Buckaroo Banzai 2: un romanzo sequel dallo sceneggiatore del film originale

The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension, uscito in italia come Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione fruirà di un sequel, ma non sarà un film o una serie tv, ma bensì un romanzo ufficiale. Il film del 1984 è un’avventura fantascientifica interpretata Peter Weller nel ruolo del protagonista affiancato da uno strepitoso cast di supporto con Ellen Barkin, John Lithgow, Jeff Goldblum e il Christopher Lloyd di Ritorno al futuro.

La trama è incentrata sugli sforzi del poliedrico dottor Buckaroo Banzai, un fisico, neurochirurgo, pilota collaudatore e rock star, per salvare il mondo sconfiggendo una banda di alieni interdimensionali chiamati Lectroidi Rossi dal Pianeta 10. Il film si concludeva con un annuncio: “Guarda la prossima avventura di Buckaroo Banzai – Buckaroo Banzai contro la World Crime League”, una premessa ad un Buckaroo Banzai 2 che non si mai concretizzata.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Ora Dark Horse Publishing ha annunciato che Earl Mac Rauch, autore della sceneggiatura del film del 1984 e della successiva novellizzazione, è tornato a scrivere il tanto atteso romanzo sequel, “Buckaroo Banzai 2”, che ha mantenuto il titolo anticipato dal film: “Buckaroo Banzai Against the World Crime Lega”.

Il classico di culto riceve il seguito tanto atteso dal creatore di ‘Buckaroo Banzai’ E.M. Rauch Il tanto atteso sequel del romanzo e del film di fantascienza Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione è finalmente arrivato! Come raccontato da Reno Kid al cronista di Buckaroo Banzai EM Rauch (romanziere e sceneggiatore di Buckaroo Banzai), questo romanzo reintroduce lo scienziato-chirurgo-intrattenitore-temerario preferito da tutti mentre parte per una nuovissima avventura da far rizzare i capelli in “Buckaroo Banzai Against the World Crime League, et al: A Compendium of Evils!”. Ancora in lutto per le perdite della sua amata Penny Priddy e del suo padre surrogato, il professor Hikita, Buckaroo Banzai deve anche affrontare la costante minaccia di attacco della sua immortale nemesi Hanoi Xan, leader spietato della World Crime League. A peggiorare le cose, la regina guerriera del Pianeta 10 John Emdall ha inviato le sue legioni Lectroid contro la Terra con un brutale ultimatum. O il suo vero obiettivo è Buckaroo Banzai? Mentre le minacce apocalittiche continuano a crescere, solo Buckaroo e i suoi Cavalieri di Hong Kong ostacolano la distruzione globale, o nelle parole di una delle battute iconiche del film: “Ridi bene chi ride ultimo, brutto scimmiotto!”

“Buckaroo Banzai Against the World Crime League” (544 pagine) sarà disponibile a partire dal ​​10 agosto 2021.

Fonte: Dark Horse