Cannes 2024, The Substance: teaser trailer del body horror con Demi Moore che ha scioccato ed entusiasmato il festival

Disponibile via MUBI, un teaser trailer del body horror The Substance, con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Il film è stato recentemente presentato in anteprima al Festival di Cannes e, dopo la proiezione, è stato celebrato con una standing ovation di 13 minuti.

La storia del film ruota attorno ad un nuovo prodotto chiamato “The Substance” che promette di trasformare le persone nella migliore versione di se stesse, una sorta di copia dei loro sogni, ma questa possibilità nasconde una conseguenza sinistra.

The Substance – Teaser trailer ufficiale

Hai mai sognato una versione migliore di te stesso? Dovresti provare questo nuovo prodotto: The Substance. Mi ha cambiato la vita. Con The Substance puoi generare un’altra versione di te stesso, più giovane, più bella, più perfetta… Basta condividere il tempo. Una settimana per uno, una settimana per l’altro. Un equilibrio perfetto di sette giorni. Facile, vero? Se rispetti l’equilibrio…cosa potrebbe andare storto?

Il film è scritto e diretto da Coralie Fargeat, già regista del notevole thriller con vendetta Revenge del 2017.

Il film descritto come “Quel pazzo venerdi incontra La mosca” si concentra su un’acclamata attrice diventata conduttrice di un programma quotidiano di salute e bellezza (Demi Moore) che viene sostituita da una star più giovane (Margaret Qualley), innescando uno scontro tra le due donne. Scontro che alla fine diventa violento, sanguinoso ed estremo, ma la scena che ha suscitato più discussioni è una lotta brutale tra i personaggi di Moore e Qualley con le attrici completamente nude.

“Avevo qualcuno che era una ottima partner”, ha detto Moore della sua co-protagonista. “Ovviamente eravamo abbastanza vicine in alcuni momenti…e nude. Ma c’era anche una leggerezza [nel girare quelle scene]”. Moore ha anche osservato che il film: “mi ha spinto fuori dalla zona di comfort”, ma ha ritenuto che la nudità “era necessaria per raccontare questa storia” e che Fargeat si è avvicinata alle scene “con molta sensibilità, stabilendo un terreno comune di fiducia reciproca.”

Il film al momento è sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare nelle sale americane entro l’anno.

