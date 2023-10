Horizon: An American Saga – primo trailer dell’epopea western in quattro film di Kevin Costner

Warner Bros. ha annunciato con un primo teaser trailer ufficiale che i primi due film western di Kevin Costner, Horizon: An American Saga usciranno rispettivamente il 28 giugno e il 16 agosto 2024.

La trama di “Horizon: An American Saga”, scritto da Costner con Jon Baird:

Nella grande tradizione degli iconici western della Warner Bros. Pictures, esplora il fascino del Vecchio West e di come è stato vinto – e perso – attraverso il sangue, il sudore e le lacrime di molti. Attraversando i quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865, l’ambiziosa avventura cinematografica di Costner porterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso un paese in guerra con se stesso, vissuto attraverso la lente di famiglie, amici e nemici, tutti nel tentativo di scoprire cosa sia veramente significa essere gli Stati Uniti d’America.

Il film presenta un cast di altissimo profilo che oltre a Costner include Sienna Miller, Sam Worthington, Jamie Campbell Bower, Luke Wilson, Thomas Haden Church, Jena Malone, Michael Rooker, Alejandro Edda, Will Patton, Tatanka Means, Abbey Lee, Danny Huston, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Owen Crow Shoe ed Ella Hunt.

Horizon An American Saga – Il trailer ufficiale

Kevin Costner è un estimatore del genere western, ricordiamo che ha recitato in Silverado e Wyatt Earp e diretto e interpretato nell’ordine: l’acclamato Balla coi lupi (sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regista), L’uomo del giorno dopo (sottovalutato western in salsa post-apocalittica), Terra di confine – Open Range (in cui ha recitato con Robert Duvall, Annette Bening e il compianto Michael Gambon), e naturalmente non possiamo non citare i ruoli nella miniserie tv a sfondo storico Hatfields & McCoys e nella recente serie tv Yellowstone, quest’ultima ha visto Costner premiato con un Golden Globe al Miglior attore in una serie drammatica.

Costner parlando dell’arco narrativo dei due film ha dichiarato:

È una storia davvero bellissima; è una storia difficile. Coinvolge davvero molte donne, a dire il vero. Ci sono anche molti uomini, ma le donne sono davvero forti in Horizon. Sono solo loro che cercano di sopravvivere ogni giorno in un mondo incredibilmente duro. Spesso venivano [trascinate] in questi luoghi perché era lì che gli uomini volevano andare; le donne seguivano i loro uomini. Non chiedevano loro di trovarsu in questi territori instabili e pericolosi, e la vita non era facile. Ho scelto di assicurarmi che fosse davvero ovvio, che non fosse facile e quanto fossero vulnerabili le persone.

Kevin Costner ha originariamente concepito “Horizon” come film singolo nel lontano 1988. Successivamente dopo l’uscita del suo film “Open Range” approcciò la Walt Disney Pictures con il progetto, era il 2003. Nel gennaio 2022 è stato annunciato che Costner avrebbe diretto, interpretato e prodotto il film, un progetto di lunga data per l’attore e regista. Ad aprile dello stesso anno Warner Bros.e New Line Cinema hanno siglato una partnership per la produzione e la distribuzione. In un’intervista di giugno, Costner ha dichiarato che intendeva realizzare quattro film, che li avrebbe girati in sequenza e che stava selezionando oltre 170 ruoli con dialoghi.

Il team che ha supportato Costner in questa avventura ha incluso il direttore della fotografia J. Michael Muro, lo scenografo Derek R. Hill, il montatore Miklos Wright e la costumista Lisa Lovaas. La produzione del terzo film è stata sospesa a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

Il poster ufficiale