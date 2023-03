Blackberry: trailer e anticipazioni del biopic comedy con Jay Baruchel e Glenn Howerton

Dal 12 maggio 2023 nei cinema americani con IFC Films BlackBerry, biopic a tinte comedy che racconta il notevole successo e la storia della caduta della società canadese Research in Motion (conosciuta come RIM) – creatori del popolare dispositivo palmare. Il film è stato recentemente presentato in anteprima al Festival di Berlino dove ha ricevuto recensioni positive.

Blackberry – Trama e cast

La trama ufficiale: Due imprenditori male assortiti – l’innovatore secchione Mike Lazaridis e l’uomo d’affari spietato Jim Balsillie – hanno unito le forze in un’impresa che sarebbe diventata un successo mondiale in poco più di un decennio. Il dispositivo che uno ha inventato e l’altro venduto è stato il BlackBerry, un cellulare avvincente che ha cambiato il modo in cui il mondo lavora, gioca e comunica. Ma proprio mentre BlackBerry stava raggiungendo nuove vette, ha anche iniziato a perdersi nella nebbia delle guerre degli smartphone, dell’indecisione del management e delle distrazioni esterne, portando infine al fallimento di una delle iniziative di maggior successo nella storia del mondo della tecnologia e degli affari.

Il film vanta un cast corale che comprende Jay Baruchel (This Is The End, Molto incinta), Glenn Howerton (C’è sempre il sole a Philadelphia, A.P. Bio), Cary Elwes (Mission: Impossible – Dead Reckoning, Saw), Saul Rubinek (Hunters, True Romance), Rich Sommer (Il diavolo veste Prada, Mad Men), Martin Donovan (Tenet, Big Little Lies), Michael Ironside (Total Recall, Scanners) e Matt Johnson (The Dirties, Operazione Avalanche).

Blackberry – Trailer e video

Curiosità sul film

“BlackBerry” è diretto dal regista indipendente canadese di Toronto Matt Johnson al suo terzo lungometraggio dopo The Dirties e Operazione Avalanche. È anche il co-creatore della serie tv comica di culto Nirvanna the Band the Show. Johnson è apparso come attore in film tra cui Anne at 13,000 ft, proiettato al Forum della Berlinale 2020. Insegna al dipartimento di cinema della York University insieme al suo partner di produzione Matthew Miller..

La sceneggiatura è scritta dal regista Matt Johnson con Matthew Miller (The Dirties). Johnson e Miller hanno adattato il bestseller “Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry” scritto da Jacquie McNish & Sean Silcoff.

Il film è prodotto da Niv Fichman (Enemy, The Red Violin), Matthew Miller (The Dirties, Operazioe Avalanche), Fraser Ash (Possessor, Closet Monster) e Kevin Krikst (Possessor, Closet Monster). BlackBerry è una produzione Rhombus Media e Zapruder Films, con la partecipazione di Telefilm Canada e Ontario Creates, in associazione con CBC Films, IPR.VC; e XYZ Films, che sono anche produttori esecutivi.

Le musiche originali del film sono del compositore Jay McCarrol alla sua prima colonna sonora cinematografica dopo aver musicato le serie tv The Second City Project e Baroness Von Sketch Show.

Arianna Bocco, Presidente di IFC Films, ha dichiarato: “Anni prima che l’iPhone arrivasse sul mercato, c’era una tecnologia così diffusa che persino Obama non poteva farne a meno. BlackBerry offrirà al pubblico posti in prima fila per il lancio di una nuova era attraverso gli occhi dei turbolenti pionieri della tecnologia che hanno dato il via a tutto. Siamo entusiasti di intraprendere questa corsa sfrenata con Matt Johnson e dare alla storia del primo smartphone la piattaforma che merita”.

“L’origine di IFC Films è una perfetta corrispondenza con gli inizi del selvaggio west del primo smartphone. Entrambi sono esplosi dalla cultura outsider degli anni ’90 con progetti per cambiare il mondo. È una casa perfetta per BlackBerry e non vedo l’ora che presentino questa folle storia al mondo”. ha dichiarato il regista Matt Johnson.

Il libro che ha ispirato il film

BlackBerry era un marchio di smartphone e altri servizi e dispositivi mobili correlati. La linea è stata originariamente sviluppata e gestita dalla società canadese BlackBerry Limited (precedentemente nota come Research In Motion o RIM) dal 1999 al 2016, dopodiché è stata concessa in licenza a varie società. Specializzata in comunicazioni sicure e produttività mobile, BlackBerry un tempo era ben nota per le tastiere sulla maggior parte dei suoi dispositivi e servizi software che funzionavano attraverso i propri server. Al suo apice nel settembre 2011, c’erano 85 milioni di abbonati BlackBerry in tutto il mondo. Tuttavia, BlackBerry ha perso la sua posizione dominante nel mercato a causa del successo delle piattaforme Android e iOS; i suoi numeri erano scesi a 23 milioni nel marzo 2016, un calo di quasi tre quarti. Il 28 settembre 2016, BlackBerry Limited ha annunciato che avrebbe cessato di progettare i propri dispositivi BlackBerry a favore della concessione in licenza ai partner per la progettazione, la produzione e la commercializzazione. Storicamente, i dispositivi BlackBerry utilizzavano un sistema operativo proprietario, noto come BlackBerry OS, sviluppato da BlackBerry Limited. Nel 2013, BlackBerry ha introdotto BlackBerry 10, un importante rinnovamento della piattaforma basato sul sistema operativo QNX. BlackBerry 10 doveva sostituire la vecchia piattaforma BlackBerry OS con un nuovo sistema più in linea con le esperienze utente delle piattaforme Android e iOS. Nel 2015, BlackBerry ha iniziato a rilasciare smartphone basati su Android, a cominciare da BlackBerry Priv.

La sinossi ufficiale del romanzo: Nel 2009 BlackBerry controllava metà del mercato degli smartphone. Oggi quel numero è inferiore all’uno per cento. Cosa è andato storto? Losing the Signal è la storia avvincente di un’azienda che ha rovesciato giganti globali prima di soccombere alle forze spietatamente competitive della Silicon Valley. Questa non è una storia convenzionale di fallimenti aziendali moderni per frode e avidità. L’ascesa e la caduta di BlackBerry rivela la pericolosa velocità con cui gli innovatori corrono lungo l’autostrada dell’informazione. Con un accesso senza precedenti a attori chiave, dirigenti senior, direttori e concorrenti, Losing the Signal svela la straordinaria ascesa di un’azienda che ha iniziato sopra un negozio di bagel in Ontario. Al centro della storia c’è un’improbabile collaborazione tra un ingegnere visionario, Mike Lazaridis, e un abrasivo laureato alla Harvard Business School, Jim Balsillie. Insieme, hanno progettato un pionieristico dispositivo di posta elettronica tascabile che è diventato lo strumento preferito da presidenti e amministratori delegati. Tuttavia, la partnership ha goduto solo di un breve momento in cima al mondo. Proprio nel momento in cui BlackBerry è stata classificata come l’azienda in più rapida crescita al mondo, le faide interne e la crescita caotica hanno paralizzato l’azienda mentre affrontava la sua prova più grave: l’ingresso di Apple e Google nei telefoni cellulari. Sapientemente raccontata da acclamati giornalisti, Jacquie McNish e Sean Silcoff, questa è una narrazione divertente e vorticosa che va dietro le quinte per rivelare una delle storie di affari più avvincenti del nuovo secolo.

Il libro “Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry” di Jacquie McNish & Sean Silcoff è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Blackberry – Foto e poster