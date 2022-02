Blacklight: spot tv, nuovo poster, colonna sonora e tutte le anticipazioni sul film con Liam Neeson

L’11 febbraio 2022 debutta nei cinema americani Blacklight, un nuovo thriller d’azione per l’immarcescibile 69enne Liam Neeson che stavolta interpreta un oscuro agente governativo, specializzato nella rimozione di agenti la cui copertura è venuta meno, che si ritrova invischiato in un complotto di alto profilo che arriva fino ai vertici del potere.

Trama e cast

La trama ufficiale: Travis Block (Liam Neeson) è un agente del governo che fa i conti con il suo oscuro passato. Quando scopre un complotto contro i cittadini statunitensi, Block si ritrova nel mirino del direttore dell’FBI che una volta ha aiutato a proteggere.

Il cast è completato da Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman, Claire van der Boom, Yael Stone, Andrew Shaw, Zac Lemons, Gabriella Sengos, Tim Draxl, Georgia Flood, Caroline Brazier, Mel Jarnson, Sunny S. Walia, Kameron Hood , Anthony J. Sharpe, Joe Petruzzi, Clara Helms e Andriana Williams.

Blacklight – Trailer e video

Trailer ufficiale in lingua originale pubblicato il 4 gennaio 2022

Nuovo spot tv in lingua originale pubblicato il 7 febbraio 2022

Curiosità

“Blacklight” è diretto dal produttore e regista Mark Williams al suo terzo lungometraggio dopo aver diretto Gerard Butler nel dramma Quando un padre (2016) e Liam Neeson nel crime Honest Thief (2020).

La sceneggiatura è scritta da Nick May e Mark Williams, da una storia di Brandon Reavis e Nick May.

Questa è la prima sceneggiatura prodotta per Nick May, un ex procuratore del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti durante l’amministrazione Obama, e Brandon Reavis, che ha sviluppato la storia con May.

Il film è una co-produzione Cina, Australia e Stati Uniti

Il film è prodotto da Paul Currie, Allie Loh, Coco Xiaolu Ma, Myles Nestel e Mark Williams.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore candidato all’Oscar Mark Isham (Professione assassino , 42 – La vera storia di una leggenda americana, Judas and the Black Messiah).

TRACK LISTINGS:

1. Sofia Flores 2:25

2. Travis Block 1:55

3. Trailer Rescue 3:11

4. Home 1:19

5. Dusty Crane 1:43

6. Good Soldier 2:14

7. Day Care 1:49

8. Garbage 3:07

9. This Is Really Important 1:19

10. Searching 1:32

11. Security 3:46

12. Saving Agent’s Souls 1:41

13. The FBI’s Dark Side 6:12

14. Funeral 1:50

15. History 4:32

16. Missed the Play 1:59

17. Who Are the Good Guys 1:32

18. Car Chased 2:55

19. Where Are They 1:19

20. Figuring Out the Story 4:27

21. Important Safes 3:16

22. Battle of the Henchmen 7:00

23. Dusty’s Interview 1:14

24. The End of Operation Unity 4:55

La colonna sonora di “Blacklight” è disponibile su Amazon.

