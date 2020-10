I patiti di oggettistica da collezione conoscono molto bene le Bobbleheads, trattasi di quelle fumettose statuine la cui testa sovradimensionata rispetto al corpo si muove dondolando grazie ad una molla che collega la testa al corpo del gadget. Ora Universal ha pensato bene di creare Bobbleheads: The Movie un film animato con protagonisti proprio questi popolarissimi gadget e il risultato è a dir poco bizzarro.

Diretto da Kirk Wise regista di classici Disney come La Bella e la Bestia e Il gobbo di Notre Dame, “Bobbleheads: The Movie” segue tre personaggi Bobblehead che fanno squadra con un nuovo Bobblehead (il gatto Deuce) che viene coinvolto in un piano per cacciare alcuni parenti intrusi dalla casa di una famiglia prima che rubino uno di loro portandolo via dalla casa. Il film include un’apparizione come “guest” della cantante Cher.

Presentata da Universal 1440 Entertainment, un ramo di produzione di Universal Filmed Entertainment Group, e prodotta da Threshold Entertainment, l’avventura divertente ed edificante presenta un cast di voci stellari tra cui Jennifer Coolidge (A Cinderella Story), Luke Wilson (Old School ), Khary Peyton (“The Walking Dead”), Brenda Song (“Zack e Cody al Grand Hotel”), Karen Fukuhara (“The Boys”), Julian Sands (Warlock) e la vincitrice dell’Oscar Cher. Preparati per una grande scossa quando bobblehead disadattati affrontano umani trasandati e un cane bavoso che piombano in casa con l’intenzione di scambiare un nuovo bobblehead giocatore di baseball con uno prezioso di loro. Sotto la guida di Bobblehead Cher, trovano il coraggio di lanciarsi in una feroce battaglia di ingegno e oscillazione.

Prodotto in collaborazione con Microsoft e NVIDIA, il film d’animazione in CGI è stato creato con GPU NVIDIA su Azure Cloud, una piattaforma all’avanguardia che consente un rendering 3D migliorato e una collaborazione globale. Il team dietro il notevole impatto visivo ha incluso straordinari animatori da tutto il mondo, tra cui Los Angeles, Nepal, Mumbai e Calcutta.

La colonna sonora originale fruisce di canzoni scritte da Greg O’Connor e la musica supervisionata da Michael Lloyd, la colonna sonora di Bobbleheads: The Movie sarà disponibile in digitale il 4 dicembre 2020 da Back Lot Music.

Il film fruirà di un’uscita direct-to-video e sarà disponibile negli Stati Uniti in digitale, Blu-Ray e DVD e piattaforme on-demand a partire dall’8 dicembre. Successivamente il film verrà trasmesso in streaming anche su Netflix.