Cannes 2023, Chimera: foto, trama e anticipazioni del film di Alice Rohrwacher

Dopo la tappa in concorso al Festival di Cannes 2023, arriverà nei cinema d’Italia con 01 Distribution Chimera, il nuovo film della regista Alice Rohrwacher (Lazzaro Felice), che questa volta ci porta nel mondo clandestino dei cosiddetti “tombaroli”, con un cast che include Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher.

Chimera – Trama e cast

La trama ufficiale: Ambientato negli anni 80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”, La chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O’Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici.

Completano il cast Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, Vincenzo Nemolato, Yle Vianello, Giuliano Mantovani, Gian Piero Capretto, Melchiorre Pala, Luciano Vergaro detto “Catirre”, Ramona Fiorini, Luca Gargiulo,

Curiosità sul film

“La Chimera” è una coproduzione Italia/Francia/Svizzera

Quarto lungometraggio per Alice Rohrwacher dopo Corpo celeste (2011), Le meraviglie (2014) e Lazzaro felice (2018). La regista, recentemente candidata all’Oscar con il corto Le Pupille, torna in concorso alla Croisette dopo Lazzaro Felice (Migliore Sceneggiatura 2018) e Le Meraviglie (Gran Premio della Giuria 2014)

Il cast tecnico: fotografia Hélène Louvart / montaggio Nelly Quettier / scenografia Emita Frigato / costumi Loredana Buscem / suono Xavier Lavorel / trucco Esmè Sciaroni/ casting director Chiara Polizzi / acting coach Tatiana Lepore / aiuto regista Nicola Scorza / organizzazione Giorgio Gasparini

Il film è una produzione tempesta / Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema. In co-produzione con Ad Vitam Production (Francia), Amka Films Productions (Svizzera). Con il contributo di Ministero della Cultura (Italia) Ufficio Federale della Cultura (Svizzera), CNC Aide aux Cinemas du Monde (Francia) in associazione con RSI Radiotelevisione Svizzera (Svizzera), NEON (USA), ARTE France, Cinéma (Francia), TRT – Cinema (Turchia), Canal + (Francia), Ciné + (Francia).

Sul set del film, tempesta, ha adottato EcoMuvi, il disciplinare internazionale di sostenibilità ambientale, certificato, per la produzione audiovisiva.

Alice Rohrwacher – Note biografiche

Alice Rohrwacher è nata a Fiesole, ha studiato a Torino e Lisbona. Ha scritto per il teatro e lavorato come musicista con molti registi teatrali, prima di avvicinarsi al cinema, inizialmente come montatrice di documentari. Nel 2011 gira il suo primo lungometraggio, Corpo celeste, presentato a Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs e poi selezionato ai festival di Sundance, New York, Londra, Rio e Tokyo. Il suo secondo film, Le Meraviglie, vince il Grand Prix al Festival di Cannes nel 2014. Nel 2015 dirige The Djess, cortometraggio della serie Miu Miu Women’s Tale. Nel 2016 mette in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi al Teatro Valli di Reggi Emilia.

