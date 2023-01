Blood: trailer e anticipazioni del film horror con vampiri di Brad Anderson

Il 31 gennaio debutta negli Stati Uniti con Vertical Entertainment Blood, un thriller-horror che arriva da Brad Anderson, già regista de L’uomo senza sonno, Vanishing on 7th Street ma soprattutto del suggestivo e ampiamente sottovalutato Session 9, straniante horror psicologico di grande atmosfera e cult da rivalutare. Il film vede Michelle Monaghan nei panni di una madre single, fresca di trasloco con i suoi due figli nella fattoria dove è cresciuta, che si ritrova alle prese con una misteriosa infezione che trasforma lentamente ma inesorabilmente uno dei figli in un vampiro assetato di sangue. Il film miscela l’elemento dell’infezione in divenire vista nel found footage Videoblog di un vampiro (Afflicted) con l’elemento del dramma familiare legato a tale infezione, in questo caso citiamo un amorevole Arnold Schwarznegger padre di una Abigail Breslin infettata da uno zombie in Contagious – Epidemia mortale (Maggie).

Blood – Trama e cast

La trama ufficiale: Jess (Michelle Monaghan), infermiera e madre recentemente separata dal marito (Skeet Ulrich), trasferisce la figlia Tyler (Skylar Morgan Jones) e il figlioletto Owen (Finlay Wojtak-Hissong) nella fattoria di famiglia. Poco dopo essersi sistemati, il cane di Owen fugge nel bosco e ritorna giorni dopo, inzuppato di sangue e rabbioso. Quando il cane lo attacca e lo morde, l’infezione risultante diventa più scioccante mentre il comportamento di Owen diventa spaventoso e letale. Mentre si addentra sempre di più nelle profondità della malattia, Jess scopre una cura inquietante, che le fa dubitare fino a che punto è disposta a spingersi per mantenere in vita suo figlio.

Il cast del film è completato da Erik Athavale, Rodrigo Beilfuss, Danika Frederick, Jennifer Rose Garcia, Cheryl Gensiorek, Ban Lesage, Cindy Myskiw, Lena Onashko, Jerni Stewart, Michael Strickland, Kierra Thompson, June B. Wilde e Lorrie Papadopoulos.

Blood – Trailer e video

Curiosità sul film

Brad Anderson (Fractured) dirige “Blood” da una sceneggiatura di (The Hive, Bllodline, Escape Room 2 – Gioco mortale).

Il regista Brad Anderson torna alla regia di un lungometraggio dopo aver diretto episodi di svariate serie tv tra cui Treadstone, Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa, Peacemaker e Il Diavolo in Ohio.

Le musiche originali del film sono del compositore Matthew Rogers (In fuga per mia figlia, Toys of Terror, Natale sotto le stelle, Margaux, I misteri di Martha’s Vineyard).

“Blood” è prodotto da Terry Dougas, Billy Hines e Paris Kassidokostas-Latsis con Brad Anderson tra i produttori esecutivi.

Brad Anderson – Note biografiche

Nato a Madison, nel Connecticut, ha frequentato il Bowdoin College, dove si è laureato in antropologia e russo, prima di terminare la sua formazione cinematografica alla London Film School. Ha iniziato dirigendo le commedie romantiche Next Stop Wonderland (1998) e Happy Accidents (2000). Dopo aver realizzato due film cult, Session 9 (2001) e L’uomo senza sonno (2004), con Christian Bale, ha continuato a dirigere film di genere come Transsiberian (2008), Vanishing on 7th Street (2010), The Call (2013), Stonehearst Asylum (2014) e Beirut (2018).

Blood – Foto e poster