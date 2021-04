Captain America 4 in sviluppo dagli showrunner della serie tv Falcon and the Winter Soldier

ATTENZIONE!!! L’articolo include SPOILER SUL finale di stagione della serie tv “Falcon and the Winter Soldier”.

Dopo il passaggio di testimone, o meglio di scudo, dallo Steve Rogers / Captain America di Chris Evans al Sam Wilson / Falcon di Anthony Mackie in Avengers: Endgame, e la successiva titubanza di Wilson ad accettare cotanta responsabilità che abbiamo appreso e compreso nella serie tv Falcon and the Winter Soldier di Disney +, ora apprendiamo che è ufficialmente in sviluppo un Captain America 4.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che un “Captain America 4” è ufficialmente in sviluppo da Malcolm Spellman, uno showrunner della serie tv “Falcon and the Winter Soldier” che sta lavorando al film insieme a Dalan Musson un autore della serie tv.

“Falcon and the Winter Soldier”, seconda serie tv dell’Universo Cinematografico Marvel di Disney + dopo Wandavision, si è conclusa con un sesto e ultimo episodio che ha consegnato ufficialmente a Sam il metaforico mantello di “Captain America 4”. Dopo aver appreso che gli eventi di Scarlet Witch in “Wandavision” si collegheranno direttamente al sequel Doctor Strange 2 aka Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, ora apprendiamo che i Marvel Studios stanno sviluppando un quarto film dio Captain America, che vedrà molto probabilmente come protagonista Anthony Mackie e che dovrebbe esplorare le molteplici trame lasciate aperte della serie tv Disney +, vedi John Walker che diventa il supereroe U.S. Agent, Sharon Carter che prosegue il suo operato come Power Broker, l’incarcerazione del barone Zemo nella super-prigione Raft e Bucky Barnes che completa il suo percorso di redenzione per ciò che ha fatto quando era il letale Soldato d’inverno.

Lo sviluppo di un “Captain America 4” potrebbe anche spiegare le recenti voci di potenziali trattative in corso tra Marvel e Chris Evans per tornare all’UCM nei panni di Steve Rogers. I prossimi film dell’UCM in uscita quest’anno includono nell’ordine: Black Widow (9 luglio), Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (3 settembre), Eternals (5 novembre) e Spider-Man: No Way Home (17 dicembre).