le relazioni interrotte lasciate alle spalle molto prima di diventare una Avenger.

Per quanto riguarda la Yelena di Florence Pugh, i dirigenti dei Marvel Studios, incluso Kevin Feige, sono rimasti così colpiti dalla performance di Pugh che hanno in programma di includerla nei futuri film dell’Universo Cinematografico Marvel e potrebbe persino diventare la nuova Vedova Nera. In effetti, Feige ha dichiarato che questo film è stato scritto per mostrare Belova tanto quanto la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson. Pugh ha vinto il ruolo contro concorrenti come Emma Watson, Saoirse Ronan, Alice Englert, attrice australiana nota soprattutto per il ruolo di Lena Duchannes in Beautiful Creatures – La sedicesima luna, e Dar Zuzovsky, modella e attrice israeliana vista nella serie tv The Baker & the Beauty.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Johansson parlando delle fonte d’ispirazione per Black Widow ha citato Logan – The Wolverine, Il fuggitivo e Terminator 2 – Il giorno del giudizio.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Il film è interpretato anche da David Harbour nei panni di Alexei / The Red Guardian, Rachel Weisz nei panni di Melina, O-T Fagbenle nei panni di Mason e del villain Taskmaster. “Black Widow” uscirà nelle sale e su Disney + Premiere Access il 9 luglio.

Fonte: YouTube