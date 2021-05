Catch The Fair One: trailer del thriller sulla boxe prodotto da Darren Aronofsky

Disponibile un trailer ufficiale di Catch The Fair One, un thriller sulla boxe prodotto da Darren Aronofsky (Il cigno nero, Requiem for a Dream, Madre!) e dalla produttrice premio Oscar Mollye Asher (Nomadland).

Il film è interpretato dalla boxer professionista nativa americana Kali Reis al suo debutto come attrice. Reis è nota per aver partecipato al primo incontro di boxe femminile trasmesso in televisione. È anche la prima combattente nativa americana ad aver vinto la corona dei pesi medi dell’International Boxing Association.

“Catch The Fair One” segue l’ex campionessa di boxe e donna nativa americana Kaylee, che intraprende la missione più pericolosa della sua vita. Kaylee deve infiltrarsi in un’operazione di traffico di esseri umani ad alto rischio per tornare sui passi di sua sorella, scalando la catena di comando fino a quando non trova l’uomo responsabile della scomparsa di sua sorella.

Il film è interpretato anche da Daniel Henshall (Snowtown, Acute Misfortune), Tiffany Chu (Ms. Purple), Michael Drayer (Sneaky Pete, Sharkproof), Lisa Emery (Ozark, Unfaithful), Kimberly Guerrero (The Cherokee Word for Water, Dogman), Kevin Dunn (Small Soldiers, Thunder Force), Shelito Vincent, Jonathan Kowalsky, Gerald Webb, Samantha Stack, Peter Johnson e Marcus.

Il film è scritto e diretto da Josef Kubota Wladyka da una storia di Reis e Wladyka. Wladyka è al suo primo lungometraggio dopo aver diretto episodi di svariate serie tv tra cui The Terror, Fear the Walking Dead, Narcos, Narcos: Messico e Animal Kingdom.

Aronofsky parlando del film ha dichiarato: Catch The Fair One è un film temerario e un pugno nello stomaco. Insieme al regista Josef Wladyka, Kali Reis offre una performance che è in egual misura bella e devastante.

Ari Handel, Claude Amadeo e Cat Hobbs si uniscono ad Aronofsky come produttori esecutivi con Mollye Asher, Kimberly Parker e Wladyka come co-produttori. Mynette Louie, Derek Nguyen, Sam Bisbee, Arturo Castro, Michael D’Alto, James Hausler, Charles Stiefel, Todd Stiefel, Chris Triana e Shaun Sanghani sono tutti a bordo come produttoriu esecutivi.

“Catch The Fair One” debutta in anteprima il 13 giugno 2021 al Tribeca Film Festival.

