Castle Freak: trailer e poster del remake prodotto da Barbara Crampton

Disponibili trailer e poster di Castle Freak, un remake dell’omonimo film horror del 1995, interpretato all’epoca dalle icone horror Jeffrey Combs (Re-animator) e Barbara Crampton (From Beyond – Terrore dall’ignoto), con quest’ultima che torna in veste di produttrice per questo rifacimento descritto come una “audace rivisitazione” del film originale.

La trama ufficiale:

Dopo un tragico incidente automobilistico che l’ha resa permanentemente non vedente, Rebecca riceve una notizia bizzarra: sua madre scomparsa da tempo è morta di recente, lasciandole in eredità un antico castello di famiglia. In viaggio verso la tenuta con un gruppo di amici, Rebecca spera che sarà un’opportunità per lei di riconnettersi con un passato che non ha mai conosciuto e una madre che apparentemente l’ha abbandonata. Quando iniziano a verificarsi eventi misteriosi e i suoi amici iniziano a morire, Rebecca deve svelare la misteriosa storia della sua famiglia prima che anche lei cada preda del mostro del castello.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il make-up artist ed esperto di effetti speciali Tate Steinsiek (Satanic Panic) fa il suo debutto alla regia. Il cast è guidato dall’esordiente Clair Catherine e include Jake Horowitz (The Vast of Night), Chris Galust (Give Me Liberty), Kika Magalhaes (The Eyes of My Mother) Emily Sweet (Syn), Elisha Pratt (True Detective) e Omar Brunson (Shadow Fighter).

Potresti definire la mia vita con tre grandi infatuazioni: Fangoria, HP Lovecraft e Stuart Gordon. Combinare questi tre grandi amori nella singolare allucinazione che sarà il nostro nuovo Castle Freak è un sogno sanguinoso che diventa realtà. E’ un onore assoluto. [Tate Steinsiek – Regista]

Per quanto riguarda l’originale diretto da Stuart Gordon e liberamente basato sul racconto del 1921 “L’estraneo” di H.P. Lovecraft, il film all’epoca venne girato in un vero castello italiano di proprietà di Charles Band, presidente della società di distribuzione Full Moon Pictures e nel cast figura Luca Zingaretti nei panni di un poliziotto, qualche anno prima del suo debutto nei panni del Commissario Montalbano.

“Castle Freak”, una produzione Full Moon Features e Fangoria con musiche originali del compositore italiano Fabio Frizzi (zombi 2, Manhattan Baby), debutterà negli Stati Uniti direttamente On Demand e in Digital HD il 4 dicembre.

Fonte: Bloody Disgusting