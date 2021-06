Disponibile un nuovo teaser trailer di Candyman, il reboot diretto da Nia DaCosta descritto come un sequel spirituale del cult horror del 1992 tratto da un racconto di Clive Barker. Il primo trailer ufficiale è stato lanciato l’anno scorso e il film è doveva uscire nei cinema l’anno scorso, ma dopo un’inevitabile slittamento l’uscita statunitense è stata finalmente annunciata per fine agosto mentre in Italia il film uscirà a settembre.

Il produttore Jordan Peele (Scappa – Get Out, Noi) scatena una nuova interpretazione dell’agghiacciante e vendicativa leggenda metropolitana munita di uncino interpretato da Yahya Abdul-Mateen II (il Black Manta di Aquaman), Teyonah Parris (Se la strada potesse parlare), Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky, Vanessa Williams e un’apparizione di Tony Todd l’originale “Candyman”.

La trama ufficiale: Oggi, un decennio dopo che la Cabrini Tower è stata demolita, il visual artist Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) e la sua fidanzata, la direttrice di una galleria Brianna Cartwright (Teyonah Parris), si trasferiscono in un condominio di lusso a Cabrini, ora nobilitato oltre ogni aspettativa e abitato da Millennial in ascesa. Con la carriera da pittore di Anthony sull’orlo dello stallo, un incontro casuale con un anziano di Cabrini Green espone Anthony alla natura tragicamente orribile della vera storia dietro Candyman. Ansioso di mantenere il suo status nel mondo dell’arte di Chicago, Anthony inizia ad esplorare questi dettagli macabri nel suo studio come nuova grinta per i suoi dipinti, aprendo inconsapevolmente una porta ad un passato complesso che svela la sua sanità mentale e scatena un’ondata terrificante di violenza virale che lo mette in rotta di collisione con il destino.

“Candyman” è diretto dalla regista americana Nia DaCosta, al suo secondo lungometraggio dopo aver realizzato il crime-drama Little Woods e che sta attualmente girando Captain Marvel 2. La sceneggiatura è di Win Rosenfeld (The Twilight Zone) e Jordan Peele. Prodotto da Ian Cooper, Win Rosenfeld, Jordan Peele il nuovo Candyman uscirà in America il 27 agosto e in Italia il 23 settembre.

Fonte: YouTube