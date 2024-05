Cannes 2024, Horizon: An American Saga – trailer italiano dell’epopea western di Kevin Costner

Dopo la tappa fuori concorso a Cannes 77, il 4 luglio e il 15 agosto approderà nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Horizon: An American Saga, l’epopea western prodotta, diretta e interpretata da Kevin Costner (Balla coi lupi, Silverado, Wyatt Earp, L’uomo del giorno dopo, Terra di confine – Open Range, Yellowstone).

Il cast corale del film oltre a Kevin Costner include: Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tatanka Means, Owen Crow Shoe, Ella Hunt, Jamie Campbell Bower e Thomas Haden Church.

Costner spiega quale esperienza vorrebbe che il pubblico provasse con questo film:

Potranno, in un certo senso, sentirsi se stessi in questo film? Perché è quello che voglio che le persone sentano nell’oscurità, che all’improvviso le assorba. Sappiamo tutti cosa succede quando si spengono le luci: qualcosa di buono, qualcosa di mediocre o qualcosa di eccezionale. Quello che spero è che questo sia qualcosa che rimanga con loro per sempre.

Costner in precedenza aveva parlato della storia del film:

È una storia davvero bellissima; è una storia difficile. Coinvolge davvero molte donne, a dire il vero. Ci sono anche molti uomini, ma le donne sono davvero forti in Horizon. Sono solo loro che cercano di sopravvivere ogni giorno in un mondo incredibilmente duro. Spesso venivano [trascinate] in questi luoghi perché era lì che gli uomini volevano andare; le donne seguivano i loro uomini. Non hanno chiesto loro di essere in questi territori instabili e pericolosi, e la vita non era facile. Ho scelto di assicurarmi che fosse davvero ovvio, che non fosse facile e quanto fossero vulnerabili le persone.