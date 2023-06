Dall’8 maggio 2023 nei cinema italiani con Adler Entertainment Blu e Flippy – Amici per le pinne, primo lungometraggio di animazione del regista iraniano Mohammad Kheirandish. Un’avventura acquatica in compagnia del bimbo Blu e del suo amico Flippy, un piccolo delfino, che trasporterà le famiglie in un mondo fantastico, in cui tutto è possibile.

Blu e Flippy – Trama e cast

La trama ufficiale: Quando un aereo precipita in mare, i delfini salvano un bambino e lo crescono come una famiglia. Il ragazzo vive una vita spensierata sotto le onde, fino a quando un mostro malvagio prende il potere sul mondo sottomarino. Il ragazzo viene esiliato sulla terraferma, dove un capitano dal cuore gentile lo accoglie. Con l’aiuto del capitano, il ragazzo intraprende un viaggio per risolvere il mistero della sua vera identità.

Il cast di doppiatori originali Polina Avdeyenko (Ragazzo Delfino), Aleksandr Fenin, Vasilisa Ruchimskaya, Boris Khasanov, Yuliya Rudina, Yuliya Zorkina, Aleksandr Vasilyev, Ruzgar Aksoy, Didem Atlihan Didem Atlihan, Hamed Azizi, Uras Benlioglu.

Blu e Flippy – Trailer e video

Curiosità sul film

Mohammad Kheyrandish dirige da una sceneggiatura di Mohammed Hamedani, Mohammad Kheyrandish e Yana Kuzmina.

Il film è una co-produzione Russia / Germania / Turchia / Iran

Cast tecnico: Direttori di produzione: Alireza Esmaeeli – Davoud Asadollah / Art Direction: Mehdi Farsi / Animation supervisor: Jalal Rahbari / Story supervisor: Mohsen Shokrtalab / Direttore tecnico: Mostafa Ari / Layout supervisor: Saied Memarian / Supervisore effetti visivi: Reza Ghorbani / Light & Comp supervisor: Saied Garmabdari / Supervisor animazione 3D: Mosayyeb Abbasi

La musiche originali del film sono del compositore iraniano Behzad Abdi (Receiver, The Paternal House, Metropole, Comedy Ensane, Alafzar).

Sky Frame Studios

Il film è prodotto da Sky Frame Studios (Iran) e Mohammad Hamedani

Studio di animazione internazionale, che ha sede in Iran ed è noto come SAENO in Germania. Sky Frame Studio ha due studi grandi e creativi, attraverso i quali riesce a coniugare quantità e qualità dei contenuti d’animazione, dimostrando di essere particolarmente prolifica. Le ultime fatiche sono le due serie “The Thundar” e “C’era una volta nella giungla” e il lungometraggio “The Dolphin Boy”, distribuito in Italia col titolo “Blu e Flippy – amici per le pinne”, e altri cortometraggi animati. Gli artisti della scuderia Sky Frame hanno oltre 17 anni di esperienza nel settore dell’animazione.

