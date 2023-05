Dopo la tappa in concorso al Festival di Cannes 2023 arriverà nei cinema italiani con Lucky Red May December, il dramma del regista Todd Haynes con protagioniste le vincitrici dell’Oscar Natalie Portman e Julianne Moore. L’acclamato regista dirige da una sceneggiatura di Samy Burch, basata su una storia di Burch e Alex Mechanik.

May December – Trama e cast

La trama ufficiale: Vent’anni dopo che la loro famigerata storia d’amore da tabloid ha attanagliato la nazione, una coppia sposata cede alla pressione quando arriva un’attrice per fare ricerche per un film sul loro passato.

Il cast include Natalie Portman, Julianne Moore, Cory Michael Smith, Charles Melton, Piper Curda, D.W. Moffett, Drew Scheid, Hans Obma, Elizabeth Yu, Kelvin Han Yee, Jocelyn Shelfo, Allie McCulloch, Andrea Frankle, Charles Green, Hailey Wist, Lawrence Arancio, Zachary Branch, Gabriel Chung, Mike Lopez, Mikenzie Taylor, Joan Reilly, Chris Tenzis, Christopher Nguyen.

May December – Trailer e video

Curiosità sul film

Todd Haynes ha già lavorato con Moore in Safe, Lontano dal paradiso, Io non sono qui e La stanza delle meraviglie. Il regista ha diretto anche il documentario Apple The Velvet Underground.

Una produzione ad alta velocità per l’undicesimo lungometraggio del regista, ci sono voluti solo 23 giorni per concludere le riprese da maggio a dicembre, come ha indicato Todd Haynes in un’intervista con Hollywood Reporter.

Todd Haynes nel 1998 ha vinto il premio per il miglior contributo artistico a Cannes con Velvet Goldmine.

Will Ferrell e Jessica Elbaum sono produttori con la loro Gloria Sanchez Productions insieme a Christine Vachon e Pam Koffler di Killer Films così come Portman e la sua compagna di MountainA Sophie Mas.

Dichiarazioni e interviste

Todd Haynes prima di presentare “May December” in concorso al Festival di Cannes ha parlato del film in un’intervista con The Hollywood Reporter.

Haynes spiega come gli è arrivata la sceneggiatura che era inclusa nella Black List dei copioni più interessanti in cerca di un produttore.

Veniva da Natalie [Portman] e dal suo team di produttori. Me l’ha inviato durante COVID, e molte cose circolavano durante quel tipo di lockdown con molte speculazioni su cosa avrebbero fatto le persone dopo e quando le cose si sarebbero aperte e tutto il resto. Siamo stati in contatto per altri progetti in passato, io e Natalie, ma non ha mai funzionato. Ma questa sceneggiatura di Samy Burch era piuttosto speciale; era qualcosa che mi ero prefissato subito e di cui volevo iniziare a parlare con Natalie. Non sapevamo davvero quando sarebbe potuto accadere, ma è stato semplicemente scritto con una moderazione, un’intelligenza e una perspicacia così avvincenti riguardo al luogo e alle persone. Ti ha tenuto in uno stato di costante anticipazione e incertezza morale in modi che ho trovato così eccitanti. Questa storia parla di due donne, e il secondo personaggio era solo un personaggio incredibilmente complesso, succoso e ambiguo che è stato sceneggiato come qualcuno che aveva circa 60 anni. Ho subito avuto un’idea di chi potesse essere. (Ride.)

Il riferimento di Haynes era naturalmente un cenno a Julianne Moore.

Sì, non essere timido. Raramente ottieni sceneggiature che presentano personaggi femminili così avvincenti al centro e due personaggi in età così diverse. Un giorno ho detto a Natalie: “Cosa ne pensi dell’idea di Julie?” E lei era tipo “Pensi che lo farebbe ?!” (Ride.) Ho detto: “Ho la sensazione che potrebbe essere costretta, sì.” E lo era. Era così entusiasta quando ha letto per la prima volta quella sceneggiatura. Ci sono esempi di vita reale del tipo di relazione da tabloid vista nel film.

Haynes spiega il ruolo dei tabloid nella fase dio ricerca per il film.

Mi sono davvero ritrovato a onorare la distinzione nella sceneggiatura di Samy da alcuni dei famosi esempi di queste storie da tabloid come Mary Kay Letourneau. Stavo davvero cercando di più una sorta di correlati cinematografici perché la natura della sceneggiatura è che sei lasciato in uno stato di incertezza su cosa pensare di queste persone. L’affidabilità che inizialmente attribuisci a Elizabeth, il personaggio interpretato da Natalie Portman, inizia a destabilizzarsi man mano che il film si svolge. Sei in un costante stato di rivalutazione. Quindi, ero più curioso di sapere come raccontare questa storia e lasciare che tutti quei modi di leggere il film fossero resi piacevoli e consentire al pubblico di sentire che sarebbe stato un film divertente da scoprire.

Haynes rivela qualche fonte d’ispirazione cinematografica dietro il film?

È difficile non pensare a film come Persona, che parla dell’accoppiamento e del gemellaggio di questi due personaggi femminili centrali, uno dei quali è un’attrice. E poi bellissimi film su relazioni complicate come Domenica, maledetta domenica. E poi non puoi fare a meno di rimbalzare in tutti i film fondamentali su donne anziane, uomini più giovani, da Viale del tramonto a Il laureato, dove quasi dimentichiamo che [la relazione] è al centro del conflitto della storia. Il laureato ha il suo elegante minimalismo nel modo in cui è girato e nel modo in cui sono tenute le inquadrature, che secondo me è proprio il modo in cui funziona la commedia di quel film, nella sua cinepresa sostenuta e sobria. Quando c’è un taglio, significa davvero qualcosa. Quel tipo di semplicità si prestava alla narrazione di questo film.

Haynes sulla scelta del festival di Cannes per presentare al mondo il suo nuovo film.

Guarda, adoro il Festival del cinema di Venezia e ho avuto grandi anteprime e storia a Venezia, ma Cannes è Cannes. E sarò in Francia con la mia retrospettiva, che è una retrospettiva completa della mia carriera, verrà mostrato tutto ciò che ho fatto. Poi si arriva a mostrare May December, e questo sarebbe possibile solo se si opta per Cannes.

May December – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Marcelo Zarvos (Il traditore tipo, Cell, Barriere, Wonder, Cattive acque, serie tv Ray Donovan).

(Il traditore tipo, Cell, Barriere, Wonder, Cattive acque, serie tv Ray Donovan). Sebbene la sua formazione sia iniziata con lo studio della musica classica, in seguito Zarvos ha iniziato ad approfondire il jazz, il rock e la world music. Questa espansione a livello di influenza sonora ha contribuito a creare il suo suono caratteristico – una miscela perfetta di elementi classici, orchestrali, rock, elettronici e vari elementi etnici, che insieme creano musica unica ed emotivamente carica per film, TV, danza moderna e palcoscenico. Grazie alla sua abilità con storie stratificate e sfumature emotive, Zarvos, nato in Brasile, è diventato il compositore di riferimento per registi come Nicole Holofcener (Non dico altro), Antoine Fuqua (Brooklyn’s Finest), Tod Williams (La scelta – The Choice), Ross Katz (Lost in Translation – L’amore tradotto), Cary Fukunaga (Sin Nombre) e Barry Levinson (Rock the Kasbah).

