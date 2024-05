Le Ravissement: la colonna sonora del film di Iris Kaltenbäck con protagonista la rivelazione Hafsia Herzi (Al cinema)

Disponibile in digitale la colonna sonora di Alexandre de La Baume per l’opera prima della regista Iris Kaltenbäck premiata ad Alice nella città.

Dopo la tappa alla Festa del Cinema di Roma dove ha vinto la prima edizione del Premio Alice nella città @ Rendez-vous 2024 per le opere prime, dall’8 maggio è disponibile nei cinema italiani con Satine Film Le Ravissement. Si tratta del dramma di produzione francese diretto dalla regista Iris Kaltenbäck con protagonista la rivelazione Hafsia Herzi.

Lydia (Hafsia Herzi), un’ostetrica dedita al suo lavoro, è nel bel mezzo di una rottura. In quel momento, la sua migliore amica Salomé (Nina Meurisse) le dice che è incinta. Un giorno Lydia incontra Milos (Alexis Manenti), l’avventura di una notte, mentre porta in braccio il bambino della sua amica…

Curiosità sul film

L’esordiente Iris Kaltenbäck dirige “Le Ravissement” da una sua sceneggiatura scritta con Alexandre de La Baume (consulente) & Naïla Guiguet (consulente).

Il film ha vinto la prima edizione del Premio Alice nella città @ Rendez-vous 2024 per le opere prime Il riconoscimento – nato dalla collaborazione tra Alice nella città e il festival Rendez-vous, la più importante manifestazione dedicata al cinema francese in Italia – è stato assegnato da una giuria di giovani tra i 17 e i 23 anni, presieduta dalla regista Laura Luchetti. Questa la motivazione: “Per il viaggio con e attraverso la protagonista che ti accompagna, con una bellissima fotografia e una vibrante scrittura, nello scoprire il mondo dell’interiorità e dei dualismi dell’animo umano, le fragilità di questo e il loro contatto con l’altro, e una toccante rappresentazione della maternità e dei legami vissuti come fili spirituali invisibili”.

Note della regista

La passione cinefila

Da adolescente volevo fare film o diventare un avvocato penalista. Ho iniziato studiando giurisprudenza e contemporaneamente lavorando per un avvocato penalista. È stato allora che ho sviluppato la mia passione cinefila. All’epoca avevo una vera passione per Kieslowski, il cui sceneggiatore era un avvocato. Ricordo un insegnante che ci diceva: “se volete conoscere lo stato di una società, rivolgetevi al tribunale penale”. L’ho fatto e ho subito capito che volevo affrontare le passioni che guidano e dividono le persone attraverso un mezzo diverso dalla legge. Poi ho partecipato al concorso Fémis. Poiché amo inventare storie, mi sono naturalmente rivolta al corso di sceneggiatura. Ho imparato a dirigere poco a poco, con i cortometraggi, poi partecipando alla residenza Émergence, assistendo un regista teatrale, lavorando al fianco di registi esperti grazie al mio lavoro di sceneggiatrice e responsabile dello sviluppo in una società di produzione ( Why Not Productions ), e infine con questo primo lungometraggio che è stata la mia esperienza didattica più ricca fino ad oggi.

La genesi del film

Stavo preparando il mio cortometraggio, “Il volo delle cicogne”, quando sui giornali mi sono imbattuta in una notizia raccontata in due frasi: una giovane donna prende in prestito il figlio della sua migliore amica e fa credere a un uomo che lei sia la madre. È nata allora nella mia mente l’idea di raccontare lo sconvolgimento di un’amicizia e la nascita di una storia d’amore intorno alla stessa bugia. Dalle mie passate esperienze nei tribunali ho imparato la convinzione che una notizia spesso racconta le tensioni all’interno di una società in un dato momento. Lì troviamo, su scala intima, le principali questioni politiche.

Filmare la maternità oggi…

Una delle prime domande che ci ha preoccupato molto con Marine Atlan, la direttrice della fotografia, è stata come filmare la maternità

al cinema oggi? Volevo filmare questa prova fisica che è il parto e porre la questione della gioia, del primo sguardo che una madre ha sul suo bambino. Non avevo alcuna idea preconcetta su come dovesse essere quello sguardo, e non mi interessava dirigere lo sguardo di un’attrice in una direzione o nell’altra. Ho voluto filmare il lavoro dell’ostetrica, che lavora in stretta collaborazione con la madre per mettere al mondo il bambino, con precisione documentaristica, senza ricorrere alla parola. Durante le riprese di questo documentario, abbiamo seguito intere guardie senza sapere cosa avremmo vissuto. È stato un lavoro lungo ed estenuante; siamo venuti a conoscenza delle condizioni di lavoro delle ostetriche, del numero pazzesco di ore che accumulano. Avevo la sensazione che mostrare questa professione attraverso i gesti fosse la cosa più cinematografica. Volevo filmare le azioni di questa ostetrica, che crescevano fino a quando non entrava in azione.

Miscelare documentario e fiction…

Volevo staccarmi dalla notizia e abbandonarmi insieme allo spettatore al piacere del racconto riuscendo a infondere nella finzione quanta più realtà possibile. Con tutta la troupe cinematografica, con le attrici, abbiamo lavorato per mescolare i generi, per portare la finzione nel documentario e quanta più realtà possibile nella finzione. Quindi ho chiesto ad Hafsia Herzi di essere presente durante le riprese del documentario. Ha stabilito davvero un legame con le madri e ha prestato loro tutte le cure possibili, sotto la supervisione di un’ostetrica. D’altra parte, abbiamo girato la fiction con una troupe leggera e molto mobile, sempre in ambienti naturali. Abbiamo immerso Hafsia nelle strade di Parigi perché volevo filmare la città in cui sono cresciuto nel modo più impulsivo e realistico possibile.

Le Ravissement – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alexandre de La Baume (Éléonore, Le divorce de mes marrants, L’indivision, Nightman).

(Éléonore, Le divorce de mes marrants, L’indivision, Nightman). La regista Iris Kaltenbäck parla della musica di Alexandre de La Baume, che agisce quasi come un seconda voce fuori campo, in grado di conferire un’atmosfera particolare alle scene: “La riflessione sulla musica è avvenuta durante la scrittura e Alexandre ha composto con le immagini mentre giravamo il film. Questo è senza dubbio il motivo per cui occupa un posto narrativo molto importante. Anche permetterci di mettere la musica sulle immagini del documentario è stata una vera sfida, che riporta il romanticismo in questi momenti.”

La colonna sonora include i brani: Ca Fait Longtemps di Alexandre de La Baume & Klara Keller / Y Tu Te Vas e Nous Étions Deux di La Femme / Marabout, Le Cannibale e Que La Nuit di Juniore / Eh Kad Bi Ti di Halid Beslic / Follow The Night di Sam Quealy.

1. Ouverture – La ville 1:20

2. Première errance 1:45

3. Chez Gloria 0:45

4. Lydia cherche Milos 1:26

5. Lydia et Salomé 2:45

6. Le bain d’Esmée 1:50

7. Test de paternité 1:03

8. Bliss 2:15

9. La danse de Lydia 2:09

10. Lydia et l’enfant 1:09

11. La prison 0:56

12. Souffle 1:44

