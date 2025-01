Braccio di ferro, Topolino, Minnie, Skeleton Dance: annunciati nuovi personaggi, romanzi e film diventati di pubblico dominio

Nuove aggiunte per l’anno nuovo alla lista di personaggi, romanzi e film che sono diventati di pubblico dominio, consentendo a chiunque ne abbia voglia di utilizzare liberamente opere e personaggi iconici non più protetti da copyright, ma come accade spesso la quantità vince decisamente sulla qualità.

Nel 2025, personaggi amati come Braccio di Ferro e ancora più versioni di Topolino sono diventate di pubblico dominio dando una svolta horror e slasher a diverse di queste amate proprietà.

Ad aprire le danze lo scorso anno Topolino e Minnie, a quasi 100 anni dal debutto nel famoso corto animato Steamboat Willie (1928) della Disney che includeva anche la primissima versione di Topolino a cui però mancavano gli iconici guanti bianchi, creati nel 1929. Guanti che ora sono disponibili per l’uso gratuito, con la scadenza del copyright su un totale di 12 cortometraggi incluso The Karnival Kid, primo corto della serie in cui Topolino dice delle frasi di senso compiuto (mentre vende hot dog) e in cui appaiono altri tre personaggi ricorrenti della serie: Minnie, Clarabella (che sarà di pubblico dominio nel 2026) e Gatto Nip nella sua terza e ultima apparizione.

Popeye e The Skeleton Dance sono di pubblico dominio

Altro personaggio pronto all’utilizzo gratuito è l’amato Popeye meglio noto in Italia come Braccio di ferro. L’amato marinaio amante degli spinaci creato da Elzie Crisler Segar è apparso in strisce giornaliere e tavole domenicali a fumetti e in cartoni animati cinematografici e televisivi. Braccio di ferro Esordisce il 17 gennaio 1929 nella striscia a fumetti Thimble Theatre che successivamente viene ribattezzata “Popeye”, grazie all’inaspettato successo del personaggio. La sua prima comparsa in Italia è nel marzo 1935 su una tavola dal titolo “Il teatro dei bei tipi”. Nel 1933 gli viene dedicata un’omonima serie di cortometraggi animati cinematografici realizzati dai Fleischer Studios mentre nel 1980 arriva la sua prima e unica versione live-action interpretata dal compianto Robin Williams nel Popeye di Robert Altman.

Inoltre alla lista di opera diventate di pubblico dominio con l’anno nuovo si è aggiunto il primo cortometraggio della serie Sinfonie allegre (Silly Symphony) di Walt Disney, The Skeleton Dance aka La danza degli scheletri (1929), diretto da Walt Disney e animato da Ub Iwerks. Si tratta di un corto dai tratti inquietanti spesso utilizzato all’interno di film dove viene mostrato mentre passa alla TV, ma è stato anche incluso nel videogioco Epic Mickey 2: L’avventura di Topolino e Oswald per Playstation 3.

Romanzi e film diventati di pubblico dominio nel 2025

Oltre all’animazione, il 2025 vede diverse altre opere del 1929 e registrazioni sonore del 1924 diventare di pubblico dominio. Classici letterari come Addio alle armi di Ernest Hemingway e I sette quadranti di Agatha Christie a cui si aggiungono altre opere come The Magic Island di William Seabrook (il primo libro a introdurre il concetto di zombie), Tarzan e l’impero perduto di Edgar Rice Burroughs, Jack Pumpkinhead of Oz di Ruth Plumly Thompson, basato sui romanzi ambientati a Oz di L. Frank Baum, e la prima parte di la 14a edizione dell’Encyclopædia Britannica che diventerà completamente di pubblico dominio entro il 2029).

A seguire alcuni dei film diventati di pubblico dominio nel 2025:

Ricatto , il primo film sonoro di Alfred Hitchcock e il primo film sonoro britannico

, il primo film sonoro di Alfred Hitchcock e il primo film sonoro britannico Il Virginiano , il primo film sonoro di Gary Cooper e Victor Fleming

, il primo film sonoro di Gary Cooper e Victor Fleming Atlantic , il primo film sonoro sul disastro del Titanic

, il primo film sonoro sul disastro del Titanic The Return of Sherlock Holmes , il primo film sonoro con protagonista il personaggio di Sherlock Holmes

, il primo film sonoro con protagonista il personaggio di Sherlock Holmes Behind That Curtain , il primo film sonoro con protagonista il personaggio di Charlie Chan

, il primo film sonoro con protagonista il personaggio di Charlie Chan Il drago rosso (The Mysterious Dr. Fu Manchu), il primo film sonoro con protagonista il personaggio di Fu Manchu

(The Mysterious Dr. Fu Manchu), il primo film sonoro con protagonista il personaggio di Fu Manchu Una donna nella Luna di Fritz Lang

I meccanismi del pubblico dominio sono radicati nella clausola sulla proprietà intellettuale della Costituzione degli Stati Uniti, che mira a “promuovere il progresso della scienza e delle arti utili”. Le protezioni del copyright durano per un periodo definito e, quando scadono, le opere entrano nel pubblico dominio, consentendo a chiunque di svilupparle liberamente.

Segnaliamo che 2026 saranno di pubblico dominio l’iconica Betty Boop, Pluto il fedele amico a quattro zampe di Topolino, Clarabella la dolce metà di Orazio e Nancy Drew, l’investigatrice dilettante protagonista di una serie di romanzi gialli per ragazze e ragazzi pubblicata negli Stati Uniti d’America a partire dagli anni trenta, e in Italia a partire dagli anni settanta.

I nuovi film slasher/horror basati su Braccio di ferro

Popeye the Slayer Man, esplora una storia alternativa per l’iconico marinaio dei cartoni animati e segue “un gruppo di amici si intrufola in una fabbrica di conserve di spinaci abbandonata per girare un documentario sulla leggenda del “Sailor Man”, che si dice infesti la fabbrica”.

“Non vediamo l’ora che il pubblico si faccia un giro di questa versione cruenta e spaventosa di Braccio di Ferro”, anticipa il produttore Jeff Miller. “Siamo tornati alla vecchia scuola e ci siamo concentrati sull’uso di effetti pratici reali, senza affidarci alla CG per il gore. Ora stiamo parlando con acquirenti molto entusiasti e interessati”.

Jason Stephens interpreta il ruolo del Braccio di Ferro omicida. Robert Michael Ryan (Ouija Witch) dirige il film da una sceneggiatura di John Doolan (Remains).

“Popeye the Slayer Man” vede la partecipazione anche di Sean Michael Conway, Elena Juliano, Mabel Thomas, Marie-Louise Boisnier, Jeff Thomas, Steven McCormack, Angela Relucio (Code Black, The Cabining) e Sarah Nicklin (Nun of That, The Black Mass). Popeye the Slayer Man è una coproduzione tra Salem House Films, Millman Productions, Ron Lee Productions e Otsego Media.

Altro film horror ispirato a Braccio di Ferro in questa versione un deforme e brutale omicida. In Shiver Me Timbers, descritto come uno “slasher volgare e sanguinoso” vede Stephen Murphy nei panni di Popeye e William Stead a bordo come regista.

La sinossi recita: “Olivia Oyl, suo fratello Bruto e gli amici vanno in campeggio per vedere la pioggia di meteoriti con la cometa di Halley. Ma la notte si trasforma in orrore quando una meteora trasforma Braccio di Ferro in una macchina per uccidere inarrestabile. Con emozionanti riferimenti agli slasher degli anni ’80 e colpi di scena comici, il film combina elementi di horror e commedia in una nuova interpretazione di entrambi i generi. Shiver Me Timbers rende omaggio ai classici film slasher offrendo momenti esilaranti, spaventi scioccanti e cenni nostalgici che delizieranno sia i fan dell’horror che quelli di Braccio di Ferro.