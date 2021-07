Blood Red Sky: recensione del vampire horror di Netflix

Dopo i vampiri in alto mare di Blood Vessel – Nave assassina, horror ambientato durante la seconda guerra mondiale, ancora vampiri ma stavolta su Netflix con il sorprendente vampire-movie ad alta quota Blood Red Sky, che come recita il titolo regala ettolitri di sangue e violenza a bordo di un volo di linea dirottato.

“Blood Red Sky” ci porta a bordo del volo Translatlantic 473 che viene dirottato da un gruppo di terroristi purtroppo per loro ignari che tra i passeggeri di cela Nadja, una donna che sta viaggiando con il figlio di dieci anni e che nasconde un terrificante segreto: è afflitta da un’infezione molto particolare che sta cercando di controllare con dei farmaci che le inibiscono il desiderio di sangue e l’istinto omicida. Nadja è in realtà un vampiro e quando la vita di suo figlio sarà messa in pericolo lascerà che il mostro bramoso di sangue che preme in lei per uscire diventi un’arma contro i terroristi, scelta che naturalmente causerà il panico anche tra i passeggeri.

“Blood Red Sky” prende il via come un classico thriller ad alta quota, vedi il Flightplan – Mistero in volo con Jodie Foster o il Red Eye di Wes Craven, ma questa produzione tedesca a tinte rosso sangue si rivela sorprendentemente dinamica nonostante la location limitata, il film si svolge per il 90% a bordo di un volo di linea. Alla regia c’è il regista tedesco Peter Thorwarth alla sua prima produzione internazionale che sembra ispirarsi all’acclamato zombie-movie coreano Train to Busan, naturalmente narrando di un’altra tipologia di “non morti” molto ben rappresentati da un make-up piuttosto efficace. Un plauso particolare va a Peri Baumeister che veste i panni di Nadja, l’attrice berlinese riesce a trasmettere con forza ed empatia il lato animalesco fatto di puro istinto del suo personaggio e la sua lotta per far emergere un lato materno sempre più offuscato. in una escalation di brutale violenza che lascia davvero il segno.

“Blood Red Sky” è un vampire-movie con gli attributi, coinvolge a dovere e presenta tutti gli elementi che i fan del genere ameranno, un entusiasmante mix che oltre al citato “Train to Busan” paga pegno a cult come Snakes on a Plane e film d’azione come Decisione critica e Non-Stop. Concludiamo con un consiglio a chi guarderà il film senza essere un fan del genere: “Blood Red Sky” non è United 93, la premessa folle e brutale segue un percorso prevedibile che non vuole caratterizzare i terroristi e non intende raccontare il background dei passeggeri, anche l’elemento “islamico” è un puro e semplice escamotage narrativo che si perde lungo la strada. “Blood Red Sky” racconta di gruppo di terroristi che invece di un torvo Liam Neeson o di un Bruce Willis in canotta incappano in una mamma vampira pronta a tutto per difendere la sua prole, il resto è carne, sangue e brutale follia omicida, chi cerca dell’altro ha decisamente sbagliato film.

Curiosità