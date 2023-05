Cannes 2023, The Old Oak: trama, clip e anticipazioni del film di Ken Loach

Dopo la tappa in concorso (Selezione Ufficiale) al Festival di Cannes 2023 arriverà nei cinema italiani con Lucky Red The Old Oak, nuovo film di Ken Loach. A 86 anni, il regista continua a denunciare il cinismo infernale dell’amministrazione britannica, insieme a Paul Laverty, suo sceneggiatore storico. Al centro della storia, The Old Oak, l’ultimo pub rimasto di un’antica cittadina mineraria dell’Inghilterra nord-orientale, che cristallizza tutti i problemi della città. TJ (Dave Turner), che gestisce il pub, stringe amicizia con Yara (Ebla Mari), una giovane rifugiata dalla guerra in Siria.

La trama ufficiale: “The Old Oak” è un posto speciale. Non solo è l’ultimo pub rimasto in piedi, ma è l’unico spazio pubblico rimasto dove le persone possono incontrarsi in una comunità mineraria un tempo fiorente che ora sta attraversando un periodo difficile dopo 30 anni di declino. TJ Ballantyne (Dave Turner), il padrone di casa, si aggrappa a The Old Oak con la punta delle dita, e la sua presa è ancora più in pericolo quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l’arrivo dei rifugiati siriani che vengono collocati nel villaggio. In un’improbabile amicizia TJ incontra una giovane siriana, Yara (Ebla Mari) con la sua macchina fotografica. Riusciranno a trovare un modo per far capire le due comunità? Così si svolge un dramma profondamente commovente sulla perdita, la paura e la difficoltà di trovare la speranza.

Il cast è completato da Trevor Fox, Debbie Honeywood, Laura Lee Daly, Andy Dawson, Reuben Bainbridge, Chris McGlade, Col Tait, Andrea Johnson, Chris Gotts, Joe Armstrong, Lloyd Mullings, Rob Kirtley, Maxie Peters, Laura Daly, Alex White, Abigail Lawson, Jake Jarratt.

All’inizio ci sono infinite possibilità prima tuffarsi per scrivere la sceneggiatura. Una sceneggiatura non può essere copiato dalla strada, ma può ispirare. Ottenere perso, vagare, guardare e ascoltare sono molto sottovalutato. Sono particolarmente grato a tutti i Famiglie siriane che hanno condiviso con noi la loro vita. Molti non voleva essere nominato nel caso mettesse in pericolo le loro famiglie a casa. Anche gli attivisti non avrebbero potuto stato più generoso, ancora troppi da elencare. Ma io deve ringraziare Sara Bryson, che ha suggerito molti grandi nozioni, e attraverso di lei ho avuto la grande fortuna di incrociare percorsi con John Barron, Val Barron e la loro rete di volontari che si sono organizzati per accogliere i siriani e avuto l’intuizione e la dedizione per organizzare i giochi e cibo per i giovani locali durante la loro estate vacanze. Solidarietà in azione.

Qual è stata la gestazione di The Old Oak?

Avevamo girato due film nel nord-est, storie di persone intrappolate in questa società fratturata. Inevitabilmente entrambi sono finiti male. Eppure lì avevamo incontrato tante persone forti e generose, che rispondono a questi tempi bui con coraggio e determinazione. Sentivamo di dover realizzare un terzo film che riflettesse questo, ma che non minimizzasse le difficoltà che le persone affrontano e ciò che è accaduto a quest’area negli ultimi decenni. C’era un’altra storia più lunga da raccontare, se potessimo trovarla. Un punto di partenza è stata la realtà dell’abbandono della regione. Le vecchie industrie erano scomparse – costruzione di navi, estrazione di acciaio e carbone – e ben poco era stato messo al loro posto. Molti dei paesini di miniera, un tempo fiorenti comunità con grandi tradizioni di orgoglio per la loro tradizione di solidarietà, sport locali e attività culturali, sono stati lasciati a marcire dai politici, sia conservatori che laburisti. Abbiamo scoperto che la gente non si aspettava nulla dai conservatori, ma il fallimento del Labour è stato denunciato – “non ha fatto nulla per noi” – eppure era un cuore laburista, con Tony Blair e Peter Mandelson come parlamentari locali. Non aveva fatto una minima differenza. Le comunità furono semplicemente abbandonate. Molte famiglie se ne erano andate, i negozi chiusi, così come le scuole, le biblioteche, le chiese, la maggior parte degli spazi pubblici. Dove non c’era lavoro, la speranza svanì e subentrarono l’alienazione, la frustrazione e la disperazione. In modo allarmante, l’estrema destra ha fatto la sua comparsa.

I comuni in altre aree più prospere hanno inviato persone vulnerabili e bisognose, viste come “problemi”, che dipendono dai sussidi per l’alloggio per coprire i loro affitti, in luoghi in cui l’alloggio era economico. I conflitti erano inevitabili. Poi c’è stata un’altra svolta. Il governo ha finalmente accettato i profughi dell’orribile guerra in Siria. Sono venuti meno qui che nella maggior parte dei paesi europei, ma dovevano andare da qualche parte. Ancora una volta, non è stata una sorpresa quando il Nordest ha preso più di qualsiasi altra regione. Perché? Alloggi economici e un’area che i media nazionali notano appena. Paul ha sentito le storie di ciò che era accaduto quando le famiglie siriane sono arrivate per la prima volta, e abbiamo iniziato a pensare che questa fosse la storia che avremmo dovuto raccontare. Ma prima bisognava capirlo. Due comunità che vivono fianco a fianco, entrambe con gravi problemi, ma una con il trauma di sfuggire a una guerra di inimmaginabile crudeltà, ora addolorate per coloro che hanno perso e preoccupate per coloro che sono rimasti indietro. Si sono trovati estranei in una terra straniera. Questi gruppi possono vivere insieme? Ci saranno risposte contrastanti. In tempi così bui, dov’è la speranza? Sembrava una domanda difficile, e Paul, Rebecca e io abbiamo pensato che avremmo dovuto cercare una risposta.