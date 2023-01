BTS: Yet To Come In Cinemas – trailer italiano e anticipazioni del film concerto al cinema dall’1 al 5 febbraio

Dall’1 al 5 febbraio 2023 arriva nei cinema d’Italia con Nexo Digital l’evento speciale BTS – Yet To Come – In Busan, l’ultimo concerto della popolare boy band sudcoreana sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo in occasione dell’evento in contemporanea globale BTS: Yet To Come In Cinemas.

BTS: Yet To Come In Cinemas – L’evento speciale

Questo eccezionale appuntamento cinematografico, editato e remixato per il grande schermo, presenta riprese con angolazioni ravvicinate e una visione completamente nuova dell’intero concerto. Proprio grazie alle immagini raccolte durante il concerto registrato a ottobre a Busan, in Corea del Sud, davanti a una folla da tutto esaurito, il pubblico potrà vedere RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook esibirsi in canzoni di successo che abbracciano tutta la loro carriera, tra cui “Dynamite”, “Butter” e “IDOL”, oltre alla prima esibizione in concerto di “Run BTS” dall’ultimo album del gruppo, Proof.

“BTS: Yet To Come In Cinemas” sarà presentato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo in oltre 110 paesi. Le proiezioni di sabato 4 febbraio saranno dedicate ai “Light Stick Screenings” e permetteranno al pubblico di festeggiare l’evento utilizzando il caratteristico merchandising illuminato della band. Le prevendite apriranno a partire da mercoledì 11 gennaio. Informazioni aggiornate sui biglietti e sui cinema che parteciperanno all’evento saranno disponibili sul sito ufficiale www.btsyettocomeincinemas.com e su nexodigital.it.

Chi sono i BTS?

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuto per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i loro fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso le loro attività sociali come la campagna LOVE MYSELF e il discorso delle Nazioni Unite “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei singoli n. 1 della Billboard Hot 100 in un anno e poco più di un mese e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. I BTS sono stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME e, per tre anni di fila, sono stati nominati ai 63°, 64° e 65° GRAMMY Awards, collezionando numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.

BTS – La filmografia

Burn the Stage: The Movie (2018)

Il film di 85 minuti presenta esibizioni dal vivo, momenti salienti della premiazione, momenti fuori dal palco e interviste con i sette membri dei BTS. Il film porta i fan dietro le quinte del BTS Wings Tour per rivelare la storia dell’ascesa alla fama della band. Il film si apre con filmati di personaggi BT21 progettati dai BTS, e pochi secondi dopo si sentono i fan cantare “BTS” e agitare bastoncini luminosi personalizzati mentre i membri si esibiscono sul palco. In tutto il film i BTS parlano delle difficoltà e del lato banale della celebrità, così come delle insicurezze che hanno dovuto affrontare lungo la strada e del loro desiderio di continuare a crescere e migliorare come artisti. Il film è un adattamento della docuserie YouTube Premium del 2018 Burn the Stage. Ci sono stati otto episodi in totale, della durata di circa trenta minuti ciascuno. Inoltre, il primo episodio dello spettacolo è diventato il decimo video non musicale più visto su YouTube in Corea.

Love Yourself in Seoul (2019)

Il film della durata di 133 minuti noto anche come BTS World Tour: Love Yourself in Seoul, è un film-concerto della boy band sudcoreana e si svolge durante lo spettacolo del 26 agosto 2018 del Love Yourself Tour della band al Seoul Olympic Stadium di Seoul, in Corea del Sud. È stato rivelato che per girare il film sono state utilizzate 42 telecamere e che è stato coprodotto da Big Hit Entertainment e CJ CGV Screen X. Love Yourself in Seoul è stato distribuito in 4.100 cinema in tutto il mondo. Due città in Russia, Makhachkala, Daghestan e Grozny in Cecenia, hanno vietato l’uscita del film dopo che le persone hanno protestato online a causa di un “comportamento immorale esagerato” poiché credevano che i BTS mostrassero comportamenti omosessuali.

Bring the Soul: The Movie (2019)

Bring the Soul: The Movie è un film documentario del 2019 diretto da Park Jun-soo. Il film alterna esibizioni in varie città del Love Yourself World Tour della band e una conversazione tra i membri che è stata girata “su un tetto a Parigi” dopo la fine della tappa europea nell’ottobre 2018. Bring the Soul: The Movie ha incassato 4,4 milioni di dollari negli Stati Uniti e 8,2 milioni di dollari in altri territori, per un totale mondiale di 12,6 milioni di dollari. Negli Stati Uniti il film è stato proiettato in 873 sale, incassando 2,3 milioni di dollari nel weekend di apertura. Il distributore cinematografico Trafalgar Releasing ha successivamente annunciato che il film ha incassato a fine corsa nelle sale di tutto il mondo 24,3 milioni di dollari, battendo ancora una volta il record al botteghino per gli eventi al cinema. Il primo film dei BTS, Burn the Stage: The Movie, ha incassato 18,5 milioni di dollari dopo una seconda uscita limitata. Bring the Soul: The Movie ha venduto la cifra record di 2,55 milioni di biglietti in 112 territori in tutto il mondo, la più ampia uscita mai vista per un titolo cinematografico evento.

Break the Silence: The Movie (2020)

Break the Silence: The Movie è un film documentario del 2020 diretto da Park Jun-soo e prersenta un dietro le quinte del Love Yourself World Tour 2018-2019 dei BTS. Promosso come sequel del film della band del 2019 Bring the Soul: The Movie. Break the Silence: The Movie segue la band dentro e fuori dal palco per 14 mesi durante il loro “Love Yourself World Tour” e mostra ulteriormente il loro lato emotivo vulnerabile, illustrando come nel quotidiano si separano dai loro personaggi sul palco. Presenta anche filmati d’archivio della band.

BTS: Permission to Dance on Stage – LA (2022)

BTS: Permission to Dance on Stage – LA è un film-concerto del 2022 diretto da Sam Wrench e Junsoo Park e prodotto da HYBE. Come parte del suo secondo evento annuale Disney+ Day, la Disney ha presentato in anteprima il film-concerto sui suoi servizi di streaming in tutto il mondo come uscita a sorpresa a mezzanotte dell’8 settembre 2022. Il film segue le esibizioni dal vivo dei concerti del gruppo organizzati al SoFi Stadium di Los Angeles alla fine del 2021. Il film del concerto si concentra sul palco e presenta le esibizioni delle canzoni di successo della band “Dynamite”, “Butter” e “Permission to Dance”.

