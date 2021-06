Black Widow: nuovo trailer e due clip in italiano del film Marvel Studios

Disponibile un nuovo trailer di Black Widow che mostra una giovane Natasha che brandisce una pistola e protegge una Yelena bambina. Insieme al nuovo trailer vi proponiamo anche le versioni in italiano di due recenti video, una featurette e una clip con una scena d’inseguimento in auto in cui la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson e la Yelena Belova di Florence Pugh vengono inseguite da un altro membro della Red Room.

Face the past, reveal the future. Marvel Studios' #BlackWidow is now available for tickets and pre-orders. Experience it July 9. https://t.co/yX8cRx4Xcv pic.twitter.com/ONqNwZ7ATX — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 28, 2021

Il nuovo trailer che mostra forse il membro più importante della famiglia di spie di Natasha: Yelena Belova (Florence Pugh), una figura di sorella che è stata addestrata con lei alla Red Room Academy. Come evidenziato dal trailer, “Black Widow” includerà un flashback che ci riporterà fino al 1984 e che vedrà Natasha interpretare il ruolo della sorella maggiore di Yelena, poiché deve spesso proteggerla dal pericolo. Il trailer mostra brevemente le loro controparti più giovani, interpretate da Ever Anderson e Violet McGraw.

Nel film Natasha Romanoff alias Vedova Nera affronta le parti più oscure del suo passato quando sorge una pericolosa cospirazione legata al periodo trascorso al servizio della Red Room. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla per abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia di spia e le relazioni interrotte lasciate alle spalle molto prima di diventare una Avenger.

In un’intervista con ComicBook, Johansson ha parlato dei suoi sentimenti riguardo alla sua uscita dall’UCM, ammettendo che è un saluto agrodolce visto da quanto tempo ha militato nel franchise.

Onestamente, mi sento come sempre, è bello lasciare una festa quando è ancora in corso e penso che questo film [Black Widow] sembri molto vivo, fresco e potente e mi sento davvero soddisfatta. Sono davvero felice del lavoro che abbiamo svolto in questo decennio e, sai, è sia dolce che amaro dire “arrivederci”, ma se ami qualcosa, devi renderlo libero!

Per quanto riguarda la Yelena di Florence Pugh, i dirigenti dei Marvel Studios, incluso Kevin Feige, sono rimasti così colpiti dalla performance di Pugh che hanno in programma di includerla nei futuri film dell’Universo Cinematografico Marvel e potrebbe persino diventare la nuova Vedova Nera (magari in una apposita serie tv Disney +?). Pugh ha vinto il ruolo contro concorrenti come Emma Watson, Saoirse Ronan, Alice Englert, attrice australiana nota soprattutto per il ruolo di Lena Duchannes in Beautiful Creatures – La sedicesima luna, e Dar Zuzovsky, modella e attrice israeliana vista nella serie tv The Baker & the Beauty.

La prima apparizione di Scarlett Johansson come Natasha Romanoff risale al 2010 nel sequel Iron Man 2. Ora, oltre un decennio dopo, “Black Widow” segna la prima uscita da solista di Johansson nell’Universo Cinematografico Marvel e probabilmente la sua ultima apparizione come Natasha considerando il destino a cui il suo personaggio è andato incontro su Vormir durante gli eventi di Avengers: Endgame.

Il film di “Black Widow” arriverà nei cinema il 7 luglio e successivamente sarà disponibile dal 9 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP (richiede un abbonamento attivo e un pagamento aggiuntivo per Accesso VIP).

