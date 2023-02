Boston Strangler: trailer e anticipazioni del thriller prodotto da Ridley Scott con protagonista Keira Knightley

Il 17 marzo 2023 debutta su Hulu Boston Strangler, un film originale prodotto da Ridley Scott basato sul famigerato serial killer “Lo Strangolatore di Boston” attivo negli anni ’60. Il cast include Keira Knightley e Carrie Coon nei panni delle giornaliste che hanno aiutato a scoprire uno dei serial killer più famosi della storia.

Boston Strangler – Trama e cast

La trama ufficiale: Il film segue Loretta McLaughlin (Keira Knightley), una giornalista del quotidiano Record-American, che diventa la prima giornalista a collegare gli omicidi dello Strangolatore di Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta tenta di continuare le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole (Carrie Coon), ma le due si ritrovano ostacolate dal dilagante sessismo dell’epoca. Tuttavia, McLaughlin e Cole perseguono coraggiosamente la storia con un grande rischio personale, mettendo a rischio la propria vita nella loro ricerca per scoprire la verità.

Il cast include anche Alessandro Nivola, Chris Cooper, David Dastmalchian, Robert John Burke, Morgan Spector e Bill Camp.

Curiosità sul film

Boston Strangler è scritto e diretto dal regista e produttore Matt Ruskin al suo quinto lungometraggio dopoo due documentari Glen of the Downs e The Hip Hop Project, il crime Booster e il dramma biografico Il coraggio di lottare./li>

Prima di recitare in questo film, Carrie Coon e Morgan Spector hanno recitato nel ruolo di marito e moglie nella serie tv della HBO The Gilded Age.

Il film è prodotto da Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Michael Pruss, Josey McNamara e Tom Ackerley.

Lo strangolatore di Boston – La storia vera dietro il film

“Lo strangolatore di Boston” è il nome dato all’assassino di 13 donne nell’area di Boston, nel Massachusetts, all’inizio degli anni ’60. I crimini sono stati attribuiti ad Albert DeSalvo sulla base della sua confessione, dettagli rivelati in tribunale durante un caso separato, e prove del DNA che lo collegano alla vittima finale. Negli anni successivi alla condanna di DeSalvo – ma prima dell’emergere di questa prova del DNA – varie parti che indagavano sui crimini suggerirono che gli omicidi (a volte indicati come “Omicidi con calze di seta”) fossero stati commessi da più di una persona.

Inizialmente, si presumeva che i crimini fossero opera di una persona sconosciuta soprannominata “The Mad Strangler of Boston”. L’8 luglio 1962, il Sunday Herald scrisse che “[un] pazzo strangolatore è libero a Boston” in un articolo intitolato “Mad Strangler Kills Four Women in Boston”. L’assassino era anche conosciuto come “Phantom Fiend” o “Phantom Strangler”, a causa della sua capacità di convincere le donne a lasciarlo entrare nei loro appartamenti. Nel 1963, due reporter investigativi per il Record American, Jean Cole e Loretta McLaughlin, scrissero una serie in quattro parti sull’assassino, soprannominandolo “The Boston Strangler”. Quando la confessione di DeSalvo fu trasmessa in pubblica udienza, il nome “Boston Strangler” era diventato parte della tradizione criminale.

Tra il 14 giugno 1962 e il 4 gennaio 1964, 13 donne single di età compresa tra 19 e 85 anni furono assassinate nell’area di Boston. La maggior parte era stata aggredita sessualmente e strangolata nei propri appartamenti; la polizia credeva che un uomo fosse l’autore dei delitti. Senza alcun segno di ingresso forzato nelle loro case, si presumeva che le donne avessero fatto entrare il loro aggressore, perché lo conoscevano o perché credevano che fosse un addetto alla manutenzione dell’appartamento, un uomo delle consegne o un altro uomo di servizio. Le aggressioni sono proseguite nonostante l’ampia pubblicità dei media dopo i primi omicidi. Molti residenti hanno acquistato gas lacrimogeni e nuove serrature e catenacci per le loro porte. Alcune donne si sono trasferite fuori dall’area in cui operava il killer.

Gli omicidi sono avvenuti in diverse città, tra cui Boston, complicando la supervisione giurisdizionale per il perseguimento dei crimini. Il procuratore generale del Massachusetts Edward W. Brooke ha contribuito a coordinare le varie forze di polizia. Ha permesso al parapsicologo Peter Hurkos di usare la sua presunta percezione extrasensoriale per analizzare i casi, per i quali Hurkos ha affermato che una sola persona era responsabile. Questa decisione creò una controversia. Hurkos fornì una “descrizione minuziosamente dettagliata della persona sbagliata”, e la stampa ridicolizzò l’operato di Brooke. La polizia non era convinta che tutti gli omicidi fossero le azioni di una persona, sebbene gran parte del pubblico lo credesse.

Il 27 ottobre 1964, uno sconosciuto entrò in casa di una giovane donna fingendosi detective. Ha legato la vittima al suo letto, l’ha aggredita sessualmente e improvvisamente se n’è andato, dicendo “Mi dispiace” mentre se ne andava. La descrizione della donna del suo aggressore ha portato la polizia a identificare l’aggressore come DeSalvo. Inizialmente DeSalvo non era sospettato di essere coinvolto negli omicidi per strangolamento. Dopo essere stato accusato di stupro, ha confessato dettagliatamente le sue attività come lo Strangolatore di Boston. Inizialmente ha confessato al collega detenuto George Nassar che ha riferito la confessione al suo avvocato F. Lee Bailey, che ha anche assunto la difesa di DeSalvo. La polizia è rimasta colpita dall’accuratezza delle descrizioni di DeSalvo delle scene del crimine. C’erano alcune incongruenze, ma DeSalvo ha potuto citare dettagli che erano stati nascosti al pubblico. Bailey afferma nel suo libro del 1971, The Defense Never Rests, che DeSalvo ha indicato un dettaglio su cui una delle vittime si sbagliava: DeSalvo ha descritto una sedia blu nel soggiorno della donna che ha dichiarato che era invece marrone. Le prove fotografiche hanno dimostrato che DeSalvo aveva ragione.

Nessuna prova fisica ha confermato la sua confessione. Per questo motivo, è stato processato con l’accusa di precedenti crimini non correlati di rapina e reati sessuali, in cui era conosciuto rispettivamente come “The Green Man” e “The Measuring Man”. Bailey ha sollevato la confessione di DeSalvo sugli omicidi come parte della storia del suo cliente al processo per aiutare a ottenere un verdetto di “non colpevolezza per infermità mentale” per i reati sessuali, ma venne dichiarata inammissibile dal giudice. DeSalvo fu condannato all’ergastolo nel 1967. Nel febbraio di quell’anno fuggì con due compagni detenuti dal Bridgewater State Hospital, innescando una caccia all’uomo su vasta scala. Subito dopo la sua fuga, DeSalvo si travestì da sottufficiale di terza classe della Marina degli Stati Uniti, ma si consegnò il giorno successivo. Dopo la fuga, è stato trasferito nella prigione statale di massima sicurezza di Walpole. Sei anni dopo il trasferimento, è stato trovato pugnalato a morte nell’infermeria del carcere. Il suo assassino o gli assassini non sono mai stati identificati.

Lo strangolatore di Boston al cinema e in tv

Il film del 1964 The Strangler con Victor Buono è stato ispirato dagli omicidi irrisolti.

Il film del 1968 Lo strangolatore di Boston di Richard Fleischer vede Tony Curtis nei panni di Albert DeSalvo, l’attore per il ruolo venne candidato ad un Golden Globe come miglior attore.

Il film Copycat – Omicidi in serie del 1995 con Sigourney Weaver d Holly Hunter fa riferimento allo Strangolatore di Boston.

Un film del 2008 The Boston Strangler – The Untold Story vede David Faustino nei panni di De Salvo.

Il film per la televisione del 2010 Patricia Cornwell – Al buio (The Front),con Andie MacDowell e Daniel Sunjata, ritrae un detective che riapre un omicidio irrisolto degli anni ’60 di una donna che potrebbe essere stata la prima vittima dello Strangolatore di Boston. La trama suggerisce che DeSalvo non fu l’unico autore di questi omicidi di Boston.

Lo strangolatore di Boston è apparso nell’episodio “Strangler” di American Gothic della CBS , dove è stato evocato dallo sceriffo antagonista

Lucas Buck per sbarazzarsi di Merlyn Temple. Tuttavia, Lucas lascia la città per partecipare a una convention e Albert De Salvo, aliaslo strangolatore di Boston, decide di fare di più che tentare di uccidere Merlyn.

lo strangolatore di Boston è stato presentato come una figura centrale nel secondo episodio di Rizzoli & Isles con Angie Harmon e Sasha Alexander. L’episodio si chiamava “Boston Strangler Redux”, con un nuovo serial killer che uccideva donne con gli stessi nomi delle vittime dello Strangolatore di Boston originale. Alla fine viene rivelato che era uno dei detective originali che indagavano sul caso che ha cercato di incastrare l’uomo che credeva essere il vero strangolatore di Boston.

Una statua di cera di Albert DeSalvo è stata descritta in un episodio della serie comica britannica Psychoville. La statua di cera prende vita in una sequenza fantasy (insieme a quelle di John George Haigh, John Christie e Jack lo Squartatore), cercando di convincere il personaggio David Sowerbutts ad uccidere un uomo strangolandolo. Gli altri lo hanno accusato di avere diverse personalità, riferendosi al film del 1968.

Nel 13° episodio della seconda stagione di Crossing Jordan intitolato “Strangled”, i personaggi organizzano una festa basata su un caso irrisolto in cui ripercorrono l’indagine su due omicidi che si adattano al modus operandi dello Strangolatore di Boston.

Boston Strangler – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore scozzese Paul Leonard-Morgan noto per aver musicato il thriller fantascientifico Limitless con Bradley Cooper, il reboot Dredd – Il giudice dell’apocalisse, il thriller d’azione Codice fantasma con John Cusack, l’avventura d’azione Legendary – La tomba del dragone con Dolph Lundgren, l’avventura d’animazione A spasso con i dinosauri e il videogioco Cyberpunk 2077.

