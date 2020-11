Blood Vessel: nuovo trailer del film horror con vampiri e nazisti

Disponibile via Shudder un nuovo trailer del film horror australiano Blood Vessel, che dopo l’uscita in patria è attualmente disponibile per lo streaming negli Stati Uniti. Seconda Guerra mondiale, i sopravvissuti di una nave alleata alla deriva in mare trovano la salvezza in un’imbarcazione tedesca all’apparenza abbandonata, in realtà i naufraghi scopriranno che a bordo c’è qualcosa di letale e che i nazisti hanno provato l’esistenza dei vampiri.

La trama ufficiale:

Da qualche parte nell’Atlantico del nord, alla fine del 1945. Una zattera alla deriva in mare, e in essa, i sopravvissuti di una nave ospedale silurata: senza cibo, acqua o riparo, tutto sembra perduto – fino a quando un dragamine tedesco abbandonato si trascina minacciosamente verso di loro, dando loro un’ultima possibilità di sopravvivenza. Mentre esplorano la nave, diventa fin troppo chiaro che il suo equipaggio tedesco è andato incontro ad un destino diabolico. Il mistero comincia a dipanarsi quando incontrano una giovane ragazza rumena, che li conduce in un ripostiglio chiuso nelle viscere della nave. All’interno, un frenetico marinaio tedesco e una manciata di tesori nazisti, inclusi gli antichi sarcofaghi di due vampiri morti da tempo…

Il film vede protagonisti Alyssa Sutherland (La nebbia), Robert Taylor (Kong: Skull Island), Nathan Phillips (Chernobyl Diaries – La mutazione), Christopher Kirby (Upgrade), John Lloyd Fillingham (Hunters), Alex Cooke (Preacher) e Mark Diaco (Crime & Punishment).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Blood Vessel” è diretto dal regista ed esperto di effetti speciali australiano Justin Dix, già regista degli horror The Gates of Hell e Crawlspace. Dix dirige da una sua sceneggiatura scritta con Adam Patrick Foster (La ricerca della verità) e Eddie Baroo (Crawlspace). Dix ha collaborato agli effetti speciali di oltre venti film tra cui l’acclamato horror Babadook in cui si è occupato del trucco prostetico e la saga di Star Wars in cui ha lavorato ai droidi in due film della trilogia prequel (La vendetta dei Sith e L’attacco dei cloni).