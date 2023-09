Michael Gambon, attore britannico meglio conosciuto per il ruolo di Albus Silente in sei degli otto film della saga di Harry Potter, è morto all’età di 82 anni per un “attacco di polmonite”. La notizia è stata comunicata dalla famiglia per mezzo dell’addetto stampa. Gambon lascia la moglie, Anne Miller, e tre figli.

Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale.

Il suo ruolo più noto è forse quello di Albus Silente, preside di Hogwarts nel terzo capitolo della serie di J. K. Rowling, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban; Gambon assume il ruolo dopo la morte di Richard Harris nel 2002; Harris aveva anche interpretato Maigret in televisione quattro anni prima che Gambon assumesse quel ruolo. Gambon ha ripreso il ruolo di Silente in Harry Potter e il Calice di Fuoco, uscito nel novembre 2005 nel Regno Unito e negli Stati Uniti. È tornato di nuovo al ruolo nel quinto film, Harry Potter e l’Ordine della Fenice del 2007, e nel sesto film, Harry Potter e il Principe Mezzosangue. È poi apparso negli ultimi due film della serie, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 nel 2010 e Parte 2 nel 2011. Gambon ha raccontato ad un intervistatore che, quando interpretava Silente, in realtà non c’erano punti di riferimento:

Non devi interpretare nessuno in realtà. Ti metti la barba e lo interpreti, quindi non è una grande impresa. Non mi sento mai a mio agio in un ruolo: ogni parte che interpreto è solo una variante della mia personalità. Non sono affatto un attore caratterista.

Michael Gambon ha ottenuto riconoscimenti per i suoi lavori in teatro, al cinema e in televisione, e ha ottenuto candidature agli Screen Actors Guild (SAG) Award e ai Critics’ Choice Award per il suo ruono in “Il discorso del re”. In passato ha anche condiviso un SAG Award e un Critics’ Choice Award con tutto il cast di “Gosford Park”, di Robert Altman. Ha vinto quattro BAFTA TV per le sue performances in “Perfect Strangers”; “Longitude”; “Wives and Daughters”, per il quale ha anche ottenuto un Royal Television Society (RTS); e per “The Singing Detective”, con il quale ha vinto un RTS e un Broadcast Press Guild Award.

Gambon ha anche ottenuto nominations agli Emmy e ai Golden Globe per la sua interpretazione del presidente Lyndon Baines Johnson nel film HBO “Path to War”. Nel 2010, ha ottenuto un’altra candidatura agli Emmy per la miniserie della BBC “Emma”. Nel 1998, Michael Gambon è stato nominato Cavaliere dalla regina Elisabetta II per il contributo dato al teatro.

Fra i suoi film ricordiamo “Fantastic Mr. Fox”, “Codice Genesi”, “Ritorno a Brideshead”, “The Good Night” di Jake Paltrow; il dramma di Robert De Niro “L’ombra del potere – The Good Shepherd”, il remake di “The Omen”, “Le avventure acquatiche di Steve Zissou” di Wes Anderson, “Sky Captain and the World of Tomorrow”, “Sylvia”, “Open Range – Terre di confine”, “The Insider”, “Sleepy Hollow” di Tim Burton; “Last September”, “Ballando a Lughnasa”, “The Gambler”, “Le ali dell’amore”, “Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante”, “Quartet” di Dustin Hoffmann, “Il palazzo del Viceré” di Gurinder Chadha, “Kingsman – Il cerchio d’oro” di Matthew Vaughn, “Vittoria e Abdul” di Stephen Frears e “La mia vita con John F. Donovan” di Xavier Dolan.

Per la televisione Michael Gambon ha recitato nella premiata miniserie HBO “Angels in America” diretta Mike Nichols; nella miniserie BBC “Masterpiece Theatre: Cranford”; e nel film HBO “Joe’s Palace”. Nato in Irlanda, Michael Gambon ha iniziato la sua carriera con la compagnia dell’ Edwards-MacLiammoir Gate Theatre a Dublino. Nel 1963 è stato uno dei primi membri della National Theatre Company all’ Old Vic con Laurence Olivier, in seguito è passato al Birmingham Rep, dove ha interpretato “Othello.” Il suo repertorio teatrale comprende molte produzioni al West End di Londra, ricordiamo “Otherwise Engaged” di Simon Gray; le prime londinesi dei lavori di Alan Ayckbourn “The Norman Conquests” , “Just Between Ourselves” e “Man of the Moment”; “Alice’s Boys”; “Old Times” di Harold Pinter; il ruolo da protagonista in “Zio Vanya”; e “Veterans Day” con Jack Lemmon. Nel 1987 Gambon ha ottenuto diversi premi, fra cui un Olivier Award come miglior attore per la sua interpretazione di “Uno sguardo dal ponte”, di Arthur Miller.

Con il Royal National Theatre (RNT), Michael Gambon ha interpretato ruoli da protagonista in “Betrayal” e “Mountain Language” di Harold Pinter; “Close of Play” di Simon Gray; “Tales from Hollywood” di Christopher Hampton; altre tre opere di Alan Ayckbourn, “Sisterly Feelings”, “A Chorus of Disapproval”, con cui ha vinto un Olivier Award, e “A Small Family Business”; e “Skylight” di David Hare, che lo ha visto al West End e a Broadway. Sempre con RNT, Gambon ha interpretato “Endgame” ed è stato Falstaff in “Enrico IV, Parte I e II.” Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo “Volpone”, con il quale ha vinto un Evening Standard Award; la produzione di “Cressida” di Nicholas Hytner all’ Almeida; “Caretaker” di Patrick Marber al West End; e “A Number” di Stephen Daldry, al Royal Court Theatre.

Considerato uno dei più grandi attori irlandesi di tutti i tempi, Gambon era noto per avere passioni al di fuori della recitazione, tra cui collezionare armi antiche, orologi, orologi e auto d’epoca, oltre a volare come pilota privato qualificato.

Curiosità

Durante un’apparizione al programma della BBC “Top Gear”, Michael Gambon prese parte alla rubrica regolare dello show “Star in a Reasonably-Priced Car”. Ha percorso l’ultima curva della pista su due ruote e, in onore dell’impresa, la curva è stata da allora soprannominata “Gambon” dai conduttori dello show.

Non gli piaceva essere intervistato e una volta ha detto che mentiva durante le interviste per renderle più interessanti. Quando qualcuno gli ha chiesto se avesse problemi ad interpretare un gay, ha risposto dicendo che era facile perché era omosessuale.

Ha interpretato due volte due ruoli precedentemente interpretati da Richard Harris. Il personaggio di Jules Maigret, che Richard Harris ha interpretato in un film per la tv del 1988 e in secondo luogo Albus Silente dei film di Harry Potter.

L’8 febbraio 2015 ha annunciato che all’età di 74 anni si sarebbe ritirato dalla recitazione teatrale perché problemi di memoria di lunga data gli rendevano sempre più difficile ricordare le sue battute. Per diversi anni aveva fatto affidamento su un auricolare attraverso il quale poteva essere avvisato nel caso avesse dimenticato le battute

Fece un’audizione per il ruolo di James Bond dopo che George Lazenby lasciò la serie, ma venne scartato perché non volevano assumere un altro sconosciuto.

Nel 2002 Michael Gambon lasciò la sua casa coniugale nel Kent, in Inghilterra, per vivere con la sua attuale compagna, Philippa Hart. La coppia ha avuto due figli: Michael nel maggio 2007 e William nel giugno 2009.

Ha interpretato due re d’Inghilterra; Re Edoardo VII in Il principe perduto (2003) e suo figlio Re Giorgio V in Il discorso del re (2010). Ha interpretato anche il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson in Path to War – L’altro Vietnam (2002).

Per anni Gambon ha portato con sé quella che diceva fosse una fotografia firmata di Robert De Niro, sostenendo di averlo incontrato, anche se in realtà i due non si erano mai incontrati. Poi nel 2006 i due s’incontrarono sul set di The Good Shepherd – L’ombra del potere (2006), pellicola diretta da DeNiro.

E’ stato votato dai lettori di “Doctor Who Magazine” come miglior attore non protagonista per A Christmas Carol, speciale natalizio della serie tv “Doctor Who”.

Dal 2022 è apparso in tre pellicole nominate all’Oscar per il miglior film: Insider – Dietro la verità (1999), Gosford Park (2001) e Il discorso del re (2010). Quest’ultimo ha vinto nella categoria.

Era un grande ammiratore del collega attore irlandese Peter O’ Toole.

Ha ricevuto il Laurence Olivier Theatre Award nel 1986 (stagione 1985) per la migliore interpretazione comica per “A Chorus of Disapproval”.

È stato nominato al Tony Award di Broadway nel 1997 come miglior attore teatrale per “Skylight”.

Ha ammesso di essere stato piuttosto scontroso e volubile in gioventù.

Nel 1990 gli è stato assegnato il London Critics Circle Theatre Award (Drama Theatre Award) come miglior attore per la sua interpretazione in “Man of the Moment”.

Laureato alla Royal Academy of Dramatic Art (RADA), Londra, Inghilterra.

Nel 2000 gli è stato assegnato il London Critics Circle Theatre Award (dramma) come miglior attore per la sua interpretazione in “The Caretaker” al Comedy Theatre e “Cressida” all’Albery Theatre.

Nel 1995 gli è stato assegnato il London Evening Standard Theatre Award come miglior attore per la sua interpretazione in “Volpone”.

Lui e Maggie Smith erano amici di lunga data.

Nel 1987 gli è stato assegnato il London Evening Standard Theate Award come miglior attore per la sua interpretazione in “A View from the Bridge”.

Ha ricevuto il Laurence Olivier Theatre Award nel 1988 (stagione 1987) come miglior attore in una nuova opera teatrale per la sua interpretazione in “A View from the Bridge”.

Sebbene sia nato a Dublino, i suoi genitori si trasferirono nel Kent quando aveva 6 anni.

Ha recitato in diversi film con il collega attore David Thewlis, Omen – Il presagio (2006) e i film di Harry Potter (2007, 2009, 2010 e 2011).

È stato preso in considerazione per Caine, Dr.Armstong, Bukovsky, Roger Derebridge, Lamson e Kelly in Space Vampires (1985).

Dopo aver lasciato la scuola divenne apprendista ingegnere alla Vickers Armstrong.

Filmografia di Michael Gambon

Otello (Othello), regia di Stuart Burge (1965)

Il cervello dei morti viventi (Nothing But the Night), regia di Peter Sasdy (1973)

La notte del licantropo (The Beast Must Die), regia di Paul Annett (1974)

Tartaruga ti amerò (Turtle Diary), regia di John Irvin (1985)

Paris by Night (Parigi di notte) (Paris by Night), regia di David Hare (1988)

La ragazza dei sogni (The Rachel Papers), regia di Damian Harris (1989)

Un’arida stagione bianca (A Dry White Season), regia di Euzhan Palcy (1989)

Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover), regia di Peter Greenaway (1989)

L’impero del crimine (Mobsters), regia di Michael Karbelnikoff (1991)

Toys – Giocattoli (Toys), regia di Barry Levinson (1992)

Amnesia investigativa – Clean State (Clean State), regia di Mick Jackson (1994)

I ricordi di Abbey (The Browning Version), regia di Mike Figgis (1994)

Un uomo senza importanza (A Man of No Importance), regia di Suri Krishnamma (1994)

Il guerriero del falco (Squanto: A Warrior’s Tale), regia di Xavier Koller (1994)

Niente di personale (Nothing Personal), regia di Thaddeus O’Sullivan (1995)

Morti oscure (Two Deaths), regia di Nicolas Roeg (1995)

Mary Reilly, regia di Stephen Frears (1996)

Oltre il silenzio (The Innocent Sleep), regia di Scott Michell (1996)

Intrigo a San Pietroburgo (Midnight in Saint Petersburg), regia di Douglas Jackson (1996)

Le ali dell’amore (The Wings of the Dove), regia di Iain Softley (1997)

The Gambler, regia di Károly Makk (1997)

Ballando a Lughnasa (Dancing at Lughnasa), regia di Pat O’Connor (1998)

Dead on Time, regia di James Larkin – cortometraggio (1999)

Plunkett & Macleane, regia di Jake Scott (1999)

Last September (The Last September), regia di Deborah Warner (1999)

Insider – Dietro la verità (The Insider), regia di Michael Mann (1999)

Il mistero di Sleepy Hollow (Sleepy Hollow), regia di Tim Burton (1999)

High Heels and Low Lifes, regia di Mel Smith (2001)

Gosford Park, regia di Robert Altman (2001)

Charlotte Gray, regia di Gillian Armstrong (2001)

Ali G (Ali G Indahouse), regia di Mark Mylod (2002)

Actors (The Actors), regia di Conor McPherson (2003)

Standing Room Only, regia di Deborra-Lee Furness – cortometraggio (2003)

Terra di confine – Open Range (Open Range), regia di Kevin Costner (2003)

Sylvia, regia di Christine Jeffs (2003)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban), regia di Alfonso Cuarón (2004)

La diva Julia – Being Julia (Being Julia), regia di István Szabó (2004)

Sky Captain and the World of Tomorrow, regia di Kerry Conran (2004)

The Pusher (Layer Cake), regia di Matthew Vaughn (2004)

Le avventure acquatiche di Steve Zissou (The Life Aquatic with Steve Zissou), regia di Wes Anderson (2004)

Harry Potter e il calice di fuoco (Harry Potter and the Goblet of Fire), regia di Mike Newell (2005)

Omen – Il presagio (The Omen), regia di John Moore (2006)

Amazing Grace, regia di Michael Apted (2006)

The Good Shepherd – L’ombra del potere (The Good Shepherd), regia di Robert De Niro (2006)

Stories of Lost Souls, di registi vari (2006)

The Good Night, regia di Jake Paltrow (2007)

The Baker, regia di Gareth Lewis (2007)

Harry Potter e l’Ordine della Fenice (Harry Potter and the Order of the Phoenix), regia di David Yates (2007)

Ritorno a Brideshead (Brideshead Revisited), regia di Julian Jarrold (2008)

Harry Potter e il principe mezzosangue (Harry Potter and the Half-Blood Prince), regia di David Yates (2009)

Codice Genesi (The Book of Eli), regia di Albert e Allen Hughes (2010)

Harry Potter and the Forbidden Journey, regia di Thierry Coup – cortometraggio (2010)

Il discorso del re (The King’s Speech), regia di Tom Hooper (2010)

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1), regia di David Yates (2010)

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2), regia di David Yates (2011)

Quartet, regia di Dustin Hoffman (2012)

L’esercito di papà (Dad’s Army) , regia di Oliver Parker (2016)

Il palazzo del Viceré (Viceroy’s House), regia di Gurinder Chadha (2017)

Mad to Be Normal, regia di Robert Mullan (2017)

Kingsman – Il cerchio d’oro (Kingsman: The Golden Circle), regia di Matthew Vaughn (2017)

Vittoria e Abdul (Victoria and Abdul), regia di Stephen Frears (2017)

The Last Witness – L’ultimo testimone (The Last Witness), regia di Piotr Szkopiak (2018)

King of Thieves, regia di James Marsh (2018)

La mia vita con John F. Donovan (The Death and Life of John F. Donovan), regia di Xavier Dolan (2018)

Johnny English colpisce ancora (Johnny English Strikes Again), regia di David Kerr (2018) – cameo

Judy, regia di Rupert Goold (2019)

Cordelia, regia di Adrian Shergold (2019)