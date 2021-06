Candyman: trailer italiano del reboot scritto e prodotto da Jordan Peele

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Candyman, un sequel “spirituale” dell’omonimo film horror del 1992 scritto e prodotto da Jordan Peele, regista di Scappa: Get Out e Noi e in uscita nei cinema italiani il 23 settembre.

Il Candyman originale era il fantasma vendicativo di un uomo afroamericano evocato pronunciando cinque volte il suo nome in uno specchio. La leggenda urbana era originariamente Daniel Robitaille, il figlio di uno schiavo che divenne un artista rispettato nel XIX secolo, ma la sua relazione con una donna bianca lo portò ad essere brutalmente assassinato. abbigliato con un cappotto di lana e munito di un gancio arrugginito al posto di una mano che perseguita e uccide coloro che ripetono il suo nome nello specchio.

La trama ufficiale: Ambientato come l’originale a Chicago nel quartiere Cabrini-Green, un tempo zona degradata della città e ora location “in” dove vive Anthony un artista talentuoso sempre in cerca di ispirazione per le sue opere. La leggenda di Candyman, oscura presenza che uccide brutalmente chi lo evoca dopo aver pronunciato cinque volte il suo nome in uno specchio, affascina Anthony che decide di capire se esista davvero. Ma Candyman è fin troppo reale e sta cercando un sostituto che prenda il suo posto, come nuovo spirito vendicatore.

Il cast del film include Yahya Abdul-Mateen II (il Black Manta di Aquaman) che interpreta l’adulto Anthony McCoy, il bambino rapito e usato come esca da Candyman nel film originale, Teyonah Parris (Se la strada potesse parlare), Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky e tre attori che hanno interpretato l’originale: Tony Todd l’originale Candyman, Vanessa Williams e Virginia Madsen protagonista femminile dell’originale che però non tornerà nei panni del personaggio del film originale, che sarà invece interpretato da Cassie Kramer (Chicago P.D.).

L’originale Candyman – Terrore dietro lo specchio di Bernard Rose è diventato un cult horror degli anni ’90 e ha generato due sequel: Candyman 2 – L’inferno nello specchio del 1995 diretto da Bill Condon e Candyman – Il giorno della morte del 1999 diretto da Turi Meyer. Il nuovo film è diretto dalla regista americana Nia DaCosta, al suo secondo lungometraggio dopo aver realizzato il crime-drama Little Woods e attualmente impegnata sul set di Captain Marvel 2. La sceneggiatura è di Win Rosenfeld (The Twilight Zone) e Jordan Peele che è anche produttore con Ian Cooper e Win Rosenfeld.

Fonte: YouTube