Carbonia Film Festival 2021, Alexander Nanau primo ospite della rassegna

Una quattro-giorni di proiezioni, eventi e masterclass quelli confermati dal Carbonia Film Festival, che si terrà per l’appunto dal 7 al 10 ottobre 2021. La notizia sta nell’ufficializzazione del primo ospite, ossia il regista Alexander Nanau, fresco di doppia candidatura agli ultimi Oscar con il suo Collective (Miglior Documentario e Miglior Film Internazionale). Il documentario, presentato a Venezia, Fuori Concorso, nel 2019, avrà una sua proiezione nel corso del Festival.

La presenza del regista rumeno naturalizzato tedesco rientra nell’ambito dell’iniziativa How to Film the World, rispetto al quale l’organizzazione apre il Bando Cinema Giovani per il percorso formativo della rassegna. Non si tratta perciò solo di mettere a parte gli intervenuti di uno sguardo, un modo d’intendere il racconto per immagini, ma, contestualmente, assecondare questa ulteriori esigenza, votata appunto alla formazione.

Possono partecipare al bando tutti gli interessati di età compresa tra i 19 e i 30 anni, residenti o domiciliati in Italia. L’iniziativa si rivolge a quanti si interessano di cinema o delle tematiche su cui si concentra il Festival. Le iscrizioni sono già aperte e si avrà tempo fino all’1 settembre 2021 per inoltrare la propria richiesta. Al sito ufficiale trovate tutte le info di cui avete bisogno.