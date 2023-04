Cannes 2023, Jeanne du Barry: trailer e anticipazioni del biopic storico con Johnny Depp nei panni di Luigi XV

Jeanne Du Barry, il nuovo film di Maïwenn con Johnny Depp nei panni di Luigi XV, aprirà ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Cannes. Il sesto film da regista dell’attrice francese sarà proiettato a Cannes il 16 maggio, giorno della sua uscita nelle sale francesi.

Jeanne du Barry – Trama e cast

La trama ufficiale: Jeanne Vaubernier (Maïwenn), figlia del popolo desiderosa di elevarsi socialmente, approfitta del suo fascino per uscire dalla sua condizione. Il suo amante, il conte du Barry, che si è notevolmente arricchito grazie alle lucrose galanterie di Jeanne, desidera presentarla al re (Johnny Depp). Ha organizzato l’incontro tramite l’influente duca di Richelieu. Questo supera le sue aspettative: tra Luigi XV e Jeanne, è amore a prima vista… Con la cortigiana il Re ritrova il gusto della vita, tanto da non poter più fare a meno di lei e decide di farne la sua favorita ufficiale. Scandalo: nessuno vuole una ragazza di strada a Corte.

Il cast è completato da Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, India Hair, Noémie Lvovsky, Marianne Basler, David Decraene, Luna Carpiaux, Alexandre Styker, Edouard Michelon, Thibault Bonenfant.

Jeanne du Barry – Trailer e video

Curiosità sul film

Maïwenn dirige “Jeanne du Barry” da una sua sceneggiatura scritta con Teddy Lussi-Modeste e Nicolas Livecchi.

Il primo film di Johnny Depp in tre anni. Il suo ultimo è stato Minamata (2020).

Il film è prodotto da Johnny Depp, Pascal Caucheteux, Konstantin Elkin e Grégoire Sorlat.

Re Luigi XV – Note storiche

Luigi XV di Borbone fu re di Francia dal 1715 al 1774 anno della sua morte. Dotato di una vasta cultura e dal carattere mite, all’inizio del regno ottenne grandi consensi da parte del popolo che arrivò a tributargli l’appellativo di “Beneamato”. Con il passare degli anni però la sua debolezza nel prendere decisioni e l’intrigante e costante presenza delle sue amanti ne fecero crollare la popolarità, tanto che alla sua morte per le vie di Parigi impazzarono i festeggiamenti. Sullo schermo il personaggio interpretato da Johnny Depp è stato rappresentato moltissime volte, ricordiamo le interpretazioni di Michel Serrault nel film L’insolente (1996),Didier Bourdon in Il tulipano d’oro (2003), Rip Torn in Marie Antoinette (2006) di Sofia Coppola e Stanley Weber nel film tv Luigi XV – Il sole nero (2009).

Jeanne du Barry – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Stephen Warbeck (Billy Elliot, Quills – La penna dello scandalo, Il mandolino del capitano Corelli, Charlotte Gray, Proof – La prova, Mon Roi – Il mio re). Warbeck e la regista Maïwenn hanno collaborato anche per Polisse, Mon roi – Il mio re e DNA – Le radici dell’amore.

(Billy Elliot, Quills – La penna dello scandalo, Il mandolino del capitano Corelli, Charlotte Gray, Proof – La prova, Mon Roi – Il mio re). Warbeck e la regista Maïwenn hanno collaborato anche per Polisse, Mon roi – Il mio re e DNA – Le radici dell’amore. Stephen Warbeck è uno dei compositori britannici di maggior successo che lavorano oggi nel cinema. I suoi numerosi crediti includono Shakespeare in Love, per il quale ha vinto un Oscar per la migliore colonna sonora originale. Stephen ha iniziato a studiare pianoforte e composizione all’età di quattro anni, e verso la metà dell’adolescenza aveva sviluppato un’affinità per il rock ‘n’ roll oltre che per il teatro. I suoi crediti televisivi includono le prime cinque serie di Prime Suspect di Lynda La Plante, per il quale ha ricevuto una nomination ai BAFTA e ha recentemente composto la colonna sonora di The Dresser, con Ian McKellen e Anthony Hopkins, per la BBC ed entrambe le serie del prestigioso dramma in prima serata di Channel 4 Indian Estati. Ha anche scritto musica per numerose produzioni teatrali ed è membro fondatore dei The Kippers, con i quali si esibisce ancora regolarmente.

Jeanne du Barry – Foto e poster