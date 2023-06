Captain America 4 uscirà al cinema nel 2024 con il nuovo titolo Captain America: Brave New World

Captain America: New World Order aka Captain Marvel 4 di Marvel Studios uscirà il 3 maggio 2024 nei cinema con il nuovo titolo Captain America: Brave New World. La notizia arriva accompagnata da una nuova foto dal set che ritrae Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, che ha raccolto lo scudo dallo Steve Rogers di Chris Evans, affiancato da Harrison Ford nei panni del Presidente degli Stati Uniti Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, ruolo che Ford ha raccolto dopo la scomparsa di William Hurt.

Captain America 4 – Trama e cast

Al momento non è disponibile una trama ufficiale di “Captain America 4”, ma un’intervista con il sito Collider con il produttore Nate Moore ha anticipato qualche dettaglio: “Il Captain America di Sam Wilson, porterà la sua squadra in campo. Non è un segreto che Samuel Sterns stia facendo il suo ritorno nell’Universo Cinematografico Marvel, il che è fantastico perché Tim Blake Nelson è il migliore.” Nelson interpreterà il ruolo di The Leader, già apparso nel film L’Incredibile Hulk. Moore ha aggiunto: “Harrison Ford interpreterà il ruolo del generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross che se ricordate ha addirittura sbattuto in prigione Sam Wilson alla fine di Civil War perché aveva violato gli Accordi di Sokovia. Ci saranno inevitabili scintille tra i due, e penso che saranno davvero divertenti”.

Il cast include anche Liv Tyler come Betty Ross, la figlia di Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, Rosa Salazar come Diamondback, Colby Lopez, Danny Ramirez (Joaquin Torres / Falcon), Carl Lumbly, Shira Haas e Xosha Roquemore.

Curiosità sul film

Julius Onah (The Cloverfield Paradox) dirige da una sceneggiatura di Dalan Musson e Malcolm Spellman, entrambi autori per la serie tv The Falcon and the Winter Soldier.

Malcolm Spellman produrrà il film con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Questo sarà il primo film di Captain America senza Steve Rogers come protagonista.

Harrison Ford sostituirà il defunto William Hurt nei panni del generale Ross. Questa sarà la prima apparizione di Ford nell’Universo Cinematografico Marvel. Questo segna anche l’ottava volta che un ruolo è stato riformulato nell’MCU, dopo:

Don Cheadle nel ruolo di War Machine in Iron Man 2 (2010) (ha sostituito Terrence Howard)

John Slattery nel ruolo di Howard Stark in Iron Man 2 (2010) (ha sostituito Gerard Sanders); Dominic Cooper ha interpretato uno Stark più giovane in Captain America – Il primo Vendicatore (2011) e nella serie tv Agent Carter (2015)

Mark Ruffalo nel ruolo di Hulk in The Avengers (2012) (ha sostituito Edward Norton)

Zachary Levi nel ruolo di Fandral in Thor: The Dark World (2013) (ha sostituito Josh Dallas)

Josh Brolin nel ruolo di Thanos in Guardiani della Galassia (2014) (ha sostituito Damion Poitier)

Ross Marquand nel ruolo di Teschio Rosso in Avengers: Infinity War (2018) (ha sostituito Hugo Weaving)

Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) (ha sostituito Emma Fuhrmann); Abby Ryder Fortson ha interpretato una giovane Cassie in Ant-Man (2015) e Ant-Man and the Wasp (2018)

Secondo Malcolm Spellman, showrunner di The Falcon and the Winter Soldier (2021), ci sono piani per Sam di ricevere un potere che gli consenta di parlare con gli uccelli che faceva parte dell’universo mainstream dei fumetti.

Questo sarà il secondo film di Harrison Ford in cui interpreterà il Presidente degli Stati Uniti d’America dopo Air Force One (1997).

Kevin Feige ha precedentemente parlato della dinamica tra Wilson e Ford dicendo: “C’è una dinamica tra il presidente Ross e Sam Wilson. Hanno una storia insieme, ma in questo film vedremo la dinamica tra Capitan America e il presidente degli Stati Uniti in un modo semplicemente incredibile”.

Mackie ha anche discusso in precedenza del ruolo di Cap e di come il suo personaggio sia diverso da Steve Rogers e dal resto dei supereroi nell’MCU. Lui ha spiegato: “Sam è l’unico personaggio senza superpoteri. È solo un tipo normale che esce con un gruppo di tipi strani. Essendo di New Orleans, ho partecipato a qualche rissa. E il cuore e il carisma non mi hanno mai aiutato in una rissa. Di solito mi hanno fatto solo picchiare, quindi questo potrebbe causare problemi quando vai a combattere contro qualcuno come Thanos…Quindi, penso che con lui, deve arrivare sul palco con una comprensione molto diversa di cosa significhi essere un bravo ragazzo o essere un cattivo ragazzo e quali sono le decisioni che ti fanno seguire quella linea nel tuo modo. Quindi, lo vedo solo come un Cap più umano rispetto ad un Cap giudice, [un] Cap che sa discernere tra cosa è giusto e cosa è sbagliato”.

Immagini e video dai social media

🚨🚨: Anthony Mackie and Danny Ramírez on the set of ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’ (Source: @MackieBrasil) pic.twitter.com/6EO6k8L6OB — Captain America 4 Updates (@UpdatesCAP4) May 25, 2023

📸Anthony Mackie e Danny Ramirez no set de 'Captain America: New World Order' hoje (24) em Atlanta! pic.twitter.com/fj0OeLUrvu — Anthony Mackie Brasil | Fansite (@MackieBrasil) May 24, 2023

New set photos of Anthony Mackie as Sam Wilson on the set of ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’ pic.twitter.com/RHf95scKrW — Captain America 4 Updates (@UpdatesCAP4) May 17, 2023

Tim Blake Nelson on the set of CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER. (📸: @JustJared) pic.twitter.com/M35MYdabZ2 — Marvel Focus (@TheMarvelFocus) March 29, 2023

Nuova foto dal set pubblicata il 6 giugno 2024